Spolhandtag Plus

Vattna bekvämt: Spolhandtaget Plus kan manövreras enskilt tack vare det roterbara handtaget. Idealisk för enklare bevattningsuppgifter.

Det är bara Kärcher som erbjuder så här mycket bekvämlighet: Det roterbara handtaget som används för att rikta den låsbara utlösaren framåt eller bakåt gör att spolhandtaget kan anpassas efter användarens behov. Dessutom består det av bekväma mjuka delar i plast som ger ytterligare skydd. Med hjälp av reglerventilen, som kan manövreras med en hand, kan även vattenflödet regleras efter behov. Spolhandtaget Plus har två spolbilder: punktstråle och konisk stråle. Dessa är steglöst reglerbara för att anpassas efter behov, t.ex. för bevattning av växt- och blomsterrabatter eller för att avlägsna grov smuts från altaner och trädgårdsmöbler. Förresten: Kärchers munstycken är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.

Egenskaper och fördelar
Vridbart handtag
  • Enskild manövrering med utlösarhandtaget som riktas framåt eller bakåt.
Ergonomisk reglerventil
  • Reglering av flödets hastighet på munstycket med bara en hand.
Enkel låsning av utlösarhandtaget
  • För smidig och kontinuerlig bevattning.
Spolbilden kan ställas in steglöst från hård stråle till konisk stråle
  • Idealisk för bevattning (konisk stråle) och rengöring (punktstråle).
Mjuka plastkomponenter
  • För skydd mot halkning, hög komfort och skydd mot skador.
Självtömmande
  • Optimalt skydd mot frostskador.
Specifikationer

Tekniska data

Färg antracit
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 210 x 42 x 105

Standardutrustning

  • Antal spraymönster: 2
  • Vridbart handtag
  • Låsning på handtaget
  • Vattenmängden kan regleras
  • Självtömningsfunktion
  • Mjuka plastkomponenter
Användningsområden
  • Vattna växter
  • Blom- och grönsaksrabatter
  • För rengöring av lätt smutsade ytor
Tillbehör
Spolhandtag Plus Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.