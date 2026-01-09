Krävande bevattningsuppgifter för växter med olika behov hanteras enkelt med det flerfunktionella spolhandtaget Plus. Den innovativa membrantekniken som har utvecklats av Kärcher garanterar att spolhuvudet alltid är droppfritt inför varje användning, även om man byter spolbild. Membranet på duschskivan kan vid behov avlägsnas och rengöras för att bästa möjliga spolresultat alltid ska uppnås. Det roterbara handtaget som används för att rikta den låsbara utlösaren framåt eller bakåt kan anpassas efter enskilda komfortbehov. Denna modell har även fyra spolbilder: Duschstråle, punktstråle, platt stråle liksom fin dimstråle. Den sistnämnda är perfekt vid mjuk bevattning av känsliga växter, medan duschen är idealisk för bevattning av växt- och blomsterrabatter. För mindre rengöringsuppdrag i trädgården rekommenderas punktstrålen. Och med hjälp av reglerventilen, som kan manövreras med en hand, kan vattenflödet anpassas efter behov. Förresten: Kärchers munstycken är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.