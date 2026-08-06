Dammsugare T 10/1 Corded
Ultra-tyst, hållbar och långlivad: T 10/1 torrdammsugare tillverkad av 45 % återvunnet material¹⁾ erbjuder utmärkt sugkraft och en ergonomisk, användarvänlig design.
T 10/1 torrdammsugare från Kärcher består av 45 % återvunnet material¹⁾, vilket sparar resurser och minskar energiförbrukningen under tillverkningsprocessen. Den imponerar med förstklassig sugkraft, hållbarhet, robusthet och ett utmärkt pris/prestanda-förhållande. Trots den höga sugkraften arbetar T 10/1 med en ljudnivå på endast 52 dB(A), vilket gör den ultra-tyst och möjliggör användning för dagsrengöring och i ljudkänsliga områden. Den kompakta maskinen erbjuder ett bekvämt, vikbart bärhandtag för ergonomisk transport. T 10/1 är tipp-skyddad och manövrerbar. Dammsugarens behållarvolym är 10 liter. Dess hållbarhet och robusthet framgår av funktioner som chassit, höljet, stötfångaren och de stora hjulen. Den medföljande sprickmunstycket kan förvaras i det integrerade tillbehörsfacket på T 10/1, och finns därför alltid inom räckhåll. Ett högpresterande HEPA 14-filter kan köpas som ett alternativ.
Egenskaper och fördelar
Hållbar och robust: 45 % återvunnet materialMinskad användning av råvaror och energi Användning av återvunnet material minskar CO₂-utsläpp
Ultratyst: nästintill ljudlös drift på endast 52 dB(A)Perfekt för dagstädning Minskar bullerstörningar även nattetid Minskar risker som stress och hörselskador
Ergonomisk, kompakt och användarvänlig designErgonomisk transport: Kan bäras nära kroppen Ergonomisk transport: Ergonomiskt böjt handtag och bekvämt bärhandtag Enkel och snabb förvaring
Anslutningsbar elkabel
- Enkel och snabb utbyte av nätkabel, även utan förkunskap:
- Städprocessen kan fortsätta sömlöst
- Undviker eller minskar servicekostnader
Smart, manuellt kabelvindningssystem
- Strömkabeln kan snabbt förvaras
- Tidsbesparing: kabeln förvaras på några sekunder
- Strömkabeln trasslar sig inte och är alltid prydligt upprullad
Låg vikt
- Lätt att transportera, även med en hand
- Enkel att bära uppför trappor och steg
Användarvänligt driftkoncept
- Stor på/av-knapp
- Snabb och enkel hantering med fot eller hand
- Praktisk parkeringsposition för smidig förvaring
Mycket effektivt HEPA 14-filter kan beställas som tillval
- För högsta säkerhetsstandarder på hygienkänsliga platser:
- Hög filtrerings- och separationsgrad: 99,995 %
Permanent huvudfilterkorg
- Hållbar, robust och miljövänlig
- Tillverkad av fleece
- Handtvättbar i 30 °C och återanvändbar
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Fogmunstycket kan smidigt förvaras i maskinhuvudet
- Platsbesparande förvaring, alltid lättillgängligt
- Säker och bekväm transport av maskin och tillbehör
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominell prestanda (W)
|585
|Behållarvolym (l)
|10
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|12
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|52
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Alla plastdelar, exklusive tillbehör.
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 505 mm
- Material i sugrör: Stål, förkromat
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Fogmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
- Permanent filterkorg: Fleece
Standardutrustning
- Behållarmaterial: Plast med återvunnet material
- Smart kabelindragningssystem
- Anslutningsbar elkabel: standard
- Fällbart ergonomiskt bärhandtag
- Parkeringsposition för golvmunstycke
- Praktiskt tillbehörsförvaring
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Användningsområden
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
- Hårda golv
- Mattor
- Dagstädning