Ångsugare SGV 8/5 Classic
SGV 8/5 Classic möjliggör ångrengöring och våtsugning och ger dig mycket för pengarna samt enastående rengöringsprestanda, robust konstruktion och lång livslängd.
Den användarvänliga ångvåtsugen SGV 8/5 Classic erbjuder utmärkt valuta för pengarna och imponerande rengöringsprestanda. Rengöringen är miljövänlig när den utförs utan kemikalier och med högt ångtryck (8 bar), en varmvattentemperatur på ca 70 °C och tre-stegs ångflödeskontroll. Maskinen är extremt enkel och bekväm att använda med hjälp av den roterande EASY Operation-brytaren, som kan användas för att välja de tre ång-/våtsugslägena. Genom att använda den ergonomiska ång/sugpistolen kan ångflödet, sköljfunktionen och sugfunktionen styras från maskinen själv under drift för ökad hastighet och flexibilitet. Användaren kan alltid se driftstatus eller eventuella fel via en LED-färgdisplay. För att säkerställa att det omfattande utbudet av tillbehör alltid finns till hands, förvaras dessa på maskinen själv, skyddade från smuts.
Egenskaper och fördelar
Hållbar och enastående rengöringsprestandaExtremt högt ångtryck (8 bar), varmvattentemperatur cirka 70 °C och utmärkt sugkraft Tar bort den mest envisa smutsen lätt, snabbt, effektivt och utan användning av kemikalier En hållbar, robust och därmed väldigt ekonomisk modell
EASY Operation roterande switch med tre driftslägenSpeciellt användarvänlig tack vare självförklarande symboler. Ingen nödvändighet för tidskrävande inlärning På-/av-knapp och ångrengöring/våtsugning Kalltvattensköljning: Förskölj kraftigt smutsiga ytor med kallt vatten
Ång/sugslang med ång/sugpistolSpeciellt användarvänlig roterande och tryckbrytare för att kontrollera olika funktioner Har trestegs ångflödeskontroll, kall och varm vattenfunktion, samt samtidig våtsugning Tidsbesparande: Läget kan justeras under drift. Ingen anledning att avbryta rengöringsprocessen
Driftstatus visas på LED display
- Indikatorlampa för "Klar för drift" och "Uppvärmning på" för att använda varmt vatten
- Indikatorlampa för "Tom renvattentank" eller "Full smutsvattentank"
- Indikatorlampa för "Service" eller "Fel"
Tre-stegs ångflödeskontroll
- Lätt ånga (nivå I) för lätt smuts
- Mellanånga (nivå II) för medelsmuts
- Kraftig ånga (nivå III) för envis smuts
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Tillbehör såsom munstycken eller runda borstar är alltid nära till hands
- Alla tillbehör hålls rena och säkra under transporten
- Strömkabeln förvaras säkert på baksidan av enheten under transport
Ett brett utbud av tillbehör ingår i leveransen
- 300 mm golvmunstycke med borstlister och gummilistinsats
- 150 mm golvmunstycke med borstlister och gummilistinsats
- Fogmunstycke, punktstrålemunstycke och tre olika runda borstar
Ergonomisk och lätt att transportera
- När du lastar maskinen, håll den i de nedsänkta handtagen och skjut handtaget
- Vid transport över längre sträckor, dra maskinen efter dig med hjälp av skjuthandtaget
- Stora transporthjul gör det enkelt att transportera även upp eller ner för trappor
Specifikationer
Tekniska data
|Ångtryck (bar)
|Max. 8
|Värmeeffekt (W)
|3000
|Uppvärmningstid (min)
|7
|Temperatur värmare (°C)
|Max. 173
|Temperatur, hetvatten (°C)
|70 - 173
|Färskvattentank (l)
|5,6
|Smutsvattentank (l)
|5
|Kabellängd (m)
|7,5
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 50
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|39
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|50,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ På/Av-brytare, kallvatten-/sugdrift, ånga-/varmvatten-/kallvatten-/sugdrift.
Följande ingår
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrör: 2 Del(ar), 505 mm
- Golvmunstycke: 300 mm
- Ång/sugslang med ång/sugpistol: 4 m
- Handmunstycke gummilist: 150 mm
- Golvmunstycke gummilist: 300 mm
- Handmunstycke: 150 mm
- Detaljmunstycke/adapter för fogmunstycke: 185 mm
- Förlängning för punktmunstycke: 140 mm
- Rundborste, rostfritt stål: 1 Del(ar)
- Rundborste, mässing: 1 Del(ar)
- Liten rundborste, Pekalon (svart): 1 Del(ar)
- Körhandtag
- Tillbehörsförvaring (avtagbar)
Standardutrustning
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
- Hölje: Rostfritt stål
- Integrerad elkabelvinda
- LED indikator
- Ångflödeskontroll: ett handtag (tre-steg)
- Säkerhetslås på ångpistol
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Användningsområden
- Envis smuts, fläckar och fett
- Kakelväggar, keramiska golv och andra hårda ytor
- Armaturer, arbetsytor och rostfria ytor
- Fönsterrutor, glasdörrar, glasytor och speglar
- Tyger och stoppade möbler
- Rengöring av fordonets interiör