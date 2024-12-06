BD 50/50 C Classic

Från prestanda till hållbarhet

Förutom sin enastående prestanda och effektivitet är litiumjonbatterier mer miljövänliga än konventionella batterier. De innehåller inte några giftiga eller skadliga ämnen som kvicksilver eller bly, vilket finns i andra batterityper. Dessutom har litiumjonbatterier en lång livslängd och återvinns först vid ett sent stadium. Ett enda litiumjonbatteri kan överleva hela maskinens livslängd. Jämfört med blybatterier som byts ut minst en gång under denna period och innehåller cirka 2,5 kilogram bly.