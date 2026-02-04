RVF 7
Dammsug och moppa självständigt: RVF 7 rengör hårda golv och korthåriga mattor med lätthet. Små hinder undviks lätt tack vare kameran och AI.
Upplev enkel golvstädning med den intelligenta RVF 7. Den innovativa robotdammsugaren och moppen rengör inte bara hårda golv, utan även korthåriga mattor – och gör det helt självständigt. Tack vare intelligent LiDAR-navigering, kamera och AI-teknik känner den igen hinder och navigerar felfritt genom alla rum. Med en sugkraft på upp till 10 000 pascal tar den utan ansträngning bort smuts under dammsugning, samtidigt som den beprövade rulltekniken säkerställer utmärkt våtrengöring. Styr RVF 7 bekvämt via appen och njut av mer fritid samtidigt som den håller ditt hem skinande rent.
Egenskaper och fördelar
Beprövad rullteknikDen roterande mikrofiberrullen fuktas kontinuerligt med färskvatten och torkas noggrant efter varje rotation. Detta garanterar hygienisk rengöring och tar effektivt bort smuts.
Intelligent smutsdetekteringRVF 7 känner av nedsmutsningsgraden och justerar sedan automatiskt rengöringsparametrarna för att säkerställa effektiv och noggrann rengöring.
Livekamera med fjärråtkomstDu kan komma åt livekameran på din anslutna RVF 7 när som helst via appen, så att du kan se ditt eget hem när du reser.
Exakt navigering med LiDAR och artificiell intelligens
- Möjliggör snabb och exakt detektering av rum, även i mörker. Det innebär att robotdammsugaren alltid håller sin position och rengör pålitligt.
- Den extra enda lasersensorn och den intelligenta kameran känner igen små eller platta föremål som är osynliga för LiDAR. Hinder överförs till de sparade kartorna.
- LiDAR-navigeringen har en infälld sensor som minskar robotens totala höjd, vilket möjliggör optimal rengöring även under låga möbler.
Lyftbar mopprulle och huvudborste med anti-hårinpackningsteknik
- Om RVF 7 upptäcker våt smuts eller vätska på golvet höjs den huvudsakliga borstvalen automatiskt.
- Om RVF 7 upptäcker en matta under våtrengöring höjs mikrofiberrullen automatiskt för att skydda mattan från fukt (individuellt justerbar i appen).
- Huvudborsten är utrustad med ett speciellt element som förhindrar att hår trasslar sig fast, så att långt hår är mycket mindre benäget att linda sig runt borsten och därför kan tas bort mycket lättare.
Tvåtankssystem med integrerad sensor
- Mikrofibervalsarna fuktas kontinuerligt med vatten från färskvattentanken, medan smutsigt vatten samlas upp i en separat tank. För rena golv – varje gång du moppar.
- Den integrerade aviseringsfunktionen signalerar visuellt, akustiskt och med ett meddelande i appen när färskvattentanken är tom eller smutsvattentanken är full.
Laddstation inkl. golvskyddsplatta
- RVF 7 övervakar hela tiden sin batterinivå under rengöring, återgår automatiskt till laddstationen vid behov och fortsätter att rengöra automatiskt efter laddning.
- Den medföljande golvskyddsplattan skyddar känsliga golv från fukt som kan släppas ut av mikrofiberrullarna.
Lägesbyte med en knapptryckning
- Snabbt och enkelt byte av rengöringsläge med en knapptryckning direkt på maskinen, driften är intuitiv, bekväm och möjlig utan app.
Maskintvättbar borstvals
- Mikrofiberrullarna kan tvättas i maskin upp till 60°C. Detta gör att även envis smuts som byggts upp i mikrofiberrullen med tiden effektivt kan avlägsnas.
- Rengöring i tvättmaskin av mikrofiberrullarna ger ett mycket mer hygieniskt resultat, utöver enkel rengöring under rinnande vatten.
Bekväm appkontroll
- Anpassad inställning av städparametrar: Skapa kartor för olika våningar, ställa in förbjudna zoner, namnge rum, ställa in städtider och mycket mer.
- Sugkraft, vattenförbrukning och andra rengöringsinställningar kan ställas in individuellt för varje rum.
- Rengöringsförloppet kan ses kontinuerligt och detaljerade rengöringsrapporter kan hämtas.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Uppladdningstid (min)
|230
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Batterispänning (V)
|14,4
|Batterikapacitet (Ah)
|5,2
|Sugkraft (Pa)
|Max. 13000
|Färskvattentank (ml)
|300
|Smutsvattentank (ml)
|130
|Behållare (ml)
|250
|Drifttid per laddning (min)
|150
|Ytkapacitet (m²)
|160 60
|Robotens mått (L × B × H) (mm)
|105
|Robotdammsugarens diameter (mm)
|360
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|350 x 350 x 105
Följande ingår
- Rengöringsborste
- Rengöringsmedel: Universalrengöringsmedel RM 536, 2 x 30 ml, Oparfymerad Foam Stop, 30 ml
- Behållare
- Sidoborstes: 4 x
- Torkenhet
- Mikrofibervals: 2 Del(ar)
- Filter: 2 x
- Rengöringsverktyg
- Färskvattentank
- Smutsvattentank
- Laddstation
- Golvskydd/parkeringsplatta
Standardutrustning
- Fallsensor
- autonom städning
- AI smutsdetektering
- AI-hinderdetektering
- livekamera
- Mattsensor
- drivs med hjälp av app
- Anslutning via WLAN
- Anslutning via Bluetooth
- Smarta tjänster/funktioner i appen
- Röstutmatning
- Navigationssystem med laser (LiDAR)
- Timerprogram: Flera timerprogram kan ställas in
- Dammsugarläge
- Kombinerat rengöringsläge (vått och torrt)
- Sopar nära kanten
- lyftbar rengöringsborste
- lyftbar mopp
Videos
Användningsområden
- För alla hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC
- På korthåriga mattor
Tillbehör
RVF 7 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.