Skurmaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon

De 285 Ah AGM-batterierna i den åkbara kombiskurmaskinen B 220 R möjliggör upp till 5 timmars oavbruten rengöringstid. Med 220 liters tankar, en arbetshastighet på 10 km/h och en arbetsbredd på 110 cm.

Rengör mycket stora ytor snabbt och grundligt utan att oroa dig för att batteriet tar slut med den högpresterande åkbara kombiskurmaskinen B 220 R. Den levereras som standard med två stora 285 Ah AGM-batterier och en inbyggd laddare, vilket möjliggör upp till 5 timmars oavbruten golvrengöring. I kombination med det stora skurhuvudet med planskur och en arbetsbredd på 110 cm, den robusta sugskrapan av senaste generation samt två 220-liters tankar för ren- och smutsvatten, klarar maskinen att rengöra upp till 11000 m²/h. Reglagen är genomtänkt färgkodade för att underlätta användningen, medan det patenterade KIK-nyckelsystemet effektivt förhindrar användarfel. Auto-Fill-systemet sparar värdefull tid vid påfyllning av renvattentanken, och det automatiska sköljsystemet i smutsvattentanken gör rengöringen enklare. Tillsammans med DOSE-doseringssystemet för rengöringsmedel, dagsljus, varningsljus, robust frontskydd, hastighetsberoende vattendosering och styrvinkelgivare gör detta B 220 R till en av de mest högpresterande maskinerna i sin klass.

Egenskaper och fördelar
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
  • Borstar och rondellhållare är lätta att byta.
  • Planborstar finns i olika hårdheter: mjuk, medium, hård och väldigt hård
  • Plandiskteknik, särskilt lämplig för släta golvtyper.
  • Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
  • Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
  • Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
Borsthuvud med rondellteknik
  • Logiskt strukturerad visning av det innevarande programmet.
  • Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Med "DOSE" kemdoseringssystem
  • Sparar rengöringsmedel.
  • Exakt och enhetlig dosering (justerbar mellan 0-3%)
  • Renvattentanken behöver inte tömmas vid byte av rengöringsmedel.
Energibesparande eco!efficiency-läge
Innovativt KIK-System
  • Bättre skydd mot handhavandefel.
  • Lägre servicekostnader.
  • Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Tanksköljningssystem
  • Lätt att rengöra smutsvattentanken.
  • Vattenbesparingar på upp till 70 % jämfört med rengöring med vanlig vattenslang.
  • Förbättrad hygien.
Stor färgskärm
  • Minskad strömförbrukning.
  • 40 % längre drifttid per batteriladdning.
  • Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Elektrisk
Arbetsbredd, borste (mm) 1100 - 1100
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 1180 - 1180
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 220 / 220
Ytkapacitet (m²/h) 11000
Batterityp Underhållsfri
Batteri (V/Ah) 36 / 285
Drifttid (h) Max. 6
Uppladdningstid (h) cirka 7
Nätspänning (för batteriladdare) (V) 100 - 240
Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz) 50 - 60
Körhastighet (km/h) 10
Max. lutning (%) 10
Borstens rotationshastighet (varv/min) 180 - 180
Borstens tryck mot underlaget (kg) 94
Vattenförbrukning (l/min) Max. 7
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 67
Anslutningseffekt (W) 2500
Tillåten totalvikt (kg) 994
Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med 2032-01-01
Vikt utan tillbehör (kg) 230
Mått (L × B × H) (mm) 1925 x 1106 x 1420

Följande ingår

  • Planskur: 2 Del(ar)
  • Batteri
  • Inbyggd laddare
  • Sugramper, böjda
  • robust gjuten sugstång i aluminium
  • doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem

Standardutrustning

  • Autofill-system
  • Kraftfull drivning
  • Automatisk vattenavstängning
  • DOSE
  • Parkeringsbroms
  • Magnetventil
  • 2-tanksystem
  • Renvatten indikator: Genom vattentryck
  • standard körljus för dagtid
  • dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
  • Typ av suglister: Linatex®
  • robust främre stötfångare
  • med hastighetsberoende vattendosering
  • programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
  • Kärcher färg- och driftkoncept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
  • Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
  • hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet
  • elektrisk och mekanisk flottörbrytare
  • Easy Operation väljarknapp
Skurmaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Skurmaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Skurmaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Skurmaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Skurmaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Skurmaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Skurmaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Skurmaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Användningsområden
  • För användning ibland annat produktionsmiljö, logistik, tyngre industri och lager
  • Parkeringshus
  • För rengöringsuppgifter inom livsmedels och kemikalieindustri
Tillbehör
Rengöringsmedel