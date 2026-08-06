Lastbilstvätt TB
Smart biltvätt för stora fordon - Det här är en professionell automattvätt som är byggd för att snabbt och enkelt tvätta lastbilar och bussar i alla former och storlekar.
Automattvätt för Lastbilar och Bussar – Enkel, Snabb och Pålitlig Detta är en automattvätt speciellt designad för att tvätta stora fordon som lastbilar och bussar. Den är byggd för att vara extremt pålitligt och ge ett perfekt rent resultat, samtidigt som det nästan inte kräver något underhåll alls. Automattvätten är flexibel och kan anpassas exakt efter de fordon ska tvätta. Portalen kan justeras i både höjd och bredd (i små steg) för att passa alla olika typer av lastbilar och bussar du har. Kraftfulla specialmunstycken (spinners) ser till att även fordon som har rundade eller ojämna former blir helt rena. Den är byggd av starkt, varmförzinkat stål som tål tuffa miljöer och håller i många år. Portalen använder drivsystem (rem- och direktdrifter) som inte behöver smörjas, vilket gör att underhållet blir minimalt. Kort sagt, det är den smarta lösningen för åkerier, bussbolag och alla företag som behöver en effektiv, pålitlig och anpassningsbar tvättlösning för sina stora fordon.
Egenskaper och fördelar
Patenterat upphängningssystem för sidoborstenBorstarna kan röra sig fritt i alla riktningar Inga axlar som böjer sig Kontakttrycket anpassas individuellt till fordonet för optimala tvättresultat
Styrenhet med integrerad touchskärmFlexibel konfiguration av alla parametrar Skräddarsydd anpassning till just er fordonsflotta
Flexibel anpassning till alla platserFyra olika tvätthöjder, som kan minskas med upp till 300 mm i steg om 100 mm Portalens bredd kan minskas med 100 mm på varje sida
Specifikationer
Tekniska data
|Tvätthallsmått (mm)
|2800 x 4800 x 5990
|Tvätthöjd (mm)
|3600 / 4250 / 4600 / 5050
|Maskinhöjd (mm)
|4539 / 5189 / 5539 / 5989
|Maskinhöjd med stänkskydd (mm)
|4597 / 5247 / 5597 / 6047
|Maskinbredd med stänkskydd (mm)
|5000
|Maskinbredd med roterande borstar (mm)
|4830
|Färskvattenanslutning (volym) (l/min)
|100
|Färskvattenanslutning (tryck) (bar)
|4 / 6
|Effektinmatning (kW)
|5,3
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med
|2031-01-01
Standardutrustning
- Individuell borstutrustning
- Flexibel manöverpanel
Användningsområden
- Automatisk tvätt av kommersiella fordon