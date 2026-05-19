Den innovativa och användarvänliga batteridrivna upprättstående borstvalsdammsugaren CV 30/2 Bp Pack med en kapacitet på 3 liter är den första professionella batteridrivna upprättstående borstvalsdammsugaren. Den garanterar en utmärkt rengöring på alla typer av mattor och hårda ytor tack vare automatisk golvidentifiering. Den kraftfulla borsten rengör noggrant fibrerna i textila golv och rätar synligt ut dem. Personal inom exempelvis hotellsektorn drar nytta av den snabba och hygieniska självrengöringsfunktionen för borsten som bekvämt kan aktiveras med fotbrytaren. Hår som samlats upp av borsten separeras och resten dammsugs automatiskt upp. Den trådlösa, kompakta och lätthanterliga borstvalsdammsugaren har låg arbetshöjd och rengör enkelt under sängar och andra möbler. Det innovativa handtaget på CV 30/2 Bp Pack har en PÅ/AV-knapp, eco!efficiency-läge och en display som visar återstående batteritid via LED-display. Ett mycket effektivt HEPA-14 filter finns också som tillval. Notera att denna version är utan batterier och laddare.