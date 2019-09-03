Ny etikettdesign för våra rengöringsmedel

Nu lika bra på utsidan som på insidan! Du känner till den utmärkta kvaliteten på våra rengöringsmedel – nu är våra etiketter lika bra. Mycket informativa, lättförståeliga, användarvänliga och av hög kvalitet. Hårda golv, ytor av alla slag, sanitära områden, mattor ... varje användningsområde har särskilda rengöringskrav. För att göra det lättare för dig att välja rätt Kärcherprodukt för dina behov visar våra högkvalitativa etiketter tydligt rengöringsmedlets uppgift i form av enkla piktogram, tydliga färgkoder och andra funktioner, som vi presenterar nedan. Klicka dig fram för att få veta mer.