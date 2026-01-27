Högtryckstvätt K7 Premium Power Flex
Högtryckstvätten K7 Premium Power Flex för extra kraft med slangvinda och vattenkyld motor. Den perfekta högtryckstvätten för frekvent användning och för att ta itu med svår smuts.
Med K 7 Premium Power Flex högtryckstvätt kan varje yta rengöras med rätt tryck. Den integrerade applikationsrådgivaren i Kärchers Home & Garden-app hjälper användaren att hitta rätt tryck genom att ge praktiska tips för varje rengöringssituation och uppgift – för perfekta rengöringsresultat. Enheten är utrustad med en vattenkyld motor för lång livslängd och är designad för frekvent användning samt för att hantera svår och envis smuts. Utrustningen inkluderar ett spolhandtag med en praktiskt Quick Connect-adapter via en PremiumFlex högtrycksslang, ett pålitligt vattenfilter som skyddar pumpen, ett Vario Power spolrör (VPS) och ett rotojetmunstycke med roterande punktstråle. Tryckinställningen på spolröret kan justeras med en enkel vridrörelse, och rotojetmunstycket tar snabbt bort även den mest envisa smutsen. Andra utrustningsdetaljer inkluderar slangvindan, Plug 'n' Clean rengöringsmedelssystemet, ett aluminium teleskopskaft och en parkeringsposition för lättåtkomliga tillbehör.
Egenskaper och fördelar
Teleskophandtag i högkvalitativt aluminium.Det teleskopiska aluminiumhandtaget kan förlängas vid transport och förkortas igen vid förvaring
PremiumFlex högtrycksslangDen flexibla slangen säkerställer största möjliga flexibilitet och därmed maximal rörelsefrihet.
Plug'n'Clean - Kärchers rengöringsmedelsystem för enkel applicering av rengöringsmedelPlug´n´Clean - rengöringsmedelssystemet som gör det lätt att byta mellan olika rengöringsmedel.
Enastående prestanda
- Den vattenkylda motorn imponerar med sin styrka och långa livslängd
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 180 / 2 - Max. 18
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 600
|Ytkapacitet (m²/h)
|60
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 60
|Effekt (kW)
|3
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|17,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|22,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|459 x 330 x 669
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 180 Q
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 10 m, Premium Flex
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Vario Power Jet
- Integrerad högtrycksslangupprullare
- Integrerat förvaringsnät
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: rengöringssystemet Plug 'n' Clean
- Teleskophandtag
- Vattenkyld motor
- Integrerat vattenfilter
Användningsområden
- Terrass
- Staket
- Trädgårds- och stenmurar
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Bilar
- Cyklar
- Motorcyklar och skotrar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler