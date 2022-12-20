B 50 W manuellt driven kombiskurmaskin
Samma höga kvalitet, ny teknik.
B 50 W manuellt driven kombiskurmaskin för effektiv våtrengöring av golvytor. Finns med ett urval olika litiumjonbatterier, hastighetskänslig vattendosering, borsthuvud eller borstrondell. Rätt kombiskurmaskin för perfekt rena golvytor upp till 3 600 m². Levereras med konventionella blybatterier, eller som tillval med litiumjonbatterier, för snabb och effektiv grundrengöring eller underhållsrengöring. Enkel hantering, ergonomiskt utförande och ett bredare utbud av funktioner och information via smartphone-appen. Robusta borsthuvuden och sugramp av pressgjuten aluminium.
Den nya generationens golvrengöring
Den självgående kombiskurmaskinen B 50 W är din perfekta medhjälpare för snabb och effektiv våtrengöring av golvytor. Maskinen ersätter föregångaren, B 40 W, och ger banbrytande rengöringsteknik kombinerad med Kärchers tillförlitliga kvalitet. B 50 W sätter en ny standard med sin omarbetade konstruktion och nya batterisystem som garanterar oklanderlig rengöring av golvytor på upp till 3 600 kvadratmeter. Maskinen kan drivas med något av flera underhållsfria gel-/AGM-batterier eller litiumjonbatterier. Den större arbetsbredden på upp till 60 centimeter på borsthuvudet D 60 innebär att maskinen ger genomgående bra resultat, även när det går snabbt.
Rent i ett nafs: B 50 W är den perfekta medhjälparen för riktiga proffs. Golven blir rena på ett ögonblick. Enkel att använda. Tyst och effektiv.
Kombiskurmaskinen är tillverkad av slitstarka material och genererar ett högt kontakttryck för bästa möjliga rengöring. Sugrampen och de tre medföljande borsthuvudena är tillverkade av pressgjuten aluminium – redo att ta sig an riktigt krävande utmaningar. Den paraboliska sugrampen garanterar tillförlitlig vätskeupptagning även på texturerade ytor och i kurvor, vilket både minimerar risken att halka och begränsar efterarbetet.
Skurdammsugning blir enkelt
Kombiskurmaskinen är intuitivt och självförklarande enkel att hantera. Tack vare knappen EASY Operation är det maximalt enkelt att starta och köra kombiskurmaskinen. Detta sparar tid och underlättar rengöringen. Risken för fel minimeras med tiden och ingen tidskrävande utbildning behövs.
Kombiskurmaskinens ergonomiska utformning gör att den passar olika långa användare – utan att några komplicerade justeringar behöver göras. Maskinen är enkel och bekväm att använda, vilket begränsar förarens fysiska belastning och håller tröttheten borta.
Några av maskinens fördelar i korthet
- Passar för hårda och fjädrande golvbeläggningar
- Välj mellan tre borsthuvuden av aluminium: D51, D60 och R55
- Parabolisk sugramp av aluminium
- Enkel användning tack vare knappen EASY Operation
- Intuitivt och ergonomiskt utförande
- Bluetooth-anslutning för extra funktioner via smartphone
- Finns med ett urval av underhållsfria litiumjonbatterier (finns även med snabbladdare) eller gel/AGM-batterier
- DOSE: bevarar resurser genom automatisk dosering av rengöringsmedel
- Hastighetskänslig dosering av vatten
- Auto-Fill: automatisk påfyllning av rent vatten
- Auto-Rinse: automatisk rengöring av smutsvattentanken
- Högt anläggningstryck ger optimalt rengöringsresultat
- Tankvolym 50 l
Rent – i alla avseenden
Ett nytt sätt att se på rengöring
Med Smartphone-appen ”Kärcher Machine Connect” kan du när som helst ansluta till maskinen B 50 W via Bluetooth. De utökade digitala funktionerna inkluderar KIK-anpassningar, rengöringsparametrar, åtkomst till maskinuppgifter såsom återstående körtid, batteristatus, felmeddelanden, hjälpvideor och andra praktiska funktioner.
Vals eller rondell? Du väljer själv
Varje rengöringsuppgift har sina egna förutsättningar. Med B 50 W har du alltid rätt utrustning och är redo att arbeta, oavsett uppgift. Kombiskurmaskinen finns i flera konfigurationer. För att passa individuella behov kan maskinen utrustas med borstvals eller borstrondell (specifik padhållare och pad) med ett val mellan tre olika huvuden: D51, D60 och R55. Dess effektiva turbin är inkapslad och dess luftflöde är specialutformat för att göra maskinen tyst. Det gör den lämplig för rengöring även under dagen.
Rätt batteri – utan några kompromisser
B 50 W kan drivas med underhållsfria gel-/AGM-batterier eller, som tillval, med 80 Ah litiumjonbatterier. Som ett praktiskt tillval finns det även en snabbladdningsfunktion för litiumjonbatterierna, som då kan laddas helt på två timmar.
Sparsam dosering – för kostnadseffektiv rengöring
Vissa modeller är utrustade med systemet ECO!Flow som doserar rengöringsmedel beroende på maskinens hastighet. Det säkerställer att samma mängd rengöringsmedel appliceras för varje kvadratmeter med jämn fördelning över golvytan – för bästa möjliga rengöringsresultat. Därigenom går det inte heller att överdosera rengöringsmedlet, vilket förhindrar slöseri av både rengöringsmedel och vatten. Dessutom kan man via den bekväma appen Machine Connect i realtid kontrollera nivån i tanken för rent vatten.
Perfekt för alla typer av golvytor
Den självgående kombiskurmaskinen klarar galant rengöring av vilken golvyta som helst. På både hårda och fjädrande golvbeläggningar rengör arbetshästen B 50 W med glädje alla medelstora ytor. Beroende på vilken typ av borsthuvud man använder passar maskinen perfekt för både grund- och underhållsrengöring på alla golvytor som behöver rengöras snabbt och effektivt. Även på svåra underlag, såsom texturerade ytor eller i snäva kurvor, rengör och dammsuger maskinen med högsta prestanda.
Ingenting är omöjligt. Maskinen rengör hårda golvytor (t.ex. keramik, porslin, betong) och stengolv (t.ex. marmor, terrazzo, granit, kalksten) lika effektivt som den rengör fjädrande ytor (t.ex. vinyl, PVC, linoleum, epoxiharts m.m.).
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