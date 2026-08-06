Automattvätt för Lastbilar och Bussar – Enkel, Snabb och Pålitlig Detta är en automattvätt speciellt designad för att tvätta stora fordon som lastbilar och bussar. Den är byggd för att vara extremt pålitligt och ge ett perfekt rent resultat, samtidigt som det nästan inte kräver något underhåll alls. Automattvätten är flexibel och kan anpassas exakt efter de fordon ska tvätta. Portalen kan justeras i både höjd och bredd (i små steg) för att passa alla olika typer av lastbilar och bussar du har. Kraftfulla specialmunstycken (spinners) ser till att även fordon som har rundade eller ojämna former blir helt rena. Den är byggd av starkt, varmförzinkat stål som tål tuffa miljöer och håller i många år. Portalen använder drivsystem (rem- och direktdrifter) som inte behöver smörjas, vilket gör att underhållet blir minimalt. Kort sagt, det är den smarta lösningen för åkerier, bussbolag och alla företag som behöver en effektiv, pålitlig och anpassningsbar tvättlösning för sina stora fordon.