Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Ap Te L
NT 30/1 Ap Te L, grovdammsugare för vått och torrt, är idealisk när man arbetar med elhandverktyg tack vare den automatiska start- och stoppfunktionen. En kompakt dammsugare i mellanklassen.
Två suveräna funktioner hos den här kompakta grovdammsugaren för vått och torrt – NT 30/1 Ap Te L – är det effektiva semi-automatiska filterrengöringssystemet och eluttaget med automatisk startfunktion för elverktyg. Dammsugarens utmärkta sugeffekt gör att den passar för flera användningsområden både utomhus och inomhus; antingen det handlar om att få bort damm, sand eller vatten – till exempel när man rengör bilen invändigt eller dammsuger en maskin. Även mindre mängder av fint damm kan lätt sugas upp, utan filterpåse. Alla grundinställningar för den här lättanvända maskinen görs via strömbrytaren och det finns flera smarta förvaringsalternativ för de nya tillbehören. Dammsugarens platta ovansida gör det möjligt att placera en verktygslåda där, och även spänna fast den.
Egenskaper och fördelar
Eluttag med automatisk strömbrytareElverktyg ansluts enkelt till dammsugaren. Enkel användning tack vare automatisk start-/stoppfunktion. Energieffektiv: dammsugaren stängs av automatiskt.
Semi-automatisk filterrengöringOptimal filterrengöringseffektivitet med en knapptryckning. Möjliggör konsekvent hög filterprestanda och sugkraft.
Förvaring av flexibel slang och elkabel
Löstagbart filterkassett
Praktiskt tillbehörsförvaring
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behållarvolym (l)
|30
|Behållarmaterial
|Plast
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|70
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|11,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|16,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.5 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Stål, förkromat
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 300 mm
- Fogmunstycke
- Anslutningsmuff för elverktyg
- Planfilter: Cellulosa
Standardutrustning
- Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
- Antistatisk förberedd
- Filterrengöring: Semi-automatisk filterrengöring
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms
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Användningsområden
- Lämplig för våt- och torrdammsugning
- Rengöring av fordonets interiör