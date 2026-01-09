Till de hårdaste kraven behövs högkvalitativa material. Spolhandtaget Premium i metall är inte bara bekvämt att hålla i handen, utan är även extremt robust och har lång livslängd tack vare ytbehandlingen i metall. Det roterbara handtaget, som används för att rikta den låsbara utlösaren framåt eller bakåt, imponerar med den individanpassade användarkomfort som bara Kärcher kan erbjuda. Vattenflödet kan regleras efter behov med en hand med hjälp av reglerventilen. Spolhandtaget Premium i metall har dessutom två spolbilder: punktstråle och konisk stråle. Dessa kan regleras steglöst efter behov. T.ex. för bevattning av växt- och blomsterrabatter eller för att avlägsna grov smuts från altaner och trädgårdsmöbler. Förresten: Kärchers munstycken och kopplingar är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.