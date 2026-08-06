Skurmaskin B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Den åkbara kombiskurmaskinen B110R med 170Ah batterier, inbyggd laddare, sidoskurdäck och Dose kemdoseringssystem samt möjlighet att utrusta med Kärcher Fleet distansövervakningsverktyg.
Utrustad med kraftfulla 170Ah batterier och inbyggd batteriladdare som standard klarar den kompakta åkbara kombiskurmaskinen B110R med 110 literstankar hela 5100m² per timma. Detta klarar den med ett 75cm skurhuvud tillsammans med ett sidoskurdäck på ytterligare 10cm skurbredd som även möjliggör att rengöra ända intill kanter och under utstickande hyllplan. Följande ingår också som standard: hastigetsbaserat vatten- och rengöringsmedelflöde för att bevara och effektivt nyttja dessa resurser. Autofill funktion för tidsbesparande påfyllning av renvattentanken, tankrengöringssystem för effektiv och snabb rengöring av smutsvattentanken. Alla funktioner är enkla att använda, användarvänliga och kan styras via kontrollpanelen som har 30 olika språkalternativ samt tydliga färgkodade alternativ samt vår EASY Operation ratt. Det integrerade KIK nyckelsystemet gör det möjligt för individuell tilldelning av rättigheter av maskinens inställningar och funktioner baserat på förare vilket effektivt skyddar från handhavandefel. Körbelysning som standard ökar säkerhetsnivån ytterligare. Möjlighet finns att utrusta den med Kärcher Fleet som möjliggör att på distans kunna läsa av maskinens kördata.
Egenskaper och fördelar
Tids- och kostnadsbesparande sidoskurdäckMöjliggör rengöring utmed väggar, hyllplan samt kanter. Flexar in under maskinen vid kontakt med hinder och undviker därmed skador. Kostnadsbesparande genom att undvika manuellt extraarbete vid kantytor.
Höjdjusterbart sätePerfekt förarposition oberoende av förarens längd. Utmärkt körkomfort vid arbetet. Möjliggör längre, behagligare arbetspass.
Hastighetsanpassad vattendoseringBegränsar vattenflödet vid svängar eller långsam drift. Den vattenbesparande funktionen ökar avverkningsytan. Snabbare torktid av golvytan och lägre risk för kvarvarade väta i svängar.
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
- Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
- Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
- Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivmotor
|Arbetsbredd, borste (mm)
|750
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|950
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|110 / 110
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 5100
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|3600
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Uppladdningstid (h)
|7
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 230
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Max. lutning (%)
|10
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|75
|Svängradie (mm)
|1750
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 5,7
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|59
|Anslutningseffekt (W)
|upp till 2350
|Tillåten totalvikt (kg)
|650
|Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med
|2032-01-01
|Vikt utan tillbehör (kg)
|380
|Mått (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Följande ingår
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
- Sugramper, böjda
- Sidoskurdäck
- robust gjuten sugstång i aluminium
- doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem
Standardutrustning
- Autofill-system
- Tanksköljningssystem
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- DOSE
- Parkeringsbroms
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- Höjdjusterbart säte
- Renvatten indikator: Genom vattentryck
- standard körljus för dagtid
- dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
- robust främre stötfångare
- med hastighetsberoende vattendosering
- programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- elektrisk och mekanisk flottörbrytare
- Easy Operation väljarknapp
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Användningsområden
- Perfekt för butiker, köpcentran, sjukhus, skolor med flera
- Också lämplig för rengöring i tillverkningsindustri samt lagermiljö