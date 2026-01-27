Med högtryckstvätten K5 Power Control Flex kan varje yta rengöras med rätt tryck. Applikationsrådgivaren integrerad i Kärchers Home & Garden-app hjälper användaren att hitta rätt tryck genom att ge praktiska tips om varje städsituation och städuppgift – för perfekta städresultat. För maximal kontroll kan trycknivån enkelt justeras genom att vrida på spolröret eller kontrolleras på spolhandtaget G 160 Q Power Control. Högtryckstvätten imponerar också med Kärcher Plug 'n' Clean rengöringsmedelssystem för smidig rengöring, Premium Flex högtrycksslang för extra bekvämlighet, ett högkvalitativt teleskophandtag i aluminium för enkel transport, Quick Connect-system för att spara tid och ansträngning att klicka in och ut högtrycksslangen ur enheten och spolhandtaget, samt parkeringsposition för att säkerställa lättåtkomliga tillbehör hela tiden. Inkluderar Home & Brush Kit med T5 terasstvätt, 1 liter sten- och fasadrengöringsmedel, 1 liter universalrengöringsmedel och en WB 60 tvättborste.