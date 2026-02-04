Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Me Classic Edition
NT 30/1 Me Classic är en praktisk och robust våt och torrsugare. Med kraftig motor och en 30 liters behållare är den lämplig för all sorts vanligt förekommande smuts och vätska.
Utvecklad för begränsade mängder vätskor, grov smuts och allmänt damm och med en turbin på 1,500 watt samt en behållare med en kapacitet på 30 liter är NT 30/1 Me Classic lämplig för uppsugning av alla vanligt förekommande vätskor och smuts. Vår NT Classic serie har hög prestanda med vår välbeprövade filterteknik, Easy Service Concept och låga drifts och underhållskostnader.
Egenskaper och fördelar
Kompakt, robust och mobilUtmärkt stabilitet, lätt att manövrera och bekväm transport tack vare sin slimline form och fyra hjul. Stötfångare ger ett bra all-round skydd för maskinen och dess utrustning.
Utmärkt uppsugningsförmågaNT Classic modeller med en kraftfull 1,500 watt turbin är pålitliga för en stor mängd smuts. För utmärkt rengöringsresultat.
Service och bekvämlighetSensationellt snabbt: Easy Service Concept möjliggör ett byte av en sugturbin på endast 44 sekunder! Med snabbt byte av sugturbin sparar man inte bara stora mängder tid utan också kostnader.
Effektivitet genom minimalism
- NT Classic singel-motor modeller inkluderar även det välbeprövade cartridgefilter systemet från Kärcher.
- Med cartridge filter kan långa arbetspass garanteras även utan filterpåse.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|59
|Vakuum (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Behållarkapacitet (l)
|30
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1500
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|6,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|78
|Färg
|Silver
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|375 x 360 x 645
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.5 m
- Typ av sugslang: med böj
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 505 mm
- Material i sugrör: Stål
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Patronfilter: PES
- Behållare i rostfritt stål
Videos
Användningsområden
- För uppsugning av vätskor, grov smuts och damm på alla hårda ytor såväl som i en bilindredning.