KÄRCHERS BATTERIPLATTFORM

Har du inget eluttag på din tomt? Vill du undvika en röra av sladdar i din trädgård? En lösning är att använda batteridrivna trädgårds- och rengöringsredskap från Kärchers Lithium-Ion batteriplattform. Maximal flexibilitetet tack vare våra två olika batteriplattformar, 18 V och 36 V, som ger dig möjlighet att använda rätt redskap för varje behov och uppgift.