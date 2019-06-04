KÄRCHERS BATTERIPLATTFORM
Har du inget eluttag på din tomt? Vill du undvika en röra av sladdar i din trädgård? En lösning är att använda batteridrivna trädgårds- och rengöringsredskap från Kärchers Lithium-Ion batteriplattform. Maximal flexibilitetet tack vare våra två olika batteriplattformar, 18 V och 36 V, som ger dig möjlighet att använda rätt redskap för varje behov och uppgift.
Kärchers batteriuniversum: galaktisk styrka. Obegränsade möjligheter.
Ett helt universum fyllt av batterikraft. Våra 18 V-batterier passar i samtliga 18-V produkter från Kärcher och kan användas till både Home & Garden samt Professional produkter. 36-V batterierna finns till för den som behöver extra kraft, dessa kan också användas till både Home & Garden samt Professional produkter.
Real Time Technology
Den enastående Kärcher Real Time-teknologin förser användarna med bästa möjliga information. Till skillnad från konventionella LED-displayer, visar den här teknologin en display med detaljerad information om driftsstatus och ladddnivå.
Återstående körtid i minuter
Användaren förses kontinuerligt med uppdaterad information om återstående körtid och vet därför på minuten när batteriet behöver bytas eller laddas. Körtiden justeras för att passa den aktuella produkten.
Batterikapacitet i procent
Du läser av batteriets kapacitet med ett ögonkast.
Laddningsnivå i minuter
Den återstående laddningtiden visas på displayen medan batteriet laddas. Detta gör att användaren kan veta exakt när det är dags att börja arbeta igen.
Real Time Technology
Redo för avgång: displayen visar återstående körtid och återstående laddningstid – på minuten.