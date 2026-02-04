Utvecklad för begränsade mängder vätskor, grov smuts och allmänt damm och med en turbin på 1,500 watt samt en behållare med en kapacitet på 30 liter är NT 30/1 Me Classic lämplig för uppsugning av alla vanligt förekommande vätskor och smuts. Vår NT Classic serie har hög prestanda med vår välbeprövade filterteknik, Easy Service Concept och låga drifts och underhållskostnader.