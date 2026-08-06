Ångsugare SGV 8/5 Classic

SGV 8/5 Classic möjliggör ångrengöring och våtsugning och ger dig mycket för pengarna samt enastående rengöringsprestanda, robust konstruktion och lång livslängd.

Den användarvänliga ångvåtsugen SGV 8/5 Classic erbjuder utmärkt valuta för pengarna och imponerande rengöringsprestanda. Rengöringen är miljövänlig när den utförs utan kemikalier och med högt ångtryck (8 bar), en varmvattentemperatur på ca 70 °C och tre-stegs ångflödeskontroll. Maskinen är extremt enkel och bekväm att använda med hjälp av den roterande EASY Operation-brytaren, som kan användas för att välja de tre ång-/våtsugslägena. Genom att använda den ergonomiska ång/sugpistolen kan ångflödet, sköljfunktionen och sugfunktionen styras från maskinen själv under drift för ökad hastighet och flexibilitet. Användaren kan alltid se driftstatus eller eventuella fel via en LED-färgdisplay. För att säkerställa att det omfattande utbudet av tillbehör alltid finns till hands, förvaras dessa på maskinen själv, skyddade från smuts.

Egenskaper och fördelar
Ångsugare SGV 8/5 Classic: Hållbar och enastående rengöringsprestanda
Hållbar och enastående rengöringsprestanda
Extremt högt ångtryck (8 bar), varmvattentemperatur cirka 70 °C och utmärkt sugkraft Tar bort den mest envisa smutsen lätt, snabbt, effektivt och utan användning av kemikalier En hållbar, robust och därmed väldigt ekonomisk modell
Ångsugare SGV 8/5 Classic: EASY Operation roterande switch med tre driftslägen
EASY Operation roterande switch med tre driftslägen
Speciellt användarvänlig tack vare självförklarande symboler. Ingen nödvändighet för tidskrävande inlärning På-/av-knapp och ångrengöring/våtsugning Kalltvattensköljning: Förskölj kraftigt smutsiga ytor med kallt vatten
Ångsugare SGV 8/5 Classic: Ång/sugslang med ång/sugpistol
Ång/sugslang med ång/sugpistol
Speciellt användarvänlig roterande och tryckbrytare för att kontrollera olika funktioner Har trestegs ångflödeskontroll, kall och varm vattenfunktion, samt samtidig våtsugning Tidsbesparande: Läget kan justeras under drift. Ingen anledning att avbryta rengöringsprocessen
Driftstatus visas på LED display
  • Indikatorlampa för "Klar för drift" och "Uppvärmning på" för att använda varmt vatten
  • Indikatorlampa för "Tom renvattentank" eller "Full smutsvattentank"
  • Indikatorlampa för "Service" eller "Fel"
Tre-stegs ångflödeskontroll
  • Lätt ånga (nivå I) för lätt smuts
  • Mellanånga (nivå II) för medelsmuts
  • Kraftig ånga (nivå III) för envis smuts
Praktiskt tillbehörsförvaring
  • Tillbehör såsom munstycken eller runda borstar är alltid nära till hands
  • Alla tillbehör hålls rena och säkra under transporten
  • Strömkabeln förvaras säkert på baksidan av enheten under transport
Ett brett utbud av tillbehör ingår i leveransen
  • 300 mm golvmunstycke med borstlister och gummilistinsats
  • 150 mm golvmunstycke med borstlister och gummilistinsats
  • Fogmunstycke, punktstrålemunstycke och tre olika runda borstar
Ergonomisk och lätt att transportera
  • När du lastar maskinen, håll den i de nedsänkta handtagen och skjut handtaget
  • Vid transport över längre sträckor, dra maskinen efter dig med hjälp av skjuthandtaget
  • Stora transporthjul gör det enkelt att transportera även upp eller ner för trappor
Specifikationer

Tekniska data

Ångtryck (bar) Max. 8
Värmeeffekt (W) 3000
Uppvärmningstid (min) 7
Temperatur värmare (°C) Max. 173
Temperatur, hetvatten (°C) 70 - 173
Färskvattentank (l) 5,6
Smutsvattentank (l) 5
Kabellängd (m) 7,5
Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 50
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 39
Vikt inkl. förpackning (kg) 50,9
Mått (L × B × H) (mm) 640 x 495 x 965

¹⁾ På/Av-brytare, kallvatten-/sugdrift, ånga-/varmvatten-/kallvatten-/sugdrift.

Följande ingår

  • Antal ångrör: 2 Del(ar)
  • Ångrör: 2 Del(ar), 505 mm
  • Golvmunstycke: 300 mm
  • Ång/sugslang med ång/sugpistol: 4 m
  • Handmunstycke gummilist: 150 mm
  • Golvmunstycke gummilist: 300 mm
  • Handmunstycke: 150 mm
  • Detaljmunstycke/adapter för fogmunstycke: 185 mm
  • Förlängning för punktmunstycke: 140 mm
  • Rundborste, rostfritt stål: 1 Del(ar)
  • Rundborste, mässing: 1 Del(ar)
  • Liten rundborste, Pekalon (svart): 1 Del(ar)
  • Körhandtag
  • Tillbehörsförvaring (avtagbar)

Standardutrustning

  • Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
  • Hölje: Rostfritt stål
  • Integrerad elkabelvinda
  • LED indikator
  • Ångflödeskontroll: ett handtag (tre-steg)
  • Säkerhetslås på ångpistol
Ångsugare SGV 8/5 Classic
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Användningsområden
  • Envis smuts, fläckar och fett
  • Kakelväggar, keramiska golv och andra hårda ytor
  • Armaturer, arbetsytor och rostfria ytor
  • Fönsterrutor, glasdörrar, glasytor och speglar
  • Tyger och stoppade möbler
  • Rengöring av fordonets interiör
Tillbehör