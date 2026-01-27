Uppladdningsbar sopare KB 5
Redo att användas med kortare varsel än en dammsugare: den sladdlösa elektriska sopborsten KB 5 för smidig mellanrengöring. Enastående rengöringsprestanda i de allra minsta utrymmen.
Snabb och effektiv mellanrengöring av hårda golv och mattor? Det perfekta uppdraget för den sladdlösa elektriska sopborsten KB 5. Tack vare Kärchers Adaptive Cleaning System kan den sladdlösa elektriska sopborsten leverera enastående rengöringsresultat och avlägsna smuts på ett enkelt och grundligt sätt. KB 5, som drivs av ett litiumjonbatteri, är redo att användas med kortare varsel än en dammsugare och gör mellanrengöringen extremt smidig att utföra: den gör det möjligt att arbeta på ett ergonomiskt sätt utan att du behöver böja dig, sopa mycket nära kanter, nå emellan stolar och under möbler och är även smidig att använda i trappor. Andra utrustningsfunktioner och prestandaegenskaper hos den sladdlösa elektriska sopborsten KB 5 är automatisk strömbrytare, flexibel dubbelled för enkel manövrering, smutsbehållare som på ett smidigt sätt kan avlägsnas från sidan, universalborste, platssparande förvaring och låg vikt.
Egenskaper och fördelar
Kärchers Adaptive Cleaning SystemAvlägsnar smuts på alla golvbeläggningar på ett pålitligt sätt. Innovativ, justerbar sopkant för optimal smutsupptagning. Förbättrad inre geometri med optimal smutsöverföring för pålitlig smutsborttagning.
Smutsbehållaren är enkel att ta bort och sätta tillbaka igenSnabb och enkel tömning utan kontakt med smuts.
Flexibel dubbelledHandtaget kan enkelt flyttas åt alla håll. Lättmanövrerad. Även mellan möbler och stolar.
Automatisk strömbrytare
- Enkel att slå på och stänga av.
- Snabb och intuitiv.
- Du behöver inte böja dig.
Universalborste
- För optimal smutsupptagning på både hårda golv och mattor.
- Gör det enkelt att avlägsna hår.
- Gör det även enkelt att sopa nära kanter.
Universalborsten är enkel att avlägsna och byta ut
- Snabbt och enkelt med en hand.
- Underlättar rengöring av universalborsten.
Litiumjonbatteriteknik
- Med batteritid på upp till 30 minuter på hårda golv.
- Utan minneseffekt.
- Alltid redo att använda.
Platssparande förvaring
- För smidig och platssparande förvaring även i små utrymmen.
- Den sladdlösa elektriska sopborsten kan förvaras varhelst den behövs.
Parkeringsläge
- Maskinen kan bekvämt sättas ned för kortare raster.
Låg vikt
- Enkel att transportera och manövrera.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Universalborstens arbetsbredd (mm)
|210
|Behållarkapacitet (ml)
|370
|Batterispänning (V)
|3,6
|Batteriets drifttid på hårda golv (min)
|30
|Batteriets drifttid på mattor (min)
|20
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,8
|Vikt inkl. batteri (kg)
|1,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|215 x 230 x 1120
Följande ingår
- Batteriladdare
Användningsområden
- Hårda golv
- Mattor
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
- Trappor
