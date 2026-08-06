NT 27/1 Advanced är en kompakt, manövrerbar och användarvänlig grovdammsugare för kommersiella miljöer. Med sin kraftfulla fläkt levererar den hög sugkraft för både grov smuts och fint damm. Maskinen är utrustad med ett stort kartuschfilter som säkerställer långvarig filtreringseffektivitet. Ett mekaniskt flottörsystem stänger av sugen när behållaren är full, vilket förhindrar översvämning. Dammsugaren har ett praktiskt klippsystem för snabb byte av tillbehör och fem smidiga svängbara hjul som ger utmärkt manövrerbarhet och stabilitet. Den platta ytan på fläktlocket fungerar som förvaring för små föremål. Hela höljet är gjort av slagtåliga plastmaterial för ökad hållbarhet och skydd mot skador. Tillbehörsförvaring och en krok för strömsladden håller arbetsplatsen organiserad. Det ergonomiska bärhandtaget gör det lätt att transportera maskinen, och en allround-stötfångare skyddar både maskinen och omgivningen från skador. NT 27/1 Advanced är en pålitlig, mångsidig dammsugare som är perfekt för professionell användning i tuffa miljöer.