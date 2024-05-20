eco!Booster - för proffs
Vårt nya ultraeffektiva spolmunstycker eco!Booster tar effektivitet och hållbarhet inom rengöring till nästa nivå med en 50 procentig prestandaökning! En idealisk lösning för rengöring av större ytor.
50 % högre rengöringsprestanda
För en snabbare WOW-faktor: eco!Booster sätter nya standarder när det kommer till mer effektiv rengöring av utomhusytor. Den tar bort smuts över ett mycket bredare område än den tidigare flata strålen.
50 % högre energieffektivitet
En högre rengöringsprestanda men med mindre energi: det nya spolmunstycket eco!Booster gör det möjligt för dig att rengöra stora ytor med högtryckstvätten, men på mycket kortare tid än tidigare.
50 % högre vatteneffektivitet
Tuff mot smuts men sparsam med resurser: eco!Booster rengör områden snabbt och grundligt, samtidigt som den sparar på värdefullt vatten.
* Jämfört med rengöringsprestandan hos ett plant jetmunstycke.
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** Baserat på möjligheten att rengöra 50 procent mer yta än en flat stråle med samma energimängd och vatten.
50 % högre ytprestanda
eco!Booster sätter ny standard när det gäller effektiv rengöring av ytor. Den 50 procent högre ytprestandan sparar inte bara tid, utan även energi och vatten.