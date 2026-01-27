Snabb och effektiv mellanrengöring av hårda golv och mattor? Det perfekta uppdraget för den sladdlösa elektriska sopborsten KB 5. Tack vare Kärchers Adaptive Cleaning System kan den sladdlösa elektriska sopborsten leverera enastående rengöringsresultat och avlägsna smuts på ett enkelt och grundligt sätt. KB 5, som drivs av ett litiumjonbatteri, är redo att användas med kortare varsel än en dammsugare och gör mellanrengöringen extremt smidig att utföra: den gör det möjligt att arbeta på ett ergonomiskt sätt utan att du behöver böja dig, sopa mycket nära kanter, nå emellan stolar och under möbler och är även smidig att använda i trappor. Andra utrustningsfunktioner och prestandaegenskaper hos den sladdlösa elektriska sopborsten KB 5 är automatisk strömbrytare, flexibel dubbelled för enkel manövrering, smutsbehållare som på ett smidigt sätt kan avlägsnas från sidan, universalborste, platssparande förvaring och låg vikt.