eco!Booster - för proffs

Vårt nya ultraeffektiva spolmunstycker eco!Booster tar effektivitet och hållbarhet inom rengöring till nästa nivå med en 50 procentig prestandaökning! En idealisk lösning för rengöring av större ytor.

ultra-efficient eco!Booster
50% higher cleaning performance

50 % högre rengöringsprestanda

För en snabbare WOW-faktor: eco!Booster sätter nya standarder när det kommer till mer effektiv rengöring av utomhusytor. Den tar bort smuts över ett mycket bredare område än den tidigare flata strålen.

50% higher energy efficiency

50 % högre energieffektivitet

En högre rengöringsprestanda men med mindre energi: det nya spolmunstycket eco!Booster gör det möjligt för dig att rengöra stora ytor med högtryckstvätten, men på mycket kortare tid än tidigare.

50% higher water efficiency

50 % högre vatteneffektivitet

Tuff mot smuts men sparsam med resurser: eco!Booster rengör områden snabbt och grundligt, samtidigt som den sparar på värdefullt vatten.

* Jämfört med rengöringsprestandan hos ett plant jetmunstycke.
.
** Baserat på möjligheten att rengöra 50 procent mer yta än en flat stråle med samma energimängd och vatten.

50 % högre ytprestanda

eco!Booster sätter ny standard när det gäller effektiv rengöring av ytor. Den 50 procent högre ytprestandan sparar inte bara tid, utan även energi och vatten.

increased area performance

eco!Booster för professionell användning