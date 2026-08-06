Vår åkbara kombiskurmaskin B 150 R drivs av ett kraftfullt batteri på 240 Ah och levererar imponerande prestanda även vid krävande rengöringsuppgifter i vardagen – med en ytkapacitet på upp till 6 800 m² per timme vid en arbetshastighet på 8 km/h. Det 85 cm breda borstvalshuvudet med förskurande funktion och sugskrapan av senaste generation, båda tillverkade av högkvalitativ och robust aluminium, ger optimala rengörings- och uppsugningsresultat. Maskinen har 150-liters tankar för renvatten och smutsvatten som snabbt kan fyllas och enkelt rengöras tack vare Auto-Fill-funktionen. DOSE-doseringssystemet för rengöringsmedel och det hastighetsanpassade vattendoseringssystemet bidrar till resurssnål drift. Vattentillförseln minskar automatiskt även vid kurvtagning, vilket i kombination med styrvinkelgivaren ökar säkerheten. Den stora färgdisplayen gör maskinen lätt att använda, och det integrerade, patenterade KIK-nyckelsystemet minimerar risken för användarfel. Ett dagsljus, som ingår som standard och är synligt på långt håll, samt ett robust stötskydd i stål skyddar både användaren och maskinen under drift.