Spolhandtag Premium i metall
Det högkvalitativa och extra robusta spolhandtaget Premium i metall är utformat för extra lång livslängd och är bekvämt att hålla i handen.
Till de hårdaste kraven behövs högkvalitativa material. Spolhandtaget Premium i metall är inte bara bekvämt att hålla i handen, utan är även extremt robust och har lång livslängd tack vare ytbehandlingen i metall. Det roterbara handtaget, som används för att rikta den låsbara utlösaren framåt eller bakåt, imponerar med den individanpassade användarkomfort som bara Kärcher kan erbjuda. Vattenflödet kan regleras efter behov med en hand med hjälp av reglerventilen. Spolhandtaget Premium i metall har dessutom två spolbilder: punktstråle och konisk stråle. Dessa kan regleras steglöst efter behov. T.ex. för bevattning av växt- och blomsterrabatter eller för att avlägsna grov smuts från altaner och trädgårdsmöbler. Förresten: Kärchers munstycken och kopplingar är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.
Egenskaper och fördelar
Vridbart handtag
- Enskild manövrering med utlösarhandtaget som riktas framåt eller bakåt.
Ergonomisk reglerventil
- Reglering av flödets hastighet på munstycket med bara en hand.
Enkel låsning av utlösarhandtaget
- För smidig och kontinuerlig bevattning.
Spolbilden kan ställas in steglöst från hård stråle till konisk stråle
- Idealisk för bevattning (konisk stråle) och rengöring (punktstråle).
Mjuka plastkomponenter
- För skydd mot halkning, hög komfort och skydd mot skador.
Högkvalitativa metalldelar
- För extra robusthet och lång livslängd.
- Passar extra bra i handen för bekväm manövrering.
Självtömmande
- Optimalt skydd mot frostskador.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|antracit
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|225 x 42 x 105
Standardutrustning
- Antal spraymönster: 2
- Vridbart handtag
- Låsning på handtaget
- Vattenmängden kan regleras
- Självtömningsfunktion
- Mjuka plastkomponenter
- Metall
Videos
Användningsområden
- Vattna växter
- Blom- och grönsaksrabatter
- För rengöring av lätt smutsade ytor
Tillbehör
Spolhandtag Premium i metall Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.