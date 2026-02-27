Högtryckstvätt K5 Power Control Home Flex Wood

För ännu bättre kontroll: K 5 Power Control högtryckstvätt med appstöd G 160 Q Power Control spolhandtag, Vario Power spolrör och Kärcher Plug 'n' Clean system.

För ännu större kontroll i många städsituationer och för olika städobjekt assisteras användaren med tips och tricks från applikationskonsulten via Kärcher Home & Garden-appen. Applikationskonsulten beskriver den optimala trycknivån för det valda rengöringsobjektet. Trycket kan justeras manuellt genom att vrida Vario Power-spolröret. Appen erbjuder även andra användbara funktioner som monteringsanvisningar, underhålls- och skötselanvisningar. Enheten imponerar ytterligare med spolhandtaget G 160 Q Power Control och rotojetmunstycket. Andra utrustningsdetaljer inkluderar Plug ’n’ Clean-tvättmedelssystemet för snabb och ren byte av tvättmedlet, det högkvalitativa teleskophandtaget i aluminium för bekväm transport och platsbesparande förvaring, Quick Connect-systemet för enkel och tidsbesparande anslutning och bortkoppling av högtrycksslangen och enheten och spolhandtaget, samt parkeringspositionen för lättillgängliga tillbehör.

Egenskaper och fördelar
Kärchers Home & Garden-app
Kärchers Home & Garden-app
Kärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs. Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt Bekväm omfattande support – all information om enheten, dess applikation och vår serviceportal.
Power Control spolhandtag med Quick Connect och spolrör
Power Control spolhandtag med Quick Connect och spolrör
Optimala inställningar för varje rengöringsuppgift. Tre olika trycknivåer och ett rengöringsmedelsläge. Full kontroll: Den manuella displayen visar vilka inställningar som är valda. Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slangen.
Plug'n'Clean - Kärchers rengöringsmedelsystem för enkel applicering av rengöringsmedel
Plug'n'Clean - Kärchers rengöringsmedelsystem för enkel applicering av rengöringsmedel
Smidig anslutning för 1 liters rengöringsflaskor För snabb, smidig och bekväm applicering av rengöringsmedel med högtryckstvätten. Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Flexibel slang
  • Enkel förvaring av slang utan trassel.
  • PVC-fritt material och den speciella konstruktionen av PremiumFlex slangen säkerställer att slangen är flexibel.
Specifikationer

Tekniska data

Spänning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Tryck (bar/MPa) 20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
Flödeshastighet (l/h) Max. 500
Ytkapacitet (m²/h) 40
Inloppstemperatur (°C) Max. 40
Nominell effekt (kW) 2,1
Strömkabel (m) 5
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 13
Vikt inkl. förpackning (kg) 18,9
Mått (L × B × H) (mm) 402 x 306 x 588

Följande ingår

  • Home-kit: T5 terasstvätt, trärengöringsmedel, 3-i-1, 1 l
  • Högtrycksspolhandtag: G 160 Q Power Control spolhandtag
  • Vario Power Jet
  • Rotojetmunstycke
  • Högtrycksslang: 10 m, Premium Flex
  • A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang

Standardutrustning

  • Integrerat förvaringsnät
  • Quick Connect-anslutning
  • Rengöringsmedel via: rengöringssystemet Plug 'n' Clean
  • Teleskophandtag
  • Vattenkyld motor
  • Integrerat vattenfilter
  • Vattensugning
Användningsområden
  • Cyklar
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
  • Motorcyklar och skotrar
  • För rengöring av små bilar
  • För rengöring av medelstora fordon
  • Trädgårds- och stenmurar
  • Fasader
Tillbehör
Rengöringsmedel
