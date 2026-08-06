Skurmaskin B 110 R Bp Pack Classic +D75

Åkbar skurmaskin utrustad med 110 liters tankar för rent och smutsigt vatten, plant skurhuvud för borstar eller rondeller med 75 cm arbetsbredd, AGM-batteri och batteriladdare.

En flerspråkig display, den smarta EASY Operation Switch, färgkodade reglage: Vår åkbara skrubbmaskin B 110 R Classic imponerar med sitt användarvänliga driftskoncept och samtidigt utmärkta rengöringsresultat på medelstora ytor. Detta säkerställs av beprövad teknik för planskurhuvud och sugramp av högkvalitativt gjuten aluminium med marknadsledande sugprestanda. Utrustad som standard med ett kraftfullt 170 Ah AGM-batteri, matchande batteriladdare och Kärchers ekonomiska eco!efficiency-läge erbjuder golvrengöringsmaskinen en avverkningsgrad på upp till 4 500 kvadratmeter per timme och mycket tyst drift. De generösa 110-liters tankarna för rent och smutsigt vatten möjliggör enkelt längre arbetsuppdrag, medan en dagsljuslampa säkerställer en hög nivå av aktiv och passiv säkerhet. Dessutom hjälper det intelligenta KIK-nyckelsystemet för individuell tilldelning av åtkomsträttigheter till maskinens funktioner effektivt att undvika driftfel.

Egenskaper och fördelar
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
  • Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
  • Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
  • Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Innovativt KIK-System
  • Bättre skydd mot handhavandefel.
  • Lägre servicekostnader.
  • Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Energibesparande eco!efficiency-läge
  • Minskad strömförbrukning.
  • 40 % längre drifttid per batteriladdning.
  • Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Stor färgskärm
  • Ingen separat batteriladdare nödvändig.
  • Smidig och enkel hantering.
  • Kan användas med olika batterityper.
Enkel hantering
  • Enkel hantering tack vare tydliga kontrollelement med färg-kodning
  • Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Borstmotor
Arbetsbredd, borste (mm) 750
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 950
Ren-/smutsvattenbehållare ( ) 110 / 110
Ytkapacitet (m²/h) Max. 4500
Praktiskt ytframförande (m²/h) 3150
Batterityp Underhållsfri
Batteri (V/Ah) 24 / 170
Drifttid (h) Max. 2,5
Nätspänning (för batteriladdare) (V) 230
Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz) 50
Körhastighet (km/h) Max. 6
Max. lutning (%) Max. 10
Borstens rotationshastighet (varv/min) 180
Borstens tryck mot underlaget (kg/g/cm²) 75 / 40
Svängradie (cm) 175
Vattenförbrukning (l/min) Max. 5
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 59
Vikt utan tillbehör (kg) 379
Mått (L × B × H) (mm) 1635 x 975 x 1265

Följande ingår

  • Planskur: 2 Del(ar)
  • Batteri och laddare ingår
  • Sugramper, böjda
  • robust gjuten sugstång i aluminium

Standardutrustning

  • Kraftfull drivning
  • Automatisk vattenavstängning
  • Magnetventil
  • 2-tanksystem
  • standard körljus för dagtid
  • Typ av suglister: Linatex®
  • Kärcher färg- och driftkoncept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
  • Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
  • Easy Operation väljarknapp
Skurmaskin B 110 R Bp Pack Classic +D75
Skurmaskin B 110 R Bp Pack Classic +D75
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Användningsområden
  • Perfekt för butiker, köpcentran, sjukhus, skolor med flera
  • Också lämplig för rengöring i tillverkningsindustri samt lagermiljö
Tillbehör
Rengöringsmedel