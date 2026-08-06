Utrustad med kraftfulla 170Ah batterier och en inbyggd batteriladdare som standard klarar den kompakta åkbara kombiskurmaskinen B110R med sina 110 literstankar hela 5100m² per timma. Detta klarar den med ett 75cm skurhuvud tillsammans med ett sidoskurdäck på ytterligare 10cm skurbredd som även möjliggör att rengöra ända intill kanter och under utstickande hyllplan. Följande ingår också som standard: hastigetsbaserat vatten- och rengöringsmedelflöde för att bevara och effektivt nyttja dessa resurser. Autofill funktion för tidsbesparande påfyllning av renvattentanken, tankrengöringssystem för effektiv och snabb rengöring av smutsvattentanken. Alla funktioner är enkla att använda, användarvänliga och kan styras via kontrollpanelen som har 30 olika språkalternativ samt tydliga färgkodade alternativ samt vår EASY Operation ratt. Det integrerade KIK nyckelsystemet gör det möjligt för individuell tilldelning av rättigheter av maskinens inställningar och funktioner baserat på förare vilket effektivt skyddar från handhavandefel. Körbelysning som standard ökar säkerhetsnivån ytterligare.