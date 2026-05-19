Batteridriven upprättstående dammsugare CV 30/2 Bp
CV 30/2 Bp Pack - den första professionella batteridrivna upprätta borstvalsdammsugaren för alla typer av mattor och hårda ytor. Automatisk golvidentifiering och borstrengöringsfunktion.
Den innovativa och användarvänliga batteridrivna upprättstående borstvalsdammsugaren CV 30/2 Bp Pack med en kapacitet på 3 liter är den första professionella batteridrivna upprättstående borstvalsdammsugaren. Den garanterar en utmärkt rengöring på alla typer av mattor och hårda ytor tack vare automatisk golvidentifiering. Den kraftfulla borsten rengör noggrant fibrerna i textila golv och rätar synligt ut dem. Personal inom exempelvis hotellsektorn drar nytta av den snabba och hygieniska självrengöringsfunktionen för borsten som bekvämt kan aktiveras med fotbrytaren. Hår som samlats upp av borsten separeras och resten dammsugs automatiskt upp. Den trådlösa, kompakta och lätthanterliga borstvalsdammsugaren har låg arbetshöjd och rengör enkelt under sängar och andra möbler. Det innovativa handtaget på CV 30/2 Bp Pack har en PÅ/AV-knapp, eco!efficiency-läge och en display som visar återstående batteritid via LED-display. Ett mycket effektivt HEPA-14 filter finns också som tillval. Notera att denna version är utan batterier och laddare.
Egenskaper och fördelar
Automatisk golvigenkänningAutomatisk arbetsjustering beroende på typ av golvmaterial Utmärkt rengöringsresultat på textila och hårda golv
Självrengörande borstvals med hälp av fotbrytareHår som fångas av borsten separeras från den och dammsugs upp Snabb, effektiv rengöring av borstvalsen utan att behöva avlägsna den Kontaktfri och därmed hygiendisk rengöring av borstvalsen
Multifunktionellt, innovativt handtag med LED displayErgonomisk PÅ/AV knapp Med eco!efficiency läge: förlängd batteritid, lägre ljudnivå LED display med praktisk information om batteriets drifttid
Kompakt design med mycket låg markfrigång
- Den flexibla borstvalsdammsugaren kan arbetas helt platt utmed golvet
- Möjliggör bekväm rengöring under sängar och möbler
36 V Kärcher Battery Power+ batteriplattform
- Kompatibel med alla 36 V Kärcher Battery Power+ och Battery Power batterier
- Batteriet kan snabbt bytas till andra maskiner efter behov.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Vakuum (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Luftflöde (l/s)
|34
|Nominell prestanda (W)
|420
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|64
|Behållarvolym (l)
|3
|Arbetsbredd (cm)
|30
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|eco!efficiency läge / Max. 50 (6,0 Ah) Powerläge: / Max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency läge / Max. 67 (7,5 Ah) Powerläge: / Max. 47 (7,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|44 / 68
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|260 x 310 x 1150
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Fogmunstycke
- Möbelmunstycke
- Borstvalsens hårdhet: Medium-mjuk
- Borstvalsens kvantitet: 1 Del(ar)
- Borstvalsens färg: Svart
- Avtagbart sugrör
- Korrugerad sugslang
Standardutrustning
- Filterpåsens material: Fleece
Videos
Användningsområden
- Rekommenderas starkt för tillämpningar inom professionell lokalvård
- För grundlig rengöring av alla golv – från hårda ytor till mattor.