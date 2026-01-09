Spolhandtag
Fyra spolbilder, roterbart komforthandtag och membranteknik för droppfri användning: flerfunktionella spolhandtaget Plus är perfekt för krävande bevattningsuppgifter.
Krävande bevattningsuppgifter för växter med olika behov hanteras enkelt med det flerfunktionella spolhandtaget Plus. Den innovativa membrantekniken som har utvecklats av Kärcher garanterar att spolhuvudet alltid är droppfritt inför varje användning, även om man byter spolbild. Membranet på duschskivan kan vid behov avlägsnas och rengöras för att bästa möjliga spolresultat alltid ska uppnås. Det roterbara handtaget som används för att rikta den låsbara utlösaren framåt eller bakåt kan anpassas efter enskilda komfortbehov. Denna modell har även fyra spolbilder: Duschstråle, punktstråle, platt stråle liksom fin dimstråle. Den sistnämnda är perfekt vid mjuk bevattning av känsliga växter, medan duschen är idealisk för bevattning av växt- och blomsterrabatter. För mindre rengöringsuppdrag i trädgården rekommenderas punktstrålen. Och med hjälp av reglerventilen, som kan manövreras med en hand, kan vattenflödet anpassas efter behov. Förresten: Kärchers munstycken är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.
Egenskaper och fördelar
Särskild membranteknik
- Droppsäker användning även vid byte av spolbild och efter att vattnet stängts av.
Vridbart handtag
- Enskild manövrering med utlösarhandtaget som riktas framåt eller bakåt.
Ergonomisk reglerventil
- Reglering av flödets hastighet på munstycket med bara en hand.
Enkel låsning av utlösarhandtaget
- För smidig och kontinuerlig bevattning.
Fyra valbara spolbilder med låsfunktion: dusch, platt stråle, luftad stråle och dimstråle
- Rätt spolbild för varje användningsområde.
Mjuka plastkomponenter
- För skydd mot halkning, hög komfort och skydd mot skador.
Självtömmande
- Optimalt skydd mot frostskador.
Avtagbar duschskiva
- För rengöring av membran på blockerade munstycken.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|antracit
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|240 x 70 x 127
Standardutrustning
- Antal spraymönster: 4
- Vridbart handtag
- Låsning på handtaget
- Vattenmängden kan regleras
- Självtömningsfunktion
- Mjuka plastkomponenter
Videos
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Blom- och grönsaksrabatter
- För rengöring av lätt smutsade ytor
- För rengöring av blad
- För skonsam bevattning av känsliga växter, t.ex. fröplantor
- Häckar, bustar
- För bevattning av krukväxter
Tillbehör
Spolhandtag Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.