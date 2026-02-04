Den robusta åkbara skurmaskinen B 260 RI Bp Pack kan användas för ett brett spektrum av rengöringsapplikationer tack vare dess 260 liters ren- och smutsvattentank, inklusive DOSE-rengöringsmedelsdoseringssystemet som sparar resurser, den tidsbesparande auto-fyllningsfunktionen och det manuella tankspolningssystemet för rengöring. Konstruerad för tuffa industriella förhållanden och levereras med en arbetslampa och ett 630 Ah våtbatteri tillsammans med rätt laddare, imponerar den med det nyutvecklade borstvalsskurhuvud, som sparar tid och minskar risken för ett stopp i sugskrapan tack vare den optimerade, integrerade sopfunktionen som eliminerar behovet av manuell förstädning. Suggummit har också nyutvecklats och optimerats med avseende på luftflöde och presterar fantastiskt med de två slitfria EC-turbinerna för enastående vakuumresultat. Dess arbetsbredd på 100 cm och körhastighet på upp till 10 km/h möjliggör hög prestanda på en stor yta på kort tid. Styrningsvinkelsensorn säkerställer maximal säkerhet runt kurvor genom att bromsa för att sänka hastigheten om maskinen är för snabb. Dessutom optimeras vattenmängden som läggs ut automatiskt vid körning i kurvor.