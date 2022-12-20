B 50 W manuellt driven kombiskurmaskin

Den nya generationens golvrengöring

Den självgående kombiskurmaskinen B 50 W är din perfekta medhjälpare för snabb och effektiv våtrengöring av golvytor. Maskinen ersätter föregångaren, B 40 W, och ger banbrytande rengöringsteknik kombinerad med Kärchers tillförlitliga kvalitet. B 50 W sätter en ny standard med sin omarbetade konstruktion och nya batterisystem som garanterar oklanderlig rengöring av golvytor på upp till 3 600 kvadratmeter. Maskinen kan drivas med något av flera underhållsfria gel-/AGM-batterier eller litiumjonbatterier. Den större arbetsbredden på upp till 60 centimeter på borsthuvudet D 60 innebär att maskinen ger genomgående bra resultat, även när det går snabbt.

Rent i ett nafs: B 50 W är den perfekta medhjälparen för riktiga proffs. Golven blir rena på ett ögonblick. Enkel att använda. Tyst och effektiv.

Kombiskurmaskinen är tillverkad av slitstarka material och genererar ett högt kontakttryck för bästa möjliga rengöring. Sugrampen och de tre medföljande borsthuvudena är tillverkade av pressgjuten aluminium – redo att ta sig an riktigt krävande utmaningar. Den paraboliska sugrampen garanterar tillförlitlig vätskeupptagning även på texturerade ytor och i kurvor, vilket både minimerar risken att halka och begränsar efterarbetet.

Skurdammsugning blir enkelt

Kombiskurmaskinen är intuitivt och självförklarande enkel att hantera. Tack vare knappen EASY Operation är det maximalt enkelt att starta och köra kombiskurmaskinen. Detta sparar tid och underlättar rengöringen. Risken för fel minimeras med tiden och ingen tidskrävande utbildning behövs.

Kombiskurmaskinens ergonomiska utformning gör att den passar olika långa användare – utan att några komplicerade justeringar behöver göras. Maskinen är enkel och bekväm att använda, vilket begränsar förarens fysiska belastning och håller tröttheten borta.