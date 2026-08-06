Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Lättanvänd, lättmanövrerad, batteridriven BD 50/70 R Bp Pack Classic åkbar kombiskurmaskin med planborste. Batterier och lämplig batteriladdare inkluderas. Här med Li-Ion batterier.
Tack vare dess smala, kompakta konstruktion är vår batteridrivna BD 50/70 R Bp Pack Classic åkbara kombiskurmaskin med planborstteknik extremt lätt att manövrera och transportera, även i hissar. Som en följd är denna överkomliga grundmodell som drivs med kraftfulla 105 Ah-batterier ett verkligt alternativ till maskiner med släp. Batterier och lämplig batteriladdare inkluderas. Den är lätt att använda tack vare färgkodade reglage. Detta, tillsammans med många andra smarta användbara detaljer gör den till en vinnande produkt. Det standardmässiga Home Base för transport av manuella rengöringsverktyg kan utrustas med krokar på detta sätt. Dessutom finns en sopsäckshållare och och försopsmopp tillgängliga som extra tillbehör. Den här versionen är utrustad med litium-ion batterier på 80Ah med hela 5 års garanti, en drifttid på över 2h och uppladdningstid från tomt till fullt på endast 2h. Med en livslängd på 3800 laddcycler kommer dom kunna användas 4-5 gånger längre än konventionella batterier med bibehållen full kapacitet.
Egenskaper och fördelar
Enkel manövreringSjälvförklarande symboler och tydlig kontrollpanel. Kort tid för att vänja sig vid maskinen. Enkla, gult färgkodade kontrollelement gör maskinen lätt att använda.
Långlivade lithium-ion batterier.Långa drifttider och hög produktivitet tack vare snabb uppladdning samt möjlighet till stödladdning under korta arbetspauser.
PlandiskteknikStabil konstruktion med integrerat borsthuvud Hög avverkningsgrad tack vare god skurbredd. Borstbyte via pedal
Kompakt och liten design
- Väldigt enkel att manövrera
- Bra överblick från förarposition.
- Lätt att transportera.
Tillgängligt tillbehör: försopsmopp
- Plockar upp torr smuts vilket förbättrar rengöringseffekten.
- Hjälper till att förebygga igensättningar i sugkanalen.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivmotor
|Arbetsbredd, borste (mm)
|510
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|850
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|70 / 75
|Ytkapacitet (m²/h)
|2805
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|2000
|Batterityp
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,6 / 90
|Drifttid (h)
|Max. 2
|Uppladdningstid (h)
|cirka 2
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Svängradie (mm)
|1650
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 2,3
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|66
|Anslutningseffekt (W)
|1400
|Tillåten totalvikt (kg)
|345
|Vikt utan tillbehör (kg)
|112
|Mått (L × B × H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Följande ingår
- Batteri
- Batteri och laddare ingår
- Sugramp, v-formad
Standardutrustning
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- Kärcher färg- och driftkoncept