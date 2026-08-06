Grovdammsugare för vått och torrt NT 55/2 Tact² Me I
Högpresterande stoftavskiljande dammsugare med Tact² automatisk filterrengöring och nedsättningsbehållare i rostfritt stål
NT 55/2 Tact² Me I är en stark, högpresterande maskin för användning i krävande miljöer som tillverkning. Maskinen har ett robust stålchassi med nedsättningsbehållare i rostfritt stål på länkhjul, som gör det lätt att tömma upp till 55 liter skräp. Maskinen har även Kärchers unika Tact² filterrengöringssystem som automatiskt rengör filtret var 7,5 sekunder för att upprätthålla högsta filtreringsstandard vid alla tidpunkter, vilket ger en massiv ökning av produktiviteten. Med en prestanda från en dubbelmotor och en sugslang på 4 m ger NT 55/2 Me I en enastående blandning av prestanda, mobilitet och produktivitet.
Egenskaper och fördelar
Nedställningsmekanism
- Enkel höjning och sänkning av behållaren.
- Enbart behållaren tas bort vid tömning. Apparaten och chassit blir kvar på användningsplatsen.
Riktig våt- och torrdammsugare
- Vid uppsugning av vätska stänger dammsugaren automatiskt av sig när den är full, tack vare automatisk styrning av fyllningsnivå.
Mobil rostfri behållare
- Behållaren kan bekvämt tas av från chassit och köras för bortforsling/tömning.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behållarvolym (l)
|55
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 2760
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 40
|Kabellängd (m)
|10
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Färg
|Silver
|Vikt utan tillbehör (kg)
|43
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|51,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|710 x 570 x 1070
Följande ingår
- Sugslangens längd: 4 m
- Typ av sugslang: elektriskt ledande
- Böj: elektriskt ledande
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Körhandtag
Standardutrustning
- Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Antistatisk förberedd
- Filterrengöring: Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms