Det är bara Kärcher som erbjuder så här mycket bekvämlighet: Det roterbara handtaget som används för att rikta den låsbara utlösaren framåt eller bakåt gör att spolhandtaget kan anpassas efter användarens behov. Dessutom består det av bekväma mjuka delar i plast som ger ytterligare skydd. Med hjälp av reglerventilen, som kan manövreras med en hand, kan även vattenflödet regleras efter behov. Spolhandtaget Plus har två spolbilder: punktstråle och konisk stråle. Dessa är steglöst reglerbara för att anpassas efter behov, t.ex. för bevattning av växt- och blomsterrabatter eller för att avlägsna grov smuts från altaner och trädgårdsmöbler. Förresten: Kärchers munstycken är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.