Tack vare dess smala, kompakta konstruktion är vår batteridrivna BD 50/70 R Bp Pack Classic åkbara kombiskurmaskin med planborstteknik extremt lätt att manövrera och transportera, även i hissar. Som en följd är denna överkomliga grundmodell som drivs med kraftfulla 105 Ah-batterier ett verkligt alternativ till maskiner med släp. Batterier och lämplig batteriladdare inkluderas. Den är lätt att använda tack vare färgkodade reglage. Detta, tillsammans med många andra smarta användbara detaljer gör den till en vinnande produkt. Det standardmässiga Home Base för transport av manuella rengöringsverktyg kan utrustas med krokar på detta sätt. Dessutom finns en sopsäckshållare och och försopsmopp tillgängliga som extra tillbehör. Den här versionen är utrustad med litium-ion batterier på 80Ah med hela 5 års garanti, en drifttid på över 2h och uppladdningstid från tomt till fullt på endast 2h. Med en livslängd på 3800 laddcycler kommer dom kunna användas 4-5 gånger längre än konventionella batterier med bibehållen full kapacitet.