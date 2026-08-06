Ångsugare SGV 8/5
Ångtvätt med sugfunktion SGV 8/5 kommer med automatisk självrengöring och möjlighet att spola inuti maskinen efter hand, på så vis undviks bildande av bakterier efter avslutat arbete.
SGV 8/5 är en ångtvätt med sugfunktion och självrengöring där du också har möjlighet att lägga på rengöringsmedel. Kommer med automatisk självrengöring och möjlighet att spola inuti maskinen efter hand, på så sätt undviks bildande av bakterier efter avslutat arbete. Ångan från golvmunstycket är under kontinuerligt högt tryck på 8 bar och ger en effektiv och hygienisk rengöring. SGV 8/5 är användarvänlig tack vare LED-displayen och de ergonomiska handverktygen för att styra ång- och sugfunktionerna. Sugfunktionen kan stängas av och sättas på efter önskemål och ångnivån regleras via kontrollen på handtaget. Vattenbehållaren (5 liter) med rent vatten kan tas bort under användning och fyllas på utan att behöva flytta maskinen från användningsområdet. En signallampa på kontrollpanelen indikerar i god tid om vattennivån är låg. eco!efficiency-läget gör maskinen både energisnål och tyst. Lätttillgänglig och smutsskyddad förvaring av tillbehör.
Egenskaper och fördelar
Hållbar och enastående rengöringsprestanda
- Tar bort den mest envisa smutsen lätt, snabbt, effektivt och utan användning av kemikalier
- En hållbar, robust och därmed väldigt ekonomisk modell
Ång/sugslang med ång/sugpistol
- Speciellt användarvänlig roterande och tryckbrytare för att kontrollera olika funktioner
- Har trestegs ångflödeskontroll, kall och varm vattenfunktion, samt samtidig våtsugning
- Tidsbesparande: Läget kan justeras under drift. Ingen anledning att avbryta rengöringsprocessen
eco!efficiency-läge
Tre-stegs ångflödeskontroll
- Lätt ånga (nivå I) för lätt smuts
- Mellanånga (nivå II) för medelsmuts
- Kraftig ånga (nivå III) för envis smuts
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Tillbehör såsom munstycken eller runda borstar är alltid nära till hands
- Alla tillbehör hålls rena och säkra under transporten
- Strömkabeln förvaras säkert på baksidan av enheten under transport
Ett brett utbud av tillbehör ingår i leveransen
- 300 mm golvmunstycke med borstlister och gummilistinsats
- 150 mm golvmunstycke med borstlister och gummilistinsats
Ergonomisk och lätt att transportera
- När du lastar maskinen, håll den i de nedsänkta handtagen och skjut handtaget
- Vid transport över längre sträckor, dra maskinen efter dig med hjälp av skjuthandtaget
- Stora transporthjul gör det enkelt att transportera även upp eller ner för trappor
Specifikationer
Tekniska data
|Ångtryck (bar)
|Max. 8
|Värmeeffekt (W)
|3000
|Uppvärmningstid (min)
|7
|Temperatur värmare (°C)
|Max. 173
|Temperatur, hetvatten (°C)
|70 - 173
|Färskvattentank (l)
|5,6
|Smutsvattentank (l)
|5
|Kabellängd (m)
|7,5
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 50
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|40
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|48
|Mått (L × B × H) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ På/Av-knapp, kallvatten-/vakuumdrift, eco!efficiency-läge, ånga-/varmvatten-/kallvatten-/vakuumdrift, kallsköljningsfunktion på apparaten, diskmedel-/vakuumdrift, självrengörande funktion på apparaten.
Följande ingår
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrör: 2 Del(ar), 505 mm
- Golvmunstycke: 300 mm
- Ång/sugslang med ång/sugpistol: 4 m
- Handmunstycke gummilist: 150 mm
- Golvmunstycke gummilist: 300 mm
- Handmunstycke: 150 mm
- Detaljmunstycke/adapter för fogmunstycke: 185 mm
- Förlängning för punktmunstycke: 140 mm
- Triangelmunstycke för hand-/golvrengöring av hörn
- Rundborste, rostfritt stål: 1 Del(ar)
- Rundborste, mässing: 1 Del(ar)
- Liten rundborste, Pekalon (svart): 1 Del(ar)
- Körhandtag
- Tillbehörsförvaring (avtagbar)
Standardutrustning
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
- Hölje: Rostfritt stål
- Integrerad elkabelvinda
- Display
- Ångflödeskontroll: ett handtag (tre-steg)
- Säkerhetslås på ångpistol
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Användningsområden
- Envis smuts, fläckar och fett
- Kakelväggar, keramiska golv och andra hårda ytor
- Armaturer, arbetsytor och rostfria ytor
- Fönsterrutor, glasdörrar, glasytor och speglar
- Tyger och stoppade möbler
- Rengöring av fordonets interiör