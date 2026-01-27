Manuell sopmaskin S6 Twin
Två sidoborstar, 38 l avfallsbehållare och 860 mm arbetsbredd: sopmaskinen S6 Twin ger på rekordtid skinande rena ytor runt huset och trädgården.
Oavsett om det gäller blomblad på våren, sand på sommaren, löv på hösten eller grus på vintern: den effektiva och ergonomiska sopmaskinen S6 Twin från Kärcher garanterar skinande rena ytor runt huset och trädgården på rekordtid året runt. Med sin kraftiga borstvals, 2 sidoborstar och en arbetsbredd på totalt 860 mm sopar den utan ansträngning rent ytor på upp till 3000 m² per timme. Maskinen transporterar skräpet direkt in i den 38 liter stora avfallsbehållaren. De långa borsten på sidoborstarna garanterar grundlig rengöring ända in till kanterna. Det steglöst justerbara skjuthandtaget kan anpassas perfekt till användarens längd. Sopmaskinen kan enkelt fällas ihop vid behov utan att användaren behöver böja sig ned tack vare en fotplatta vid ramen och kan bäras i handtaget – för platssparande förvaring. Det verktygsfria fästet för sidoborstarna är unikt. Sopmaskinen är redo för användning på nolltid. Användaren kan enkelt ta bort, sätta ned och tömma avfallsbehållaren utan att vidröra smutsen.
Egenskaper och fördelar
Praktisk kåpa för sidoborstenVerktygsfritt fäste för sidoborstar för snabb installation och användning.
Komfortabel fotplattaFäll ihop sopmaskinen helt utan att böja dig ned – för platssparande förvaring.
Flexibel höjdjustering av sidoborstarnaIndividuellt justerbart kontakttryck för olika typer av smuts.
Stor avfallsbehållare
- Det är inte nödvändigt att tömma avfallsbehållaren hela tiden.
Enkel borttagning av avfallsbehållaren
- Enkel tömning av avfallsbehållaren.
Fristående avfallsbehållare
- Töm avfallsbehållaren utan att komma i kontakt med smuts.
Stor arbetsbredd
- Hög rengöringsprestanda.
Sopar nära kanten
- Grundlig sopning av hörn, kanter och springor.
2-delat skjuthandtag som kan justeras i höjdled
- Sopning som är skonsam för ryggen tack vare individuell höjdjustering.
Praktiskt bärhandtag
- Sopmaskinen kan enkelt bäras och förvaras tack vare bärhandtaget.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetsbredd med sidoborste (mm)
|860
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|3000
|Hölje/ram
|Plast/plast
|Avfallsbehållare (l)
|38
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|14,8
|Vikt, klar för drift (kg)
|14,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|17,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|926 x 872 x 1032
Följande ingår
- Sidoborstar: 2 Del(ar)
Standardutrustning
- Ergonomiskt skjuthandtag
- 2-delat skjuthandtag som kan justeras i höjdled
- Förvaringsposition
- Fotplatta för platsbesparande förvaring
- Steglöst justerbar sidoborste
- Verktygsfritt fäste för sidoborste
- Fristående avfallsbehållare
Videos
Användningsområden
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Gång- och cykelbanor
- Entréer och uppfarter
- Källare
Tillbehör
S6 Twin Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.