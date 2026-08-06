Dammsugare T 7/1 Classic Adv
T 7/1 Classic Adv imponerar med sin ergonomiska design, bra pris/prestanda-förhållande och utmärkta sugkraft. Levereras med ett 7,5 meter långt, lätt utbytbart anslutningskabell.
Den kompakta T 7/1 Classic Adv torrdammsugaren arbetar extremt tyst vid 62 dB(A) och är perfekt för både mattor och hårda ytor tack vare sin utmärkta sugkraft. Tack vare sin låga vikt och ergonomiska bärhandtag kan den enkelt transporteras med en hand, även uppför trappor och steg. Chassit, som är utrustat med två fasta och två styrhjul, ger god dragbarhet, och den ergonomiskt formade böjen gör att användaren kan arbeta utan trötthet, även under längre arbetspass. Den 7-liters stora behållaren är skyddad med en stötkant runt hela kanten, vilket förhindrar skador på väggar, möbler och själva behållaren. Anslutningskabeln på T 7/1 Classic Adv är 7,5 meter lång och kan snabbt bytas ut av användaren. Utrustningen inkluderar även en fleecefilterpåse som standard.
Egenskaper och fördelar
Låg viktBekväm att flytta, även med en hand, uppför trappor och liknande Låg vikt kombinerat med identisk behållarvolym jämfört med konkurrerande modeller Möjliggör långt, trötthetsfritt arbete.
Enastående sugförmågaProfessionell kvalitet. Bra pris/prestanda ratio.
Anslutningsbar elkabelInga onödiga höga servicekostnader.
Kabelkrok
- Enkel förvaring av strömkabeln
- Säker fastsättning av sladden under transport.
Permanent huvudfilterkorg
- Tillverkat i robust fleece.
Robust
- Skyddar möbler, väggar och maskinen mot skador.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominell prestanda (W)
|850
|Behållarvolym (l)
|7
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|62
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|375 x 285 x 310
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 3 Del(ar)
- Sugrörens längd: 350 mm
- Material i sugrör: Plast
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
- Permanent filterkorg: Fleece
Standardutrustning
- Behållarmaterial: Plast
- Kabelkrok
- Anslutningsbar elkabel: standard
Användningsområden
- För alla hårda golvytor, t.ex. klinker, natursten, PVC, linoleum.
- Mattor