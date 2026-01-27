Högtryckstvätt K7 Premium Smart Control

K 7 Premium Smart Control: Högtryckstvätt med Bluetooth, appstöd, boostläge för extra kraft, G 180 Q Smart Control spolhandtag, 3-i-1 Multi Jet spolrör, slangvinda. 

K 7 Premium Smart Control högtryckstvätt kan enkelt anslutas till smartphonen via Bluetooth. Det innebär att användaren stöds genom Kärcher Home & Garden-appen med praktiska tips, tricks och inställningar för många städsituationer och städobjekt. Appen ger användbara funktioner som applikationskonsulten för ännu bättre städresultat, monteringsanvisningar, underhålls- och skötselanvisningar. Enheten har ett boostläge för extra kraft för att hantera envis smuts. G 180 Q Smart Control-spolhandtag med LCD-display och 3-i-1 Multi Jet-spolrör erbjuder också maximal kontroll. Trycket ställs in direkt på spolhandtaget eller överförs till spolhandtaget med hjälp av applikationskonsulten via appen. På LCD-displayen kan du kontrollera vilken trycknivå som är inställd, om boosten kan utlösas eller om enheten fortfarande är i viloläge. Andra utrustningsdetaljer inkluderar slangvindan för bekväm hantering, Plug 'n' Clean tvättmedelssystemet, det högkvalitativa teleskophandtaget i aluminium och parkeringspositionen för lättillgängliga tillbehör. 

Egenskaper och fördelar
Bluetooth-anslutning till Kärchers Home & Garden-app
  • Kärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs.
  • Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt
  • Möjlighet att styra och överföra trycknivån från appen till spolhandtaget.
Boost-läge som ger 15 extra bar under 30 sekunder
  • Tidsbesparande och effektiv rengöring tack vare den extra kraften från Boost-läget.
  • Säkerställer kraftull rengöring och borttagning av envis smuts.
Smart Control spolhandtag och 3-i-1 Multi Jet-spolrör
  • Spolhandtag med LCD-display och knappar för att styra trycket och rengöringsmedelsdoseringen.
  • Genom att vrida på 3-i-1 Multi Jet-spolröret kan du snabbt välja mellan tre olika stråltyper.
  • Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slangen.
Slangvinda för bekväm användning
  • Högtrycksslangen är optimalt skyddad och förvaras smidigt utan att ta upp för mycket plats.
  • Bekvämt arbete: Slangen är redo att användas när som helst med enkel upprullning och utdragning.
  • Låg tyngdpunkt för säker placering även på lutande ytor.
Specifikationer

Tekniska data

Spänning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Tryck (bar/MPa) 20 - Max. 180 / 2 - Max. 18
Flödeshastighet (l/h) Max. 600
Ytkapacitet (m²/h) 60
Inloppstemperatur (°C) Max. 60
Effekt (kW) 3
Strömkabel (m) 5
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 17,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 22,3
Mått (L × B × H) (mm) 459 x 330 x 666

Följande ingår

  • Högtrycksspolhandtag: G 180 Q Smart Control spolhandtag
  • 3-in-1 Multi Jet
  • Högtrycksslang: 10 m
  • A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang

Standardutrustning

  • Integrerad högtrycksslangupprullare
  • Integrerat förvaringsnät
  • Quick Connect-anslutning
  • Rengöringsmedel via: rengöringssystemet Plug 'n' Clean
  • Teleskophandtag
  • Vattenkyld motor
  • Integrerat vattenfilter
  • Anslutning via Bluetooth
  • drivs med hjälp av app
  • Smarta tjänster/funktioner i appen
Användningsområden
  • Cyklar
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
  • Motorcyklar och skotrar
  • För rengöring av små bilar
  • För rengöring av medelstora fordon
  • Trädgårds- och stenmurar
