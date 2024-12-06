Li-Ion-batterier för skurmaskiner och sopmaskiner
Ett verkligt energipaket: våra Li-Ion-batterier för skurmaskiner och sopmaskiner.
Optimera rengöringsprestandan hos din skurmaskin eller sopmaskin med kraftfulla och långvariga litiumbatteri. Tack vare den höga energidensiteten ökar dessa batterier påtagligt effektiviteten i rengöringsprocessen och ger ett verkligt energikick för din rengöringsmaskin.
Drastisk minskning av den totala ägandekostnaden (TCO) eftersom det inte behövs någon batteribyte.
BD 50/50 C Classic
Ytterligare kostnader för Li-Ion: 7.360 SEK
Kostnad för att byta AGM-batterisats: 28.083 SEK
TCO-fördel med Li-Ion: > 20.732 SEK
B 50 W
Ytterligare kostnader för Li-Ion: 11.500 SEK
Kostnad för att byta AGM-batterisats: 37.950 SEK
TCO-fördel med Li-Ion: > 26.450 SEK
B 110 R
Ytterligare kostnader för Li-Ion: 25.300 SEK
Kostnad för att byta AGM-batterisats: 53.027 SEK
TCO-fördel med Li-Ion: > 27.727 SEK
Observera: Detta är exempelberäkningar baserade på en fiktiv livslängd och listpriser. Kostnadsfördelen kan variera beroende på olika livslängder och landsspecifika prisskillnader.
Ge ny energi till din rengöring
Litiumjonbatterier anses vara en banbrytande teknisk innovation inom utvecklingen av nya energikällor. De används redan i många moderna elektroniska maskiner och fordon.
Ekonomisk och hållbar
Kärchers litiumjonteknologi erbjuder en komplett lösning för din skurmaskin och sopmaskin, optimalt anpassad till de individuella komponenterna. Vår premiumlösning garanterar maximal nöjdhet och kvalitet. Inga kablar, inga kompromisser.
Vad kännetecknar ett bra litiumjonbatteri?
Lagringsenheterna har förmågan att absorbera energi på ett koncentrerat sätt. Deras imponerande energitäthet gör det möjligt att lagra stora mängder energi på ett platsbesparande och kompakt sätt och frigöra den efter behov. Tack vare deras enastående prestanda har användningen av litiumjonbatterier förändrats, och de används numera i stor utsträckning inom industriella tillämpningar.
Optimal energi – optimal prestation
Kärchers litiumjonbatteri kan förbättra energiutnyttjandet med upp till 20 procent. Dessutom har litiumjonbatteriet betydligt lägre totalkostnader än ett blybatteri. Detta skyddar inte bara miljön utan minskar också ett företags energikostnader avsevärt.
Upptäck fördelarna med Kärchers litiumjonbatterier.
Garanti – vårt löfte
En garanti som håller. För din sinnesro. Våra Kärcher lithium-ion-batterier erbjuder maximal prestanda och lång livslängd. Därför ger vi en 5-årig garanti på våra batterier av högsta kvalitet, så att du kan vara säker på att allt fungerar som det ska och fokusera på det som verkligen spelar roll.
Säkra och kostnadseffektiva laddlösningar
Laddningsprocessen för blybatterier genererar väte, vilket utgör en potentiell explosionsrisk. Det är därför viktigt att genomföra en noggrann säkerhetsbedömning och ha en ventilerad laddningsmiljö. Detta leder till ytterligare kostnader och restriktioner, vilket i sin tur ökar den totala ägandekostnaden. Denna extra kostnad elimineras genom användning av litiumjärnfosfatbatterier. Decentraliserade laddningsstationer kan säkerställa maximal säkerhet under laddningsprocessen utan restriktioner.
Från prestanda till hållbarhet
Förutom sin enastående prestanda och effektivitet är litiumjonbatterier mer miljövänliga än konventionella batterier. De innehåller inte några giftiga eller skadliga ämnen som kvicksilver eller bly, vilket finns i andra batterityper. Dessutom har litiumjonbatterier en lång livslängd och återvinns först vid ett sent stadium. Ett enda litiumjonbatteri kan överleva hela maskinens livslängd. Jämfört med blybatterier som byts ut minst en gång under denna period och innehåller cirka 2,5 kilogram bly.
Snabbladdningsfunktion – tid är effektivitet
Lithium-ionbatterier imponerar med sin höga laddningseffektivitet. Med den valfria snabbladdaren kan de laddas fullt på bara två timmar, vilket minimerar onödiga väntetider och undviker långa driftstopp. Även korta laddningsintervall uppnår en hög effektivitet. Detta håller maskinen redo för användning när som helst och säkerställer maximal produktivitet och flexibilitet i rengöringsarbetet, särskilt vid kontinuerlig drift eller i skiftarbete.
Effektivare laddning – längre drifttid
Tack vare snabba laddningstider och låg självurladdning överträffar litiumjonbatterier traditionella batterier. De möjliggör högre produktivitet, då de inte bara kan laddas snabbt utan också förblir operativa under längre perioder utan användning. Till skillnad från konventionella batterier påverkas inte litiumjonbatteriers livslängd negativt av mellanladdning. De kännetecknas även av högre laddningseffektivitet och sparar cirka 20 procent av energin per cykel. Deras ökade energidensitet ger längre driftstid per laddning, vilket resulterar i en längre total livslängd innan batteriet behöver laddas om eller bytas ut.
Full effektivitet: lika effektiv med batterier som med kabel
Till skillnad från konventionella batterier utnyttjar Kärchers litiumjonbatterier sin kapacitet mer effektivt och kan därför använda upp till 100 procent av sin faktiska kapacitet, medan andra batterier bara använder cirka 80 procent av sin kapacitet.
Lång livslängd – energi som varar längre
Tack vare sin höga hållbarhet vid upprepade laddningar och urladdningar kan litiumjonbatterier genomgå många cykler utan att förlora kapacitet. De behåller även sina energinivåer under en längre tid och förblir därför operativa längre. En inbyggd skyddsmekanism övervakar och optimerar pålitligt laddnings- och urladdningsprocessen.
Alla fördelar i korthet
Hållbar
- Minskade energikostnader och utsläpp
- Inga utsläpp vid användning av grön elektricitet
- Lång livslängd genom hela produktens livscykel
- Inga skadliga material som kvicksilver eller bly
Effektiv
- Minskade driftkostnader och utrymmesbehov
- Lägre totala kostnader än blybatterialternativ
- Snabb laddning under driftstopp för maximal tillgänglighet
- Öka drifttider och produktivitet
- Pålitlig hög prestanda även vid korta laddningsintervall
Säker
- Hög säkerhet vid användning, laddning och transport
- Ingen riskbedömning av laddningsmiljön krävs
Pålitlig
- Fem års tillverkargaranti
- Ingen underhåll krävs
- 4 gånger längre livslängd jämfört med konventionella batterier
- Ingen prestandaförlust vid mellanladdning