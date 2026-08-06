Multiverktyg MT HT 550/36
Utbytbart tillbehör för vårt batteridrivna multiverktyg MT 36 Bp: Bekväm häcksax MT HT 550/36 med teleskopskaft för exakta resultat vid krävande arbeten på höga häckar eller nära marken.
Särskilt höga häckar eller områden nära marken är en utmaning på många sätt. Den bekväma häcksaxen MT HT 550/36 förd teleskopskaft för MT 36 Bp batteridrivet multiverktyg gör dessa krävande uppgifter till en barnlek. Dessutom har det utbytbara tillbehöret högkvalitativa blad och enkel vinkeljustering, vilka tillsammans säkerställer exakta snitt för bästa resultat.
Egenskaper och fördelar
Justering av skärvinkeln
- Skärvinkeln kan justeras till praktiskt taget alla lägen.
Diamantslipat skärblad
- Minimal underhållsinsats och lång livslängd.
- Låg värmeutveckling och hög effektivitet.
Lövfösare
- Enkelt och bekvämt att bortskaffa avklippta växtdelar.
Kompakt design
- Lätt vikt för enkel hantering.
- Kompakt och enkel att transportera och förvara.
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan snabbt bytas till andra maskiner efter behov.
- Ökar produktiviteten och säkerheten under arbetet.
Inga utsläpp av skadliga ämnen eller koldioxid
- Skyddar miljön och användarens hälsa.
Väsentligt lägre vibrationer jämfört med bensindrivna maskiner
- Långvarigt arbete utan ansträngning.
- Skyddar användarens hälsa.
Upp till 90 % lägre drift- och underhållskostnader jämfört med bensindrivna verktyg
- Särskilt ekonomiskt, eftersom det inte finns några bensinkostnader.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Skärlängd (mm)
|550
|Tandavstånd (mm)
|28
|Skärvinkel (°)
|180
|Vibrationsvärde främre handtag (ΔK = 1,5 m/s²) (m/s²)
|3,8
|Spänning (V)
|36
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 100 (6,0 Ah) / Max. 125 (7,5 Ah)
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|1305 x 125 x 87
Följande ingår
- Bladskydd
- Lövfösare
Användningsområden
- För sidor, underdelar och toppar av höga häckar och buskar
- För beskärning av höga buskar och häcktoppar
- Idealisk för formning, t.ex. vid beskärning till pyramidform
- Klipp och beskär svåråtkomliga delar av häckar och buskar