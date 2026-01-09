Spolrör Plus (Stavsprinkler)
Robust, ergonomiskt och slittåligt spolrör av toppkvalitet med fler olika funktioner. Med flexibelt spolhuvud (180°) och sex spolbilder. För bevattning av små och medelstora områden. För alla typer av bevattning i trädgården från bevattning av blomster- och grönsaksplanteringar och krukor till hängande korgar.
Kärchers ergonomiska spolrör Plus kombinerar perfekta detaljer med bekvämlighet. För mångsidig användning i trädgården. Spolröret Plus är idealiskt för bevattning av små och medelstora områden och trädgårdar. Det är även idealiskt för hängande korgar. Den perfekta kombinationen av elegans, förstklassiga funktioner och perfekt ergonomisk utformning gör spolröret Plus från Kärcher idealiskt för smidig bevattning även vid mer tidskrävande bevattningstillfällen. I korthet: den ideala lösningen för en mängd användningsområden i trädgården. Obs! Kärchers spolmunstycken och spolrör är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem. Funktioner: ställbar spolhuvudsvinkel (180°), smidig enhandsreglering av flödet (inklusive PÅ-/AV-funktion), enkel förvaring på öppen krok, robusta material och sex spolbilder.
Egenskaper och fördelar
6 spraymönsterFlexibel och mångsidig användning.
Enhandsreglering av flödet och PÅ/AV-funktionFör lätt och behändig hantering
Justerbart munstycke (180°)Olika sprutvinklar för målinriktad bevattning.
Praktisk förvaring
- Kan förvaras enkelt
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|850 x 150 x 66
Videos
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- Fällning av mindre träd
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg