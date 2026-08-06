En flerspråkig display, den smarta EASY Operation Switch, färgkodade reglage: Vår åkbara skrubbmaskin B 110 R Classic imponerar med sitt användarvänliga driftskoncept och samtidigt utmärkta rengöringsresultat på medelstora ytor. Detta säkerställs av beprövad teknik för planskurhuvud och sugramp av högkvalitativt gjuten aluminium med marknadsledande sugprestanda. Utrustad som standard med ett kraftfullt 170 Ah AGM-batteri, matchande batteriladdare och Kärchers ekonomiska eco!efficiency-läge erbjuder golvrengöringsmaskinen en avverkningsgrad på upp till 4 500 kvadratmeter per timme och mycket tyst drift. De generösa 110-liters tankarna för rent och smutsigt vatten möjliggör enkelt längre arbetsuppdrag, medan en dagsljuslampa säkerställer en hög nivå av aktiv och passiv säkerhet. Dessutom hjälper det intelligenta KIK-nyckelsystemet för individuell tilldelning av åtkomsträttigheter till maskinens funktioner effektivt att undvika driftfel.