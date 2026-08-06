Rengör mycket stora ytor snabbt och grundligt utan att oroa dig för att batteriet tar slut med den högpresterande åkbara kombiskurmaskinen B 220 R. Den levereras som standard med två stora 285 Ah AGM-batterier och en inbyggd laddare, vilket möjliggör upp till 5 timmars oavbruten golvrengöring. I kombination med det stora skurhuvudet med planskur och en arbetsbredd på 110 cm, den robusta sugskrapan av senaste generation samt två 220-liters tankar för ren- och smutsvatten, klarar maskinen att rengöra upp till 11000 m²/h. Reglagen är genomtänkt färgkodade för att underlätta användningen, medan det patenterade KIK-nyckelsystemet effektivt förhindrar användarfel. Auto-Fill-systemet sparar värdefull tid vid påfyllning av renvattentanken, och det automatiska sköljsystemet i smutsvattentanken gör rengöringen enklare. Tillsammans med DOSE-doseringssystemet för rengöringsmedel, dagsljus, varningsljus, robust frontskydd, hastighetsberoende vattendosering och styrvinkelgivare gör detta B 220 R till en av de mest högpresterande maskinerna i sin klass.