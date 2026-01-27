Med K 7 Premium Power Flex högtryckstvätt kan varje yta rengöras med rätt tryck. Den integrerade applikationsrådgivaren i Kärchers Home & Garden-app hjälper användaren att hitta rätt tryck genom att ge praktiska tips för varje rengöringssituation och uppgift – för perfekta rengöringsresultat. Enheten är utrustad med en vattenkyld motor för lång livslängd och är designad för frekvent användning samt för att hantera svår och envis smuts. Utrustningen inkluderar ett spolhandtag med en praktiskt Quick Connect-adapter via en PremiumFlex högtrycksslang, ett pålitligt vattenfilter som skyddar pumpen, ett Vario Power spolrör (VPS) och ett rotojetmunstycke med roterande punktstråle. Tryckinställningen på spolröret kan justeras med en enkel vridrörelse, och rotojetmunstycket tar snabbt bort även den mest envisa smutsen. Andra utrustningsdetaljer inkluderar slangvindan, Plug 'n' Clean rengöringsmedelssystemet, ett aluminium teleskopskaft och en parkeringsposition för lättåtkomliga tillbehör.