Lastbilstvätt TB

Smart biltvätt för stora fordon - Det här är en professionell automattvätt som är byggd för att snabbt och enkelt tvätta lastbilar och bussar i alla former och storlekar.

Automattvätt för Lastbilar och Bussar – Enkel, Snabb och Pålitlig Detta är en automattvätt speciellt designad för att tvätta stora fordon som lastbilar och bussar. Den är byggd för att vara extremt pålitligt och ge ett perfekt rent resultat, samtidigt som det nästan inte kräver något underhåll alls. Automattvätten är flexibel och kan anpassas exakt efter de fordon ska tvätta. Portalen kan justeras i både höjd och bredd (i små steg) för att passa alla olika typer av lastbilar och bussar du har. Kraftfulla specialmunstycken (spinners) ser till att även fordon som har rundade eller ojämna former blir helt rena. Den är byggd av starkt, varmförzinkat stål som tål tuffa miljöer och håller i många år. Portalen använder drivsystem (rem- och direktdrifter) som inte behöver smörjas, vilket gör att underhållet blir minimalt. Kort sagt, det är den smarta lösningen för åkerier, bussbolag och alla företag som behöver en effektiv, pålitlig och anpassningsbar tvättlösning för sina stora fordon.

Egenskaper och fördelar
Lastbilstvätt TB: Patenterat upphängningssystem för sidoborsten
Patenterat upphängningssystem för sidoborsten
Borstarna kan röra sig fritt i alla riktningar Inga axlar som böjer sig Kontakttrycket anpassas individuellt till fordonet för optimala tvättresultat
Lastbilstvätt TB: Styrenhet med integrerad touchskärm
Styrenhet med integrerad touchskärm
Flexibel konfiguration av alla parametrar Skräddarsydd anpassning till just er fordonsflotta
Lastbilstvätt TB: Flexibel anpassning till alla platser
Flexibel anpassning till alla platser
Fyra olika tvätthöjder, som kan minskas med upp till 300 mm i steg om 100 mm Portalens bredd kan minskas med 100 mm på varje sida
Specifikationer

Tekniska data

Tvätthallsmått (mm) 2800 x 4800 x 5990
Tvätthöjd (mm) 3600 / 4250 / 4600 / 5050
Maskinhöjd (mm) 4539 / 5189 / 5539 / 5989
Maskinhöjd med stänkskydd (mm) 4597 / 5247 / 5597 / 6047
Maskinbredd med stänkskydd (mm) 5000
Maskinbredd med roterande borstar (mm) 4830
Färskvattenanslutning (volym) (l/min) 100
Färskvattenanslutning (tryck) (bar) 4 / 6
Effektinmatning (kW) 5,3
Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med 2031-01-01

Standardutrustning

  • Individuell borstutrustning
  • Flexibel manöverpanel
Lastbilstvätt TB
Lastbilstvätt TB
Användningsområden
  • Automatisk tvätt av kommersiella fordon
Rengöringsmedel