Kärchers ergonomiska spolrör Plus kombinerar perfekta detaljer med bekvämlighet. För mångsidig användning i trädgården. Spolröret Plus är idealiskt för bevattning av små och medelstora områden och trädgårdar. Det är även idealiskt för hängande korgar. Den perfekta kombinationen av elegans, förstklassiga funktioner och perfekt ergonomisk utformning gör spolröret Plus från Kärcher idealiskt för smidig bevattning även vid mer tidskrävande bevattningstillfällen. I korthet: den ideala lösningen för en mängd användningsområden i trädgården. Obs! Kärchers spolmunstycken och spolrör är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem. Funktioner: ställbar spolhuvudsvinkel (180°), smidig enhandsreglering av flödet (inklusive PÅ-/AV-funktion), enkel förvaring på öppen krok, robusta material och sex spolbilder.