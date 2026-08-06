Den kompakta T 7/1 Classic Adv torrdammsugaren arbetar extremt tyst vid 62 dB(A) och är perfekt för både mattor och hårda ytor tack vare sin utmärkta sugkraft. Tack vare sin låga vikt och ergonomiska bärhandtag kan den enkelt transporteras med en hand, även uppför trappor och steg. Chassit, som är utrustat med två fasta och två styrhjul, ger god dragbarhet, och den ergonomiskt formade böjen gör att användaren kan arbeta utan trötthet, även under längre arbetspass. Den 7-liters stora behållaren är skyddad med en stötkant runt hela kanten, vilket förhindrar skador på väggar, möbler och själva behållaren. Anslutningskabeln på T 7/1 Classic Adv är 7,5 meter lång och kan snabbt bytas ut av användaren. Utrustningen inkluderar även en fleecefilterpåse som standard.