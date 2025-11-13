RBS singelborst-tvätt för kommersiella fordon

Ta din fordonstvätt till nästa nivå.

RBS singelborst-tvätten för kommersiella fordon är ett effektivt alternativ till manuell rengöring med högtryckstvätt när du ska hålla din fordonsflotta ren

TB Nutzfahrzeug-Waschanlage

 

Det perfekta valet för mindre fordonsflottor.

 

Kompakt. Pålitlig. Enkel.

RBS är en användarvänlig lösning du snabbt lär dig att uppskatta. Släta ytor rengörs effektivt med borste, medan svåråtkomliga partier hanteras med manuell högtryckstvätt. Denna kombination halverar både vattenförbrukning och tvättid.

 

 

 

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TB Nutzfahrzeug-Waschanlage

Egenskaper & fördelar

Skonsam rengöring

  • Borste i högdensitetspolyeten för rengöring av alla plana ytor

Full rörelsefrihet

  • Svetsad aluminiumram – lätt och stabil – med bandhjul och halvkåpsinklädnad som skyddar mot stänkvatten

Ekonomisk dosering

  • Automatiskt shampo-doseringssystem för exakt dosering av rengöringsmedel

Rengöringsmedel

Felgenreiniger RM 801

VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic

Rim cleaner for all coated light alloy and steel rims. Thorough removal of dirt.

Bürstenshampoo RM 811

VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic

Concentrated, active brush shampoo. The active ingredient combination helps the brushes to slide, which in turn protects the vehicle surface.

Hochdruckreiniger RM 806

VehiclePro High-Pressure Wash RM 806

Concentrated cleaning agent for high-pressure washing. With a wide range of applications for removing stubborn dirt caused by oil, grease, insects, and tree resin.

Nutzfahrzeugwaschanlagen

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