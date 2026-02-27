För ännu större kontroll i många städsituationer och för olika städobjekt assisteras användaren med tips och tricks från applikationskonsulten via Kärcher Home & Garden-appen. Applikationskonsulten beskriver den optimala trycknivån för det valda rengöringsobjektet. Trycket kan justeras manuellt genom att vrida Vario Power-spolröret. Appen erbjuder även andra användbara funktioner som monteringsanvisningar, underhålls- och skötselanvisningar. Enheten imponerar ytterligare med spolhandtaget G 160 Q Power Control och rotojetmunstycket. Andra utrustningsdetaljer inkluderar Plug ’n’ Clean-tvättmedelssystemet för snabb och ren byte av tvättmedlet, det högkvalitativa teleskophandtaget i aluminium för bekväm transport och platsbesparande förvaring, Quick Connect-systemet för enkel och tidsbesparande anslutning och bortkoppling av högtrycksslangen och enheten och spolhandtaget, samt parkeringspositionen för lättillgängliga tillbehör.