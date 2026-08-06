Skurmaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
De 285 Ah AGM-batterierna i den åkbara kombiskurmaskinen B 220 R möjliggör upp till 5 timmars oavbruten rengöringstid. Med 220 liters tankar, en arbetshastighet på 10 km/h och en arbetsbredd på 110 cm.
Rengör mycket stora ytor snabbt och grundligt utan att oroa dig för att batteriet tar slut med den högpresterande åkbara kombiskurmaskinen B 220 R. Den levereras som standard med två stora 285 Ah AGM-batterier och en inbyggd laddare, vilket möjliggör upp till 5 timmars oavbruten golvrengöring. I kombination med det stora skurhuvudet med planskur och en arbetsbredd på 110 cm, den robusta sugskrapan av senaste generation samt två 220-liters tankar för ren- och smutsvatten, klarar maskinen att rengöra upp till 11000 m²/h. Reglagen är genomtänkt färgkodade för att underlätta användningen, medan det patenterade KIK-nyckelsystemet effektivt förhindrar användarfel. Auto-Fill-systemet sparar värdefull tid vid påfyllning av renvattentanken, och det automatiska sköljsystemet i smutsvattentanken gör rengöringen enklare. Tillsammans med DOSE-doseringssystemet för rengöringsmedel, dagsljus, varningsljus, robust frontskydd, hastighetsberoende vattendosering och styrvinkelgivare gör detta B 220 R till en av de mest högpresterande maskinerna i sin klass.
Egenskaper och fördelar
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
- Borstar och rondellhållare är lätta att byta.
- Planborstar finns i olika hårdheter: mjuk, medium, hård och väldigt hård
- Plandiskteknik, särskilt lämplig för släta golvtyper.
- Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
- Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
- Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
Borsthuvud med rondellteknik
- Logiskt strukturerad visning av det innevarande programmet.
- Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Med "DOSE" kemdoseringssystem
- Sparar rengöringsmedel.
- Exakt och enhetlig dosering (justerbar mellan 0-3%)
- Renvattentanken behöver inte tömmas vid byte av rengöringsmedel.
Energibesparande eco!efficiency-läge
Innovativt KIK-System
- Bättre skydd mot handhavandefel.
- Lägre servicekostnader.
- Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Tanksköljningssystem
- Lätt att rengöra smutsvattentanken.
- Vattenbesparingar på upp till 70 % jämfört med rengöring med vanlig vattenslang.
- Förbättrad hygien.
Stor färgskärm
- Minskad strömförbrukning.
- 40 % längre drifttid per batteriladdning.
- Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Elektrisk
|Arbetsbredd, borste (mm)
|1100 - 1100
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|1180 - 1180
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|220 / 220
|Ytkapacitet (m²/h)
|11000
|Batterityp
|Underhållsfri
|Batteri (V/Ah)
|36 / 285
|Drifttid (h)
|Max. 6
|Uppladdningstid (h)
|cirka 7
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Körhastighet (km/h)
|10
|Max. lutning (%)
|10
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180 - 180
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|94
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 7
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|67
|Anslutningseffekt (W)
|2500
|Tillåten totalvikt (kg)
|994
|Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med
|2032-01-01
|Vikt utan tillbehör (kg)
|230
|Mått (L × B × H) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
Följande ingår
- Planskur: 2 Del(ar)
- Batteri
- Inbyggd laddare
- Sugramper, böjda
- robust gjuten sugstång i aluminium
- doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem
Standardutrustning
- Autofill-system
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- DOSE
- Parkeringsbroms
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- Renvatten indikator: Genom vattentryck
- standard körljus för dagtid
- dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
- Typ av suglister: Linatex®
- robust främre stötfångare
- med hastighetsberoende vattendosering
- programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet
- elektrisk och mekanisk flottörbrytare
- Easy Operation väljarknapp
Användningsområden
- För användning ibland annat produktionsmiljö, logistik, tyngre industri och lager
- Parkeringshus
- För rengöringsuppgifter inom livsmedels och kemikalieindustri