Fönster- och yttvätt WVP 10 Adv
Vår professionella batteridrivna WVP 10 fönstertvätt är alltid bekväm att hålla i, oavsett om du jobbar med horisontella eller vertikala ytor och till och med över huvudhöjd. Den är perfekt för glatta ytor som fönster eller kakel.
Det spelar ingen roll om du väljer att använda den professionella batteridrivna WVP 10 fönstertvätten för att rengöra kakel, speglar, vitrinskåp, bänkar eller andra släta ytor. Du rengör utan ränder i alla positioner, även om du behöver rengöra över huvudhöjd. Detta säkerställs bland annat av höghastighetsmotorn. Fönstertvätten är inte bara batteridriven, lätt och robust, den imponerar även med smarta detaljer, såsom den 200 mm stora smutsvattentanken som går snabbt och enkelt att tömma och är lätt att rengöra i diskmaskinen. Den har även en manuellt justerbar distansbricka för perfekt resultat ända fram till kanterna. WVP 10 levereras tillsammans med ett batteri (30 min drifttid), rengöringsmedel, en snabbladdare, en sprayflaska och en mikrofiberduk. Med WVP 10 Adv gör det därmed möjligt att arbeta nästan helt utan avbrott.
Egenskaper och fördelar
Låg vikt, ergonomisk och universellPassar alla typer av släta ytor – horisontella, vertikala eller till och med över huvudhöjd. Bekväm hantering och lätt att använda. Säker, behaglig hantering tack vare gummihandtag.
Utbytbart batteriTillåter externt batteribyte och, i kombination med ett reservbatteri, arbete utan avbrott. Laddstatus visas med tre LED-lampor ovanför PÅ/AV-brytaren.
Smidig rengöring av kanterRengör utan ränder ända fram till kanterna tack vare den manuellt justerbara distansbrickan.
Smutsvattentank med stor volym
- Minskar antalet avbrott i arbetet tack vare frekvent tömning, vilket ökar produktiviteten.
- Minskar antalet avbrott i arbetet tack vare frekvent tömning, vilket ökar produktiviteten.
WVP 10 Adv-version med snabbladdare
- Snabbladdaren och extrabatteriet möjliggör rengöring nästan helt utan avbrott.
WVP 10 Adv-version med ett extra, smalt sugmunstycke
- Särskilt lämpligt för trånga områden som inte går att komma åt med standardmunstycket.
Kraftfullt litiumjonbatteri
- Gör det möjligt att arbeta cirka 30 minuter åt gången.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetsbredd på suglist (mm)
|280
|Arbetsbredd på smal suglist (mm)
|170
|Behållarvolym smutsvatten (ml)
|200
|Laddningstid (min)
|50
|Drifttid (min)
|35
|Batterityp
|Avtagbart litiumjonbatteri
|Batterispänning (V)
|3,7
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,3
|Vikt inkl. batteri (kg)
|1
|Mått (L × B × H) (mm)
|280 x 130 x 335
Följande ingår
- Rengöringsmedel CA 30 R (500 ml)
- Sprayflaska (500 ml)
- Torkduk av mikrofiber inomhusbruk: 1 x
- Torkduk av mikrofiber utomhusbruk: 1 x
- Uppladdningsbart batteri
- Smutsskrapa
Standardutrustning
- Sugmunstyckes bredd: 280 mm, 170 mm
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Användningsområden
- Byggnation
- Detaljhandel
- Kontorsbyggnader
- Besöksnäringen
- Restauranger och catering
- Hälsovård