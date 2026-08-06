SGV 8/5 är en ångtvätt med sugfunktion och självrengöring där du också har möjlighet att lägga på rengöringsmedel. Kommer med automatisk självrengöring och möjlighet att spola inuti maskinen efter hand, på så sätt undviks bildande av bakterier efter avslutat arbete. Ångan från golvmunstycket är under kontinuerligt högt tryck på 8 bar och ger en effektiv och hygienisk rengöring. SGV 8/5 är användarvänlig tack vare LED-displayen och de ergonomiska handverktygen för att styra ång- och sugfunktionerna. Sugfunktionen kan stängas av och sättas på efter önskemål och ångnivån regleras via kontrollen på handtaget. Vattenbehållaren (5 liter) med rent vatten kan tas bort under användning och fyllas på utan att behöva flytta maskinen från användningsområdet. En signallampa på kontrollpanelen indikerar i god tid om vattennivån är låg. eco!efficiency-läget gör maskinen både energisnål och tyst. Lätttillgänglig och smutsskyddad förvaring av tillbehör.