Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Me Classic Edition

NT 30/1 Me Classic är en praktisk och robust våt och torrsugare. Med kraftig motor och en 30 liters behållare är den lämplig för all sorts vanligt förekommande smuts och vätska.

Utvecklad för begränsade mängder vätskor, grov smuts och allmänt damm och med en turbin på 1,500 watt samt en behållare med en kapacitet på 30 liter är NT 30/1 Me Classic lämplig för uppsugning av alla vanligt förekommande vätskor och smuts. Vår NT Classic serie har hög prestanda med vår välbeprövade filterteknik, Easy Service Concept och låga drifts och underhållskostnader.

Egenskaper och fördelar
Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Me Classic Edition: Kompakt, robust och mobil
Kompakt, robust och mobil
Utmärkt stabilitet, lätt att manövrera och bekväm transport tack vare sin slimline form och fyra hjul. Stötfångare ger ett bra all-round skydd för maskinen och dess utrustning.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Me Classic Edition: Utmärkt uppsugningsförmåga
Utmärkt uppsugningsförmåga
NT Classic modeller med en kraftfull 1,500 watt turbin är pålitliga för en stor mängd smuts. För utmärkt rengöringsresultat.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Me Classic Edition: Service och bekvämlighet
Service och bekvämlighet
Sensationellt snabbt: Easy Service Concept möjliggör ett byte av en sugturbin på endast 44 sekunder! Med snabbt byte av sugturbin sparar man inte bara stora mängder tid utan också kostnader.
Effektivitet genom minimalism
  • NT Classic singel-motor modeller inkluderar även det välbeprövade cartridgefilter systemet från Kärcher.
  • Med cartridge filter kan långa arbetspass garanteras även utan filterpåse.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftflöde (l/s) 59
Vakuum (mbar/kPa) 227 / 22,7
Behållarkapacitet (l) 30
Behållarmaterial Rostfritt stål
Anslutningseffekt (W) Max. 1500
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 35
Kabellängd (m) 6,5
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 78
Färg Silver
Vikt utan tillbehör (kg) 8
Vikt inkl. förpackning (kg) 10,9
Mått (L × B × H) (mm) 375 x 360 x 645

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 2.5 m
  • Typ av sugslang: med böj
  • Antal sugrör: 2 Del(ar)
  • Sugrörens längd: 505 mm
  • Material i sugrör: Stål
  • Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
  • Filterpåsens material: Fleece
  • Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
  • Fogmunstycke
  • Patronfilter: PES
  • Behållare i rostfritt stål
Videos
Användningsområden
  • För uppsugning av vätskor, grov smuts och damm på alla hårda ytor såväl som i en bilindredning.
Tillbehör