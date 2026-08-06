Grovdammsugare för vått och torrt NT 27/1 Advanced
En kraftfull grovdammsugare med plastbehållare och ett stort kartuschfilter, designad för professionellt bruk. Den är särskilt kompakt och levereras redan med nyttiga tillbehör som standard, vilket gör den praktisk och redo för användning direkt.
NT 27/1 Advanced är en kompakt, manövrerbar och användarvänlig grovdammsugare för kommersiella miljöer. Med sin kraftfulla fläkt levererar den hög sugkraft för både grov smuts och fint damm. Maskinen är utrustad med ett stort kartuschfilter som säkerställer långvarig filtreringseffektivitet. Ett mekaniskt flottörsystem stänger av sugen när behållaren är full, vilket förhindrar översvämning. Dammsugaren har ett praktiskt klippsystem för snabb byte av tillbehör och fem smidiga svängbara hjul som ger utmärkt manövrerbarhet och stabilitet. Den platta ytan på fläktlocket fungerar som förvaring för små föremål. Hela höljet är gjort av slagtåliga plastmaterial för ökad hållbarhet och skydd mot skador. Tillbehörsförvaring och en krok för strömsladden håller arbetsplatsen organiserad. Det ergonomiska bärhandtaget gör det lätt att transportera maskinen, och en allround-stötfångare skyddar både maskinen och omgivningen från skador. NT 27/1 Advanced är en pålitlig, mångsidig dammsugare som är perfekt för professionell användning i tuffa miljöer.
Egenskaper och fördelar
Praktiskt tillbehörsförvaringPraktisk förvaring av tillbehör
Fuktbeständigt PES-patronfilterEnkel växling mellan våt- och torrdammsugningsdrift. PES-patronfiltret behöver inte torkas före användning.
Robusta metallhakarDe extremt kraftiga metallhakarna låser bättre.
Robust
- Stötfångare ger ett bra all-round skydd för maskinen och dess utrustning.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s)
|67
|Vakuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Behållarvolym (l)
|27
|Behållarmaterial
|Plast
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|72
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|420 x 420 x 525
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.5 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Papper
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Patronfilter: PES
Standardutrustning
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: II
- Länkhjul med broms
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Användningsområden
- Lämplig för våt- och torrdammsugning