Skurmaskin B 110 R Bp Pack Classic +D75
Åkbar skurmaskin utrustad med 110 liters tankar för rent och smutsigt vatten, plant skurhuvud för borstar eller rondeller med 75 cm arbetsbredd, AGM-batteri och batteriladdare.
En flerspråkig display, den smarta EASY Operation Switch, färgkodade reglage: Vår åkbara skrubbmaskin B 110 R Classic imponerar med sitt användarvänliga driftskoncept och samtidigt utmärkta rengöringsresultat på medelstora ytor. Detta säkerställs av beprövad teknik för planskurhuvud och sugramp av högkvalitativt gjuten aluminium med marknadsledande sugprestanda. Utrustad som standard med ett kraftfullt 170 Ah AGM-batteri, matchande batteriladdare och Kärchers ekonomiska eco!efficiency-läge erbjuder golvrengöringsmaskinen en avverkningsgrad på upp till 4 500 kvadratmeter per timme och mycket tyst drift. De generösa 110-liters tankarna för rent och smutsigt vatten möjliggör enkelt längre arbetsuppdrag, medan en dagsljuslampa säkerställer en hög nivå av aktiv och passiv säkerhet. Dessutom hjälper det intelligenta KIK-nyckelsystemet för individuell tilldelning av åtkomsträttigheter till maskinens funktioner effektivt att undvika driftfel.
Egenskaper och fördelar
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
- Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
- Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
- Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Innovativt KIK-System
- Bättre skydd mot handhavandefel.
- Lägre servicekostnader.
- Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Energibesparande eco!efficiency-läge
- Minskad strömförbrukning.
- 40 % längre drifttid per batteriladdning.
- Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Stor färgskärm
- Ingen separat batteriladdare nödvändig.
- Smidig och enkel hantering.
- Kan användas med olika batterityper.
Enkel hantering
- Enkel hantering tack vare tydliga kontrollelement med färg-kodning
- Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Borstmotor
|Arbetsbredd, borste (mm)
|750
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|950
|Ren-/smutsvattenbehållare ( )
|110 / 110
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 4500
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|3150
|Batterityp
|Underhållsfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|230
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50
|Körhastighet (km/h)
|Max. 6
|Max. lutning (%)
|Max. 10
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Svängradie (cm)
|175
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|59
|Vikt utan tillbehör (kg)
|379
|Mått (L × B × H) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Följande ingår
- Planskur: 2 Del(ar)
- Batteri och laddare ingår
- Sugramper, böjda
- robust gjuten sugstång i aluminium
Standardutrustning
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- standard körljus för dagtid
- Typ av suglister: Linatex®
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- Easy Operation väljarknapp
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Användningsområden
- Perfekt för butiker, köpcentran, sjukhus, skolor med flera
- Också lämplig för rengöring i tillverkningsindustri samt lagermiljö