RBS singelborst-tvätt för kommersiella fordon
Ta din fordonstvätt till nästa nivå.
RBS singelborst-tvätten för kommersiella fordon är ett effektivt alternativ till manuell rengöring med högtryckstvätt när du ska hålla din fordonsflotta ren
Det perfekta valet för mindre fordonsflottor.
Kompakt. Pålitlig. Enkel.
RBS är en användarvänlig lösning du snabbt lär dig att uppskatta. Släta ytor rengörs effektivt med borste, medan svåråtkomliga partier hanteras med manuell högtryckstvätt. Denna kombination halverar både vattenförbrukning och tvättid.
Egenskaper & fördelar
Skonsam rengöring
- Borste i högdensitetspolyeten för rengöring av alla plana ytor
Full rörelsefrihet
- Svetsad aluminiumram – lätt och stabil – med bandhjul och halvkåpsinklädnad som skyddar mot stänkvatten
Ekonomisk dosering
- Automatiskt shampo-doseringssystem för exakt dosering av rengöringsmedel
Rengöringsmedel
VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic
Rim cleaner for all coated light alloy and steel rims. Thorough removal of dirt.
VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic
Concentrated, active brush shampoo. The active ingredient combination helps the brushes to slide, which in turn protects the vehicle surface.
VehiclePro High-Pressure Wash RM 806
Concentrated cleaning agent for high-pressure washing. With a wide range of applications for removing stubborn dirt caused by oil, grease, insects, and tree resin.
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