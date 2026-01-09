Spolhandtag Plus
Vattna bekvämt: Spolhandtaget Plus kan manövreras enskilt tack vare det roterbara handtaget. Idealisk för enklare bevattningsuppgifter.
Det är bara Kärcher som erbjuder så här mycket bekvämlighet: Det roterbara handtaget som används för att rikta den låsbara utlösaren framåt eller bakåt gör att spolhandtaget kan anpassas efter användarens behov. Dessutom består det av bekväma mjuka delar i plast som ger ytterligare skydd. Med hjälp av reglerventilen, som kan manövreras med en hand, kan även vattenflödet regleras efter behov. Spolhandtaget Plus har två spolbilder: punktstråle och konisk stråle. Dessa är steglöst reglerbara för att anpassas efter behov, t.ex. för bevattning av växt- och blomsterrabatter eller för att avlägsna grov smuts från altaner och trädgårdsmöbler. Förresten: Kärchers munstycken är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.
Egenskaper och fördelar
Vridbart handtag
- Enskild manövrering med utlösarhandtaget som riktas framåt eller bakåt.
Ergonomisk reglerventil
- Reglering av flödets hastighet på munstycket med bara en hand.
Enkel låsning av utlösarhandtaget
- För smidig och kontinuerlig bevattning.
Spolbilden kan ställas in steglöst från hård stråle till konisk stråle
- Idealisk för bevattning (konisk stråle) och rengöring (punktstråle).
Mjuka plastkomponenter
- För skydd mot halkning, hög komfort och skydd mot skador.
Självtömmande
- Optimalt skydd mot frostskador.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|antracit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|210 x 42 x 105
Standardutrustning
- Antal spraymönster: 2
- Vridbart handtag
- Låsning på handtaget
- Vattenmängden kan regleras
- Självtömningsfunktion
- Mjuka plastkomponenter
Videos
Användningsområden
- Vattna växter
- Blom- och grönsaksrabatter
- För rengöring av lätt smutsade ytor
Tillbehör
Spolhandtag Plus Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.