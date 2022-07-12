KIRA B 50 autonom kombiskurmaskin

Kompakt, lång drifttid, effektiv

KIRA B 50 KOMBISKURMASKINSROBOT

Beprövad borstvalsteknik med försopningsfunktion och sidoborste, 55 cm arbetsbredd, ytkapacitet på upp till 2 300 kvadratmeter per timme, 160 Ah litiumjonbatteri – den kompakta och manövrerbara rengöringsroboten kan jämföras med en konventionell kombiskurmaskin samtidigt som den imponerar med största effektivitet – garanterat ett användbart och produktivt tillskott till alla rengöringsteam.

Maskinen är lämplig för golvrengöring, inte bara i begränsade utrymmen, utan också över stora områden. Det gör den perfekt för användning inom transportsektorn (flygplatser, stationer, logistiklager), detaljhandelsenheter och köpcentrum, offentliga byggnader (skolor, universitet, museer, idrottshallar) eller inom industrin för rengöring av produktions- och tillverkningshallar.

BRA FÖR AFFÄRERNA. ÄNNU BÄTTRE FÖR DITT TEAM

Golvrengöring är ett tidskrävande arbete, och kvalificerad personal finns inte alltid att tillgå. Kärcher KIRA B 50 rengöringsrobot är den perfekta lösningen och tillskottet för alla rengöringsteam. Den rengör medelstora och stora områden effektivt, precis som en kombiskurmaskin, med skillnaden att den gör det autonomt. Ditt rengöringsteam kan använda den här tiden för att fokusera på mer komplexa rengöringsuppgifter. Det är bra för affärerna – och ännu bättre för ditt team.