Elektrisk generator PGG 3/1

Bensindriven, märkeffekt på 2,8 kW, punkteringssäkra däck och en tankvolym på 15 liter: PGG 3/1 synkrongenerator för upp till 12 timmars drift oberoende av tillgången till externa strömkällor på många arbetsplatser.

Den kompakta, mycket mobile och samtidigt kraftfulla synkrongeneratorn PGG 3/1 med en märkeffekt på 2,8 kW för oberoende strömförsörjning, t.ex. på byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer. Den pålitliga 4-takts bensinmotorn möjliggör säker drift tack vare konstant effekt och sofistikerad säkerhetsteknik med skydd mot överbelastning och låg oljenivå. Den användarvänliga maskinen är också enkel att transportera tack vare punkteringssäkra däck och ett vikbart körhandtag. De två jordade AC-uttagen är utrustade med automatisk spänningsregulator (AVR) och lämpar sig därför för drift av känslig elektronisk utrustning. Med en drifttid på upp till 12 timmar (6,5 timmar vid full belastning) med en 15-literstank klarar den lätt en hel arbetsdag.

Egenskaper och fördelar
Elektrisk generator PGG 3/1: Enastående användarvänlighet
Enastående användarvänlighet
Hög mobilitet tack vare det vikbara körhandtaget och punkteringssäkra däck. Elstart för snabb och bekväm start av bensinmotorn
Elektrisk generator PGG 3/1: Optimal driftsäkerhet och säkerhet
Optimal driftsäkerhet och säkerhet
Skydd mot överbelastning och låg oljenivå samt stålrörsram för maximal säkerhet. Automatisk spänningsregulator (AVR) för drift av känslig elektronisk utrustning.
Elektrisk generator PGG 3/1: Användning av Kärchers högtryckstvättar
Användning av Kärchers högtryckstvättar
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 230
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 74
Nominell prestanda (kW) 2,8
Ström (kW) 3
Drivning Bensin
Cylindervolym (cm³) 208
Motoreffekt (kW/hk) 4 / 5,4
Bränsleförbrukning (l/h) 2,3
Tankkapacitet (l) 15
Drifttid vid 50 % effekt (h) 12
Drifttid vid 100 % effekt (h) 6,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 56,1
Vikt utan tillbehör (kg) 51,7
Mått (L × B × H) (mm) 645 x 622 x 549

Följande ingår

  • Driftlägesdisplay
  • DC-uteffekt (12 V)
  • Säkerhetsklass IP 23
  • Skydd för överbelastning och låg oljenivå
  • Bränslemätare
  • Enfasuttag typ F (Schuko)
  • Automatisk spänningsreglering (AVR)
Elektrisk generator PGG 3/1
Elektrisk generator PGG 3/1
Videos
Kompatibla maskiner
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Oberoende strömkälla för arbeten i offentliga miljöer, t.ex. för dammsugare
  • Oberoende strömkälla för arbeten inom byggnation, t.ex. för vinkelslipar
  • Oberoende strömkälla inom jordbruket, t.ex. högtryckstvättar
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