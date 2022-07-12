KIRA B 50 autonom kombiskurmaskin
Rengör autonomt, öka effektiviteten
Effektiv, tidsbesparande, enkel, säker, flexibel – och helt autonom där det behövs: rengöringsroboten KIRA B 50 från Kärcher är ett användbart tillskott till ditt rengöringsteam. Intelligent och, om så önskas, helt autonomt, rengör den effektivt medelstora och stora områden i stil med en klassisk kombiskurmaskin. Som ett resultat behöver rengörare inte längre utföra tidskrävande golvrengöringsuppgifter och kan istället fokusera på mer komplext arbete.
Kompakt, lång drifttid, effektiv
KIRA B 50 KOMBISKURMASKINSROBOT
Beprövad borstvalsteknik med försopningsfunktion och sidoborste, 55 cm arbetsbredd, ytkapacitet på upp till 2 300 kvadratmeter per timme, 160 Ah litiumjonbatteri – den kompakta och manövrerbara rengöringsroboten kan jämföras med en konventionell kombiskurmaskin samtidigt som den imponerar med största effektivitet – garanterat ett användbart och produktivt tillskott till alla rengöringsteam.
Maskinen är lämplig för golvrengöring, inte bara i begränsade utrymmen, utan också över stora områden. Det gör den perfekt för användning inom transportsektorn (flygplatser, stationer, logistiklager), detaljhandelsenheter och köpcentrum, offentliga byggnader (skolor, universitet, museer, idrottshallar) eller inom industrin för rengöring av produktions- och tillverkningshallar.
BRA FÖR AFFÄRERNA. ÄNNU BÄTTRE FÖR DITT TEAM
Golvrengöring är ett tidskrävande arbete, och kvalificerad personal finns inte alltid att tillgå. Kärcher KIRA B 50 rengöringsrobot är den perfekta lösningen och tillskottet för alla rengöringsteam. Den rengör medelstora och stora områden effektivt, precis som en kombiskurmaskin, med skillnaden att den gör det autonomt. Ditt rengöringsteam kan använda den här tiden för att fokusera på mer komplexa rengöringsuppgifter. Det är bra för affärerna – och ännu bättre för ditt team.
EFFEKTIV
Konsekvent överlägsna rengöringsresultat inom en schemalagd tidsperiod, med förutsägbar resursförbrukning och därmed kostnader som går att planera: det är det som kännetecknar kombiskurmaskinsrobot KIRA B 50.
Vattenvolymen som används, rengöringsmedelsdosering och rengöringshastighet kan vara exakt förinställda, vilket innebär att rengöringslösningen kan användas baserat på hastighet. Detta säkerställer inte bara en hög rengöringskvalitet. Det sparar även både resurser och pengar.
SPARAR TID
Golvrengöring upptar mycket tid och kräver mycket personal. Den autonoma kombiskurmaskinen KIRA B 50 gör det möjligt att utföra rengöringsuppgifter parallellt genom att ta hand om rengöring av golven samtidigt som rengöringsteamet kan ägna sin uppmärksamhet åt mer komplexa uppgifter.
Detta gör det möjligt för människor och maskiner att arbeta parallellt på ett otroligt produktivt sätt. Dessutom krävs det i princip ingen omarbetning tack vare sidoborsten som rengör ända fram till kanten och den integrerade försopningsfunktionen.
HELT AUTONOM
Maximal autonomi vid golvrengöring möjliggörs av dockningsstationen (tillval) för rengöringsrobotar från Kärcher. Fyllning av vattentanken, tömning och sköljning av vattentanken eller laddning av det kraftfulla litiumjonbatteriet:
när KIRA B 50 kräver något av ovanstående dockar den sig själv vid dockningsstationen, där alla dess behov tas om hand automatiskt. Uppgifterna kan naturligtvis också utföras manuellt och flera dockningsstationer kan användas för att optimera processer för mycket stora områden.
ENKEL
Alla funktioner och inställningar i kombiskurmaskinen är enkla att använda via den stora pekskärmen tack vare den intuitiva menyn och användarvägledningen som inte kräver någon teknisk kunskap.
Användare får riktat stöd i form av grafik och tydliga instruktioner i alla situationer, från att ställa in och starta den autonoma rengöringsprocessen till att aktivera rengöringsenheter, till det manuella rengöringsläget. Det går även att ställa in flera användarprofiler med olika behörighetsnivåer och olika språk.
FLEXIBEL
Kombiskurmaskinsroboten kan rengöra autonomt eller användas som en manuell kombiskurmaskin.
Dessutom är det möjligt att endast ange delar av ett totalt område som rengöringsytor eller att anpassa rengöringsplanen eller rengöringssekvensen till de dagliga kraven.
SÄKER
Integrerade laserskannrar, 3D- och ultraljudssensorer samt en kraftfull inbyggd dator säkerställer en optimal detektering av de omgivande områdena, snabba reaktioner och tillförlitlig navigering. Den autonoma kombiskurmaskinen upptäcker även på ett tillförlitligt sätt förändringar och hinder i omgivningen, och vidtar självständigt lämpliga undanmanövrar.
Dessutom informerar ett integrerat ljuskoncept människor i området om rengöringsrobotens beteende. Roboten är säkerhetscertifierad enligt CSA_22.2 nr 336-17 och IEC 60335-2-117 för användning i allmänna utrymmen. För dokumentation och övervakning skickar KIRA B 50 statusmeddelanden till mobila enheter och skapar detaljerade rengöringsrapporter i motsvarande webbportal.
MÅNGA FÖRDELAR
Omfattande utrustning, utmärkt rengöringskapacitet, kostnadseffektiv och intuitiv drift: KIRA B 50 rengöringsrobot är imponerande från första anblicken, men också särskilt i den dagliga användningen.
Dockningsstation
- Möjliggör helt autonom drift
- Automatiskt resursbyte (laddning av batteriet, påfyllning med rent vatten, tömning av smutsigt vatten och sköljning av tanken)
- Dockningsstation är valfri (drift är också möjlig utan dockningsstation)
Borstvalshuvud
- Försopning och skrubbning i ett enda steg
- Begränsar avsevärt manuellt förberedande arbete och omarbetning.
- Utmärkt rengöringskapacitet, även på texturerade och ojämna golv
Multisensorsystem
- Kraftfulla optiska och akustiska sensorer
- 360-gradig vy från lasersensorer
- Tillförlitlig detektering av glas och överhäng
- Sensorövervakning av sidoområden
Sidborste
- Rengöring ända fram till kanten
- Transporterar smuts från kanten till rengöringskanalen
- Begränsar avsevärt manuellt förberedande arbete och omarbetning.
ÖVERLÄGSNA RESULTAT SITTER I DETALJERNA. EGENSKAPER HOS KIRA B 50
Det är de många detaljerna, stora som små, som förvandlar bra idéer till överlägsna rengöringsrobotar. För maximal prestanda och säkerhet.
KIRA B 50. EFFEKTIVITET OCH LÄTTHET. SOM STANDARD
Rengörare behöver inte längre utföra monotona uppgifter utan kan istället ägna sig åt mer komplexa uppgifter.
Tack vare det kraftfulla litiumjonbatteriet på 160 Ah, borstvalsteknik med försopningsfunktion, sidoborste och 55 cm arbetsbredd finns det ingen begränsning för rengöringsprestandan hos KIRA B 50 jämfört med en konventionell kombiskurmaskin.
GÖR PRECIS VAD DU VILL. KOMPAKT OCH FLEXIBEL
KIRA B 50 handlar inte om strikta scheman. Istället erbjuder den maximal flexibilitet vid användning – perfekt anpassad till dina faktiska nuvarande rengöringskrav. Den kompakta designen gör att den kan fungera även i svåråtkomliga eller särskilt smala områden.
HELT AUTONOM RENGÖRING, SOFISTIKERAD FRÅN BÖRJAN TILL SLUT
En dockningsstation som tillval underlättar ett helt autonomt utbyte av resurser. Rengöringsmodulen håller manuellt förberedande arbete och omarbetning till ett minimum.
När KIRA 50 B väl har startats rengör den ett fördefinierat område helt autonomt. Dockningsstationen (tillval) tar oss till en helt ny nivå. När rengöringsteamet kan rengöra golvytor autonomt med Kärchers rengöringsrobot behöver de inte längre utföra monotona uppgifter, vilket ökar produktiviteten.
PERFEKT RENGÖRING AV GOLVYTOR. DU SPARAR BÅDE TID OCH PENGAR
Rengöringspersonal inom byggnadsrengöring, flygplatser, stormarknader eller tillverkningshallar vet att golvrengöring i grunden är mycket tidskrävande och kräver mycket personal, vilket innebär att det också tyvärr är relativt dyrt.
Möjligheten att utföra rengöringsuppgifter parallellt sparar tid och ökar produktiviteten. Överallt där stora golvytor regelbundet måste rengöras hamnar kostnadseffektiviteten vid rengöringsåtgärder samt rengöringskvalitet i fokus för kunder och entreprenörer.
AV PROFFS FÖR PROFFS – EN ÖVERSIKT ÖVER FUNKTIONER OCH EGENSKAPER
SÄKER NAVIGERING. CERTIFIERAD SÄKERHET
Säkerheten är avgörande. Alltid. Därför är rengöringsrobotens miljödetekteringssystem utformat inte bara för optimal navigering utan även med särskilt fokus på att garantera säkerheten för människor i området.
- Säkerhetscertifierad för allmänna utrymmen tack vare utmärkt detektering av omgivningen
- Säker, kontaktlös detektering av hinder, människor och potentiella missöden.
- Säkerhetscertifierad enligt CSA_22.2 nr 336-17 och IEC 63327
- Lämplig för drift i allmänna utrymmen
Hinderguide
- Identifierar okända hinder på ett tillförlitligt sätt
- Automatisk planering av ruttändringar för att undvika hinder
- Autonoma fria manövrar förhindrar att rengöringen avbryts
ATT ANVÄNDA MASKINEN ÄR PRECIS SÅ ENKELT
Alla som kan använda en smartphone har inga problem med KIRA B 50. Det krävs ingen expertkunskap eller annan teknisk expertis. Högkomplex teknik kommer endast till sin rätt när den i sin tur är lätt att använda. Naturligtvis gäller detsamma för en helt autonom kombiskurmaskin.
- Intuitiv användning tack vare en stor pekskärm, enkelt underhåll och service
- Stor, högupplöst pekskärm för enkel och intuitiv kontroll av alla enhetsfunktioner
- Grafiskt användargränssnitt ger tydliga instruktioner, illustrationer och animationer, som guidar användaren genom alla steg som krävs på ett enkelt och förståeligt sätt
- Enkelt att installera och använda roboten utan behov av expertkunskap
Driftlägen
- Autonom och manuell drift möjlig tre gånger
- Möjliggör manuell punktrengöring
- Flera användarprofiler kan ställas in med individuella behörighetsnivåer
FULLT UTRUSTAD SOM STANDARD. DIREKT FRÅN FABRIKEN
Både med och utan dockningsstation är KIRA B 50 alltid förberedd för helt autonom drift och erbjuder ett överflöd av enastående utrustningsfunktioner.
Omfattande standardutrustning
- Högpresterande litiumjonbatteri
- Doseringssystem för rengöringsmedel som sparar resurser
- Tidsbesparande automatisk påfyllningsfunktion och automatisk sköljning av smutsvattenbehållare
- Hastighetsberoende vattendosering
- Blinkande ljus för att öka säkerheten
- Innovativa LED-ljusmoduler
FULL KONTROLL OCH ANSLUTNING. HELA TIDEN. ÖVERALLT
Rengöringsroboten är ansluten direkt till en webbportal, som visar dig alla viktiga maskindata med en överblick, när som helst och var som helst, så att du alltid har allt under kontroll.
- Tillgång till detaljerad information via KIRA-webbportalen
- Webbportal som innehåller rengöringsrapporter, meddelanden, maskinstatus och mycket mer
- Skickar meddelanden och statusmeddelanden till mobila enheter
KRAFTFULLT. SÄKERT. MILJÖVÄNLIGT. RENGÖRINGSMEDEL FÖR KIRA B 50
Beroende på användningsplats, golvbeläggning och hur smutsig den är rekommenderar Kärcher olika rengöringsmedel som ska användas med rengöringsroboten KIRA B 50 – vart och ett är både säkert och miljövänligt och naturligtvis perfekt anpassat till maskinen.
KIRA CARE: VÅR TJÄNST. DIN FÖRDEL
När du beräknar dina kostnader är det otroligt smidigt att kunna förutse dina utgifter i förväg så exakt som möjligt. Med servicepaketen KIRA Care och KIRA Care Plus vet du exakt vad som väntar. Och du drar nytta av omfattande tjänster som gör ditt dagliga affärsarbete så mycket enklare.
KIRA Care-paketet innehåller alltid tillgång till webbportalen, programuppdateringar och en funktionsgaranti som även täcker batteriet. Naturligtvis kan du vara säker på att endast utbildade och erfarna servicetekniker som använder originalreservdelar tar hand om eventuella underhållsarbeten – självklart ingår kostnaderna redan i ditt Care-paket. Det finns ingen anledning för dig att lägga ned tid eller arbete, eftersom vi planerar och samordnar våra Works kundtjänstbesök så att du inte behöver oroa dig för något.
Du kan täcka ännu fler eventualiteter med KIRA Care Plus-paketet. Om ett maskinfel uppstår får du omedelbart en ersättning, du får extra snabba svarstider och kan inkludera samtliga förbrukningsvaror i förväg. Dessutom får du regelbundet skräddarsydd rådgivning för effektiv användning av din rengöringsrobot.
Oavsett om det gäller inköp, uthyrning eller finansiering är KIRA Care-paketen det perfekta tillskottet till din autonoma kombiskurmaskin från Kärcher.
Rådgivning, service och försäljning
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