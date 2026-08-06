Den kompakta, mycket mobile och samtidigt kraftfulla synkrongeneratorn PGG 3/1 med en märkeffekt på 2,8 kW för oberoende strömförsörjning, t.ex. på byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer. Den pålitliga 4-takts bensinmotorn möjliggör säker drift tack vare konstant effekt och sofistikerad säkerhetsteknik med skydd mot överbelastning och låg oljenivå. Den användarvänliga maskinen är också enkel att transportera tack vare punkteringssäkra däck och ett vikbart körhandtag. De två jordade AC-uttagen är utrustade med automatisk spänningsregulator (AVR) och lämpar sig därför för drift av känslig elektronisk utrustning. Med en drifttid på upp till 12 timmar (6,5 timmar vid full belastning) med en 15-literstank klarar den lätt en hel arbetsdag.