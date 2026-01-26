K-Mop

K-Mop 46 – proffset för professionell rengöring. Med sin överlägsna smidighet och intuitiva användning sätter den en ny standard för effektiv rengöring. Den är utvecklad för att leverera hög prestanda med minimal ansträngning och är det självklara valet för nästan alla typer av miljöer. Oavsett om det handlar om trånga, möblerade ytor, sanitära utrymmen eller större öppna ytor levererar K-Mop 46 från Kärcher enastående resultat. Kombinationen av hög manövrerbarhet och generös arbetsbredd gör arbetet snabbare, enklare och mer effektivt – varje dag.