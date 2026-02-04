Upplev enkel golvstädning med den intelligenta RVF 7. Den innovativa robotdammsugaren och moppen rengör inte bara hårda golv, utan även korthåriga mattor – och gör det helt självständigt. Tack vare intelligent LiDAR-navigering, kamera och AI-teknik känner den igen hinder och navigerar felfritt genom alla rum. Med en sugkraft på upp till 10 000 pascal tar den utan ansträngning bort smuts under dammsugning, samtidigt som den beprövade rulltekniken säkerställer utmärkt våtrengöring. Styr RVF 7 bekvämt via appen och njut av mer fritid samtidigt som den håller ditt hem skinande rent.