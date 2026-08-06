Det spelar ingen roll om du väljer att använda den professionella batteridrivna WVP 10 fönstertvätten för att rengöra kakel, speglar, vitrinskåp, bänkar eller andra släta ytor. Du rengör utan ränder i alla positioner, även om du behöver rengöra över huvudhöjd. Detta säkerställs bland annat av höghastighetsmotorn. Fönstertvätten är inte bara batteridriven, lätt och robust, den imponerar även med smarta detaljer, såsom den 200 mm stora smutsvattentanken som går snabbt och enkelt att tömma och är lätt att rengöra i diskmaskinen. Den har även en manuellt justerbar distansbricka för perfekt resultat ända fram till kanterna. WVP 10 levereras tillsammans med ett batteri (30 min drifttid), rengöringsmedel, en snabbladdare, en sprayflaska och en mikrofiberduk. Med WVP 10 Adv gör det därmed möjligt att arbeta nästan helt utan avbrott.