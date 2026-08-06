Den användarvänliga ångvåtsugen SGV 8/5 Classic erbjuder utmärkt valuta för pengarna och imponerande rengöringsprestanda. Rengöringen är miljövänlig när den utförs utan kemikalier och med högt ångtryck (8 bar), en varmvattentemperatur på ca 70 °C och tre-stegs ångflödeskontroll. Maskinen är extremt enkel och bekväm att använda med hjälp av den roterande EASY Operation-brytaren, som kan användas för att välja de tre ång-/våtsugslägena. Genom att använda den ergonomiska ång/sugpistolen kan ångflödet, sköljfunktionen och sugfunktionen styras från maskinen själv under drift för ökad hastighet och flexibilitet. Användaren kan alltid se driftstatus eller eventuella fel via en LED-färgdisplay. För att säkerställa att det omfattande utbudet av tillbehör alltid finns till hands, förvaras dessa på maskinen själv, skyddade från smuts.