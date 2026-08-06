NT 55/2 Tact² Me I är en stark, högpresterande maskin för användning i krävande miljöer som tillverkning. Maskinen har ett robust stålchassi med nedsättningsbehållare i rostfritt stål på länkhjul, som gör det lätt att tömma upp till 55 liter skräp. Maskinen har även Kärchers unika Tact² filterrengöringssystem som automatiskt rengör filtret var 7,5 sekunder för att upprätthålla högsta filtreringsstandard vid alla tidpunkter, vilket ger en massiv ökning av produktiviteten. Med en prestanda från en dubbelmotor och en sugslang på 4 m ger NT 55/2 Me I en enastående blandning av prestanda, mobilitet och produktivitet.