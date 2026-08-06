Särskilt höga häckar eller områden nära marken är en utmaning på många sätt. Den bekväma häcksaxen MT HT 550/36 förd teleskopskaft för MT 36 Bp batteridrivet multiverktyg gör dessa krävande uppgifter till en barnlek. Dessutom har det utbytbara tillbehöret högkvalitativa blad och enkel vinkeljustering, vilka tillsammans säkerställer exakta snitt för bästa resultat.