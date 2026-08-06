Dammsugare T 10/1 Corded

Ultra-tyst, hållbar och långlivad: T 10/1 torrdammsugare tillverkad av 45 % återvunnet material¹⁾ erbjuder utmärkt sugkraft och en ergonomisk, användarvänlig design.

T 10/1 torrdammsugare från Kärcher består av 45 % återvunnet material¹⁾, vilket sparar resurser och minskar energiförbrukningen under tillverkningsprocessen. Den imponerar med förstklassig sugkraft, hållbarhet, robusthet och ett utmärkt pris/prestanda-förhållande. Trots den höga sugkraften arbetar T 10/1 med en ljudnivå på endast 52 dB(A), vilket gör den ultra-tyst och möjliggör användning för dagsrengöring och i ljudkänsliga områden. Den kompakta maskinen erbjuder ett bekvämt, vikbart bärhandtag för ergonomisk transport. T 10/1 är tipp-skyddad och manövrerbar. Dammsugarens behållarvolym är 10 liter. Dess hållbarhet och robusthet framgår av funktioner som chassit, höljet, stötfångaren och de stora hjulen. Den medföljande sprickmunstycket kan förvaras i det integrerade tillbehörsfacket på T 10/1, och finns därför alltid inom räckhåll. Ett högpresterande HEPA 14-filter kan köpas som ett alternativ.

Egenskaper och fördelar
Dammsugare T 10/1 Corded: Hållbar och robust: 45 % återvunnet material
Hållbar och robust: 45 % återvunnet material
Minskad användning av råvaror och energi Användning av återvunnet material minskar CO₂-utsläpp
Dammsugare T 10/1 Corded: Ultratyst: nästintill ljudlös drift på endast 52 dB(A)
Ultratyst: nästintill ljudlös drift på endast 52 dB(A)
Perfekt för dagstädning Minskar bullerstörningar även nattetid Minskar risker som stress och hörselskador
Dammsugare T 10/1 Corded: Ergonomisk, kompakt och användarvänlig design
Ergonomisk, kompakt och användarvänlig design
Ergonomisk transport: Kan bäras nära kroppen Ergonomisk transport: Ergonomiskt böjt handtag och bekvämt bärhandtag Enkel och snabb förvaring
Anslutningsbar elkabel
  • Enkel och snabb utbyte av nätkabel, även utan förkunskap:
  • Städprocessen kan fortsätta sömlöst
  • Undviker eller minskar servicekostnader
Smart, manuellt kabelvindningssystem
  • Strömkabeln kan snabbt förvaras
  • Tidsbesparing: kabeln förvaras på några sekunder
  • Strömkabeln trasslar sig inte och är alltid prydligt upprullad
Låg vikt
  • Lätt att transportera, även med en hand
  • Enkel att bära uppför trappor och steg
Användarvänligt driftkoncept
  • Stor på/av-knapp
  • Snabb och enkel hantering med fot eller hand
  • Praktisk parkeringsposition för smidig förvaring
Mycket effektivt HEPA 14-filter kan beställas som tillval
  • För högsta säkerhetsstandarder på hygienkänsliga platser:
  • Hög filtrerings- och separationsgrad: 99,995 %
Permanent huvudfilterkorg
  • Hållbar, robust och miljövänlig
  • Tillverkad av fleece
  • Handtvättbar i 30 °C och återanvändbar
Praktiskt tillbehörsförvaring
  • Fogmunstycket kan smidigt förvaras i maskinhuvudet
  • Platsbesparande förvaring, alltid lättillgängligt
  • Säker och bekväm transport av maskin och tillbehör
Specifikationer

Tekniska data

Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Vakuum (mbar/kPa) 185 / 18
Luftflöde (l/s) 40
Nominell prestanda (W) 585
Behållarvolym (l) 10
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 35
Kabellängd (m) 12
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 52
Vikt utan tillbehör (kg) 6,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 9,8
Mått (L × B × H) (mm) 430 x 255 x 370

¹⁾ Alla plastdelar, exklusive tillbehör.

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 2 m
  • Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
  • Antal sugrör: 2 Del(ar)
  • Sugrörens längd: 505 mm
  • Material i sugrör: Stål, förkromat
  • Omkopplingsbart golvmunstycke
  • Fogmunstycke
  • Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
  • Filterpåsens material: Fleece
  • Skyddsfilter för motor
  • Permanent filterkorg: Fleece

Standardutrustning

  • Behållarmaterial: Plast med återvunnet material
  • Smart kabelindragningssystem
  • Anslutningsbar elkabel: standard
  • Fällbart ergonomiskt bärhandtag
  • Parkeringsposition för golvmunstycke
  • Praktiskt tillbehörsförvaring
Dammsugare T 10/1 Corded
Dammsugare T 10/1 Corded
Dammsugare T 10/1 Corded
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Användningsområden
  • Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
  • Hårda golv
  • Mattor
  • Dagstädning
Tillbehör