Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC

Lättanvänd, lättmanövrerad, batteridriven BD 50/70 R Bp Pack Classic åkbar kombiskurmaskin med planborste. Batterier och lämplig batteriladdare inkluderas. Här med Li-Ion batterier.

Tack vare dess smala, kompakta konstruktion är vår batteridrivna BD 50/70 R Bp Pack Classic åkbara kombiskurmaskin med planborstteknik extremt lätt att manövrera och transportera, även i hissar. Som en följd är denna överkomliga grundmodell som drivs med kraftfulla 105 Ah-batterier ett verkligt alternativ till maskiner med släp. Batterier och lämplig batteriladdare inkluderas. Den är lätt att använda tack vare färgkodade reglage. Detta, tillsammans med många andra smarta användbara detaljer gör den till en vinnande produkt. Det standardmässiga Home Base för transport av manuella rengöringsverktyg kan utrustas med krokar på detta sätt. Dessutom finns en sopsäckshållare och och försopsmopp tillgängliga som extra tillbehör. Den här versionen är utrustad med litium-ion batterier på 80Ah med hela 5 års garanti, en drifttid på över 2h och uppladdningstid från tomt till fullt på endast 2h. Med en livslängd på 3800 laddcycler kommer dom kunna användas 4-5 gånger längre än konventionella batterier med bibehållen full kapacitet.

Egenskaper och fördelar
Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC: Enkel manövrering
Enkel manövrering
Självförklarande symboler och tydlig kontrollpanel. Kort tid för att vänja sig vid maskinen. Enkla, gult färgkodade kontrollelement gör maskinen lätt att använda.
Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC: Långlivade lithium-ion batterier.
Långlivade lithium-ion batterier.
Långa drifttider och hög produktivitet tack vare snabb uppladdning samt möjlighet till stödladdning under korta arbetspauser.
Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC: Plandiskteknik
Plandiskteknik
Stabil konstruktion med integrerat borsthuvud Hög avverkningsgrad tack vare god skurbredd. Borstbyte via pedal
Kompakt och liten design
  • Väldigt enkel att manövrera
  • Bra överblick från förarposition.
  • Lätt att transportera.
Tillgängligt tillbehör: försopsmopp
  • Plockar upp torr smuts vilket förbättrar rengöringseffekten.
  • Hjälper till att förebygga igensättningar i sugkanalen.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Drivmotor
Arbetsbredd, borste (mm) 510
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 850
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 70 / 75
Ytkapacitet (m²/h) 2805
Praktiskt ytframförande (m²/h) 2000
Batterityp Li-Ion
Batteri (V/Ah) 25,6 / 90
Drifttid (h) Max. 2
Uppladdningstid (h) cirka 2
Borstens rotationshastighet (varv/min) 180
Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg) 13 / 20
Svängradie (mm) 1650
Vattenförbrukning (l/min) Max. 2,3
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 66
Anslutningseffekt (W) 1400
Tillåten totalvikt (kg) 345
Vikt utan tillbehör (kg) 112
Mått (L × B × H) (mm) 1310 x 590 x 1060

Följande ingår

  • Batteri
  • Batteri och laddare ingår
  • Sugramp, v-formad

Standardutrustning

  • Kraftfull drivning
  • Automatisk vattenavstängning
  • Magnetventil
  • 2-tanksystem
  • Kärcher färg- och driftkoncept
Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Skurmaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
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