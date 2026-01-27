K 7 Premium Smart Control högtryckstvätt kan enkelt anslutas till smartphonen via Bluetooth. Det innebär att användaren stöds genom Kärcher Home & Garden-appen med praktiska tips, tricks och inställningar för många städsituationer och städobjekt. Appen ger användbara funktioner som applikationskonsulten för ännu bättre städresultat, monteringsanvisningar, underhålls- och skötselanvisningar. Enheten har ett boostläge för extra kraft för att hantera envis smuts. G 180 Q Smart Control-spolhandtag med LCD-display och 3-i-1 Multi Jet-spolrör erbjuder också maximal kontroll. Trycket ställs in direkt på spolhandtaget eller överförs till spolhandtaget med hjälp av applikationskonsulten via appen. På LCD-displayen kan du kontrollera vilken trycknivå som är inställd, om boosten kan utlösas eller om enheten fortfarande är i viloläge. Andra utrustningsdetaljer inkluderar slangvindan för bekväm hantering, Plug 'n' Clean tvättmedelssystemet, det högkvalitativa teleskophandtaget i aluminium och parkeringspositionen för lättillgängliga tillbehör.