Elektrisk generator PGG 3/1
Bensindriven, märkeffekt på 2,8 kW, punkteringssäkra däck och en tankvolym på 15 liter: PGG 3/1 synkrongenerator för upp till 12 timmars drift oberoende av tillgången till externa strömkällor på många arbetsplatser.
Den kompakta, mycket mobile och samtidigt kraftfulla synkrongeneratorn PGG 3/1 med en märkeffekt på 2,8 kW för oberoende strömförsörjning, t.ex. på byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer. Den pålitliga 4-takts bensinmotorn möjliggör säker drift tack vare konstant effekt och sofistikerad säkerhetsteknik med skydd mot överbelastning och låg oljenivå. Den användarvänliga maskinen är också enkel att transportera tack vare punkteringssäkra däck och ett vikbart körhandtag. De två jordade AC-uttagen är utrustade med automatisk spänningsregulator (AVR) och lämpar sig därför för drift av känslig elektronisk utrustning. Med en drifttid på upp till 12 timmar (6,5 timmar vid full belastning) med en 15-literstank klarar den lätt en hel arbetsdag.
Egenskaper och fördelar
Enastående användarvänlighetHög mobilitet tack vare det vikbara körhandtaget och punkteringssäkra däck. Elstart för snabb och bekväm start av bensinmotorn
Optimal driftsäkerhet och säkerhetSkydd mot överbelastning och låg oljenivå samt stålrörsram för maximal säkerhet. Automatisk spänningsregulator (AVR) för drift av känslig elektronisk utrustning.
Användning av Kärchers högtryckstvättar
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|74
|Nominell prestanda (kW)
|2,8
|Ström (kW)
|3
|Drivning
|Bensin
|Cylindervolym (cm³)
|208
|Motoreffekt (kW/hk)
|4 / 5,4
|Bränsleförbrukning (l/h)
|2,3
|Tankkapacitet (l)
|15
|Drifttid vid 50 % effekt (h)
|12
|Drifttid vid 100 % effekt (h)
|6,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|56,1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|51,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|645 x 622 x 549
Följande ingår
- Driftlägesdisplay
- DC-uteffekt (12 V)
- Säkerhetsklass IP 23
- Skydd för överbelastning och låg oljenivå
- Bränslemätare
- Enfasuttag typ F (Schuko)
- Automatisk spänningsreglering (AVR)
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Användningsområden
- Oberoende strömkälla för arbeten i offentliga miljöer, t.ex. för dammsugare
- Oberoende strömkälla för arbeten inom byggnation, t.ex. för vinkelslipar
- Oberoende strömkälla inom jordbruket, t.ex. högtryckstvättar