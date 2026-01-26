K-Mop
K-Mop 46 – proffset för professionell rengöring. Med sin överlägsna smidighet och intuitiva användning sätter den en ny standard för effektiv rengöring. Den är utvecklad för att leverera hög prestanda med minimal ansträngning och är det självklara valet för nästan alla typer av miljöer. Oavsett om det handlar om trånga, möblerade ytor, sanitära utrymmen eller större öppna ytor levererar K-Mop 46 från Kärcher enastående resultat. Kombinationen av hög manövrerbarhet och generös arbetsbredd gör arbetet snabbare, enklare och mer effektivt – varje dag.
TA FULL KONTROLL ÖVER GOLVET
Professionell rengöring kräver maskiner som levererar – varje dag. Med rätt utrustning tar du kommandot över resultatet istället för att låta utmaningarna bromsa arbetet. Mer kraft, mer kontroll, bättre effektivitet.
Smidig och kompakt konstruktion
Den kompakta konstruktionen hos K-Mop 46 gör det enkelt att rengöra även trånga och möblerade utrymmen, till exempel sanitära miljöer och svåråtkomliga ytor. Samtidigt ger den generösa arbetsbredden på 46 centimeter möjlighet att snabbt och effektivt rengöra större ytor med ett professionellt resultat. Tack vare den smarta, kompakta designen är maskinen dessutom mycket platsbesparande vid förvaring – den kräver upp till 71 procent mindre lagringsyta jämfört med traditionella kombiskurmaskiner.
Enkel hantering
Det integrerade borstdrivsystemet gör K-Mop 46 lätt och behaglig att arbeta med – utan att kompromissa med ergonomin. Handvikten minskar under drift eftersom smutsvattnet inte samlas i en tank på handtaget, utan leds direkt till smutsvattentanken på borstaggregatet. Maskinen är mycket lättmanövrerad och utrustad med skyddsrullar och stötfångare som minimerar risken för skador på föremål, möbler och annan inredning.
Intuitiv användning
Tack vare Kärchers beprövade färgkodning och det moderna, språkoberoende användargränssnittet HMI (Human Machine Interface) är maskinen mycket enkel att använda. För rengöring under bord, arbetsytor eller i andra mörka och trånga utrymmen är K-Mop 46 utrustad med en arbetsbelysning som ger optimal sikt och säkerställer ett effektivt och noggrant resultat – även i svåråtkomliga miljöer.
Mer effektivitet
K-Mop 46 är flexibel i användningen och kraftfull i sin prestanda. Det innebär färre omställningar och mer effektivitet i arbetsvardagen.
Ergonomi på högsta nivå!
K-Mop 46 har från första början utvecklats tillsammans med ergonomiexperter – för maximal användarvänlighet. Det höjdjusterbara handtaget kan anpassas efter alla kroppslängder, och alla komponenter är lättåtkomliga och enkla att hantera. Den optimerade borstdrivningen ger ett kraftfullt stöd utan att ta överhanden, samtidigt som den låga handvikten minskar den fysiska belastningen avsevärt. På så sätt blir professionell rengöring märkbart lättare.
Hållbart rent
K-Mop 46 övertygar med hållbar och effektiv teknik: 28 procent återvunnen plast, tre vattenmängder för behovsanpassad rengöring och eco!Mode för energibesparing. Litiumjonbatteriet ger samtidigt maximal flexibilitet. I kombination med det miljövänliga och märkningsfria golvrengöringsmedlet CA 50 C skapas en hållbar rengöringslösning som förenar hög prestanda med ansvar.
Egenskaper
Två motroterande borstar ger en behaglig drivning framåt, medan den centrala vattentillförseln säkerställer en jämn fördelning och minskar vattenstänk avsevärt.
Det språkoberoende användargränssnittet (HMI – Human Machine Interface) med tydligt strukturerade funktioner möjliggör en intuitiv användning, överbryggar språkbarriärer och säkerställer att rätt inställningar alltid används.
Tack vare den flexibla höjdjusteringen kan maskinen anpassas efter alla kroppslängder, vilket stödjer en ergonomiskt riktig hållning.
Med en andel återvunnen plast på 28 procent, eco!Mode och låga förbrukningsvärden* skonar K-Mop 46 värdefulla resurser och miljön.
* 80 % mindre vatten och rengöringsmedel än en vanlig mopp med 15-liters hink vid en yta på 300 m², låg vatteninställning och 0,5 % golvrengöringsmedel FloorPro CA 50 C.
Tack vare Battery Power+-plattformen, kompatibiliteten med Kärcher Equipment Management samt dockningsmöjligheterna med FlexoMate-vagnen och åkbara maskiner, integreras K-Mop 46 sömlöst i Kärcher-systemet.
Tack vare den digitala uppkopplingen kan maskinen skicka information till din telefon eller dator. Med hjälp av Plug-in-Connect-modulen får du full koll på var maskinen befinner sig, hur mycket den används och när det är dags för service. Det gör att du kan planera arbetet bättre och undvika onödiga stopp.
Med en vikt på endast 24,5 kg är maskinen lätt att transportera. Stora transporthjul gör det dessutom möjligt att säkert förflytta den över trappsteg.
K-Mop 46 kommer till sin rätt även i ljudkänsliga miljöer. Den låga ljudnivån gör att den kan användas på hotell, kontor eller vårdinrättningar utan att störa den pågående verksamheten.
Den flexibla batteriplattformen garanterar maximal drifttid och oberoende. Medan det ena batteriet används kan det andra samtidigt laddas upp till 80 procent – för arbete utan avbrott och högsta effektivitet.
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