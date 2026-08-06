T 10/1 torrdammsugare från Kärcher består av 45 % återvunnet material¹⁾, vilket sparar resurser och minskar energiförbrukningen under tillverkningsprocessen. Den imponerar med förstklassig sugkraft, hållbarhet, robusthet och ett utmärkt pris/prestanda-förhållande. Trots den höga sugkraften arbetar T 10/1 med en ljudnivå på endast 52 dB(A), vilket gör den ultra-tyst och möjliggör användning för dagsrengöring och i ljudkänsliga områden. Den kompakta maskinen erbjuder ett bekvämt, vikbart bärhandtag för ergonomisk transport. T 10/1 är tipp-skyddad och manövrerbar. Dammsugarens behållarvolym är 10 liter. Dess hållbarhet och robusthet framgår av funktioner som chassit, höljet, stötfångaren och de stora hjulen. Den medföljande sprickmunstycket kan förvaras i det integrerade tillbehörsfacket på T 10/1, och finns därför alltid inom räckhåll. Ett högpresterande HEPA 14-filter kan köpas som ett alternativ.