Högtryckstvätt K7 Premium Smart Control
K 7 Premium Smart Control: Högtryckstvätt med Bluetooth, appstöd, boostläge för extra kraft, G 180 Q Smart Control spolhandtag, 3-i-1 Multi Jet spolrör, slangvinda.
K 7 Premium Smart Control högtryckstvätt kan enkelt anslutas till smartphonen via Bluetooth. Det innebär att användaren stöds genom Kärcher Home & Garden-appen med praktiska tips, tricks och inställningar för många städsituationer och städobjekt. Appen ger användbara funktioner som applikationskonsulten för ännu bättre städresultat, monteringsanvisningar, underhålls- och skötselanvisningar. Enheten har ett boostläge för extra kraft för att hantera envis smuts. G 180 Q Smart Control-spolhandtag med LCD-display och 3-i-1 Multi Jet-spolrör erbjuder också maximal kontroll. Trycket ställs in direkt på spolhandtaget eller överförs till spolhandtaget med hjälp av applikationskonsulten via appen. På LCD-displayen kan du kontrollera vilken trycknivå som är inställd, om boosten kan utlösas eller om enheten fortfarande är i viloläge. Andra utrustningsdetaljer inkluderar slangvindan för bekväm hantering, Plug 'n' Clean tvättmedelssystemet, det högkvalitativa teleskophandtaget i aluminium och parkeringspositionen för lättillgängliga tillbehör.
Egenskaper och fördelar
Bluetooth-anslutning till Kärchers Home & Garden-app
- Kärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs.
- Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt
- Möjlighet att styra och överföra trycknivån från appen till spolhandtaget.
Boost-läge som ger 15 extra bar under 30 sekunder
- Tidsbesparande och effektiv rengöring tack vare den extra kraften från Boost-läget.
- Säkerställer kraftull rengöring och borttagning av envis smuts.
Smart Control spolhandtag och 3-i-1 Multi Jet-spolrör
- Spolhandtag med LCD-display och knappar för att styra trycket och rengöringsmedelsdoseringen.
- Genom att vrida på 3-i-1 Multi Jet-spolröret kan du snabbt välja mellan tre olika stråltyper.
- Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slangen.
Slangvinda för bekväm användning
- Högtrycksslangen är optimalt skyddad och förvaras smidigt utan att ta upp för mycket plats.
- Bekvämt arbete: Slangen är redo att användas när som helst med enkel upprullning och utdragning.
- Låg tyngdpunkt för säker placering även på lutande ytor.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 180 / 2 - Max. 18
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 600
|Ytkapacitet (m²/h)
|60
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 60
|Effekt (kW)
|3
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|17,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|22,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|459 x 330 x 666
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 180 Q Smart Control spolhandtag
- 3-in-1 Multi Jet
- Högtrycksslang: 10 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Integrerad högtrycksslangupprullare
- Integrerat förvaringsnät
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: rengöringssystemet Plug 'n' Clean
- Teleskophandtag
- Vattenkyld motor
- Integrerat vattenfilter
- Anslutning via Bluetooth
- drivs med hjälp av app
- Smarta tjänster/funktioner i appen
Videos
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Motorcyklar och skotrar
- För rengöring av små bilar
- För rengöring av medelstora fordon
- Trädgårds- och stenmurar