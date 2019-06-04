KÄRCHERS BATTERIPLATTFORM

Har du inget eluttag på din tomt? Vill du undvika en röra av sladdar i din trädgård? En lösning är att använda batteridrivna trädgårds- och rengöringsredskap från Kärchers Lithium-Ion batteriplattform. Maximal flexibilitetet tack vare våra två olika batteriplattformar, 18 V och 36 V, som ger dig möjlighet att använda rätt redskap för varje behov och uppgift. 

Kärchers batteriuniversum: galaktisk styrka. Obegränsade möjligheter.

Ett helt universum fyllt av batterikraft. Våra 18 V-batterier passar i samtliga 18-V produkter från Kärcher och kan användas till både Home & Garden samt Professional produkter. 36-V batterierna finns till för den som behöver extra kraft, dessa kan också användas till både Home & Garden samt Professional produkter.

Real Time Technology

Den enastående Kärcher Real Time-teknologin förser användarna med bästa möjliga information. Till skillnad från konventionella LED-displayer, visar den här teknologin en display med detaljerad information om driftsstatus och ladddnivå.

Real Time display visar återstående körtid

Återstående körtid i minuter

Användaren förses kontinuerligt med uppdaterad information om återstående körtid och vet därför på minuten när batteriet behöver bytas eller laddas. Körtiden justeras för att passa den aktuella produkten.

Batteridisplay batterikapacitet i procent

Batterikapacitet i procent

Du läser av batteriets kapacitet med ett ögonkast.

batteriets laddningstid i minuter

Laddningsnivå i minuter

Den återstående laddningtiden visas på displayen medan batteriet laddas. Detta gör att användaren kan veta exakt när det är dags att börja arbeta igen. 

Real Time Technology display

Real Time Technology

Redo för avgång: displayen visar återstående körtid och återstående laddningstid – på minuten.

Kärcher Batterikraft – mycket intelligent och helt säker

Högpresterande litiumjonceller och ett perfekt balanserat elektroniskt system gör Kärchers batterier extra kraftfulla.

Utan irriterande sladd, erbjuder batteridrivna produkter maximal rörelsefrihet och är redo att användas på nolltid. Tack vare den innovativa Real Time-teknologin, kan du kolla batteritiden med ett snabbt ögonkast: den integrerade LCD-displayen visar dig hur många minuter till du kan arbeta med ditt aktuella batteri. Och batteriladdarens display visar hur lång laddningstid som återstår för batteriet – exakt på minuten.   

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