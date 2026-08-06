Skurmaskin B 50 W Bp Pack 80Ah Li/FC R55
B 50W Bp Pack 80Ah Li/FC R55 är en kombiskurmaskin med 80Ah Li-Ion batterier och snabbladdare samt utrustad med ett borstvalsskurhuvud (R55) i helgjutet aluminium och kemdosering.
Kärchers B 50 W kombiskurmaskinsmodell är bygg i robust design och med slitstarkt material i samtliga delar. Borsthuvudet och skrapan är tillverkat av långlivad helgjuten aluminium.. Skurhuvudet arbetar med en anmärkningsvärt låg ljudnivå. Denna versionen är utrustad med 80Ah lithium-ion batterier vilket ihop med den medföljande snabbladdaren minimerar onödigt långa laddtider. Dessutom möjliggör lithium-ion batterierna till korta stödladdningar under arbetspasset utan att batteriet tar skada av detta. Maskinen har drivning vilket ökar ergonomin i arbetet. Vårt nya DOSE doseringssystem ger en precis och exakt dosering av rengöringsmedel vilket sparar såväl miljön som pengar. Smutsvattentanken rengörs bekymmersfritt och utan att behöva vara i kontakt med smutsvattet tack vare vårt smidiga tankrengöringssystem. Påfyllning av rent vatten är enkelt med antingen vårt auto-fill system med inbygg funktion för att stoppa påfyllningen vid full tank eller med hjälp av en påfyllnadsslang som användas oavsett krantyp. Dessutom kan avancerad information samt ytterligare inställningsmöjligheter nås enkelt och behändigt via en smartphone tack vare vår kostnadsfria "Machine connect" app.
Egenskaper och fördelar
50 A snabbladdare för lithium-ion batterier
- Laddar från tomt till fullt på endast två timmar
- Maskinen är alltid redo för maximal produktivitet och flexibilitet
Connectivity/"Machine connect" smartphone app
- Utökad lista av funktioner och information
- Resursövervakning, ökning av produktivitet, informativa animationer för underhåll och felsökning
- Justering av parametrar, tilldelning av KIK behörigheter
Borsthuvud och skrapa tillverkad i gjuten aluminium
- Robusta och slitstarka komponenter
- Kortare ställtid och högre produktivitet till en lägre kostnad
Parabolisk skrapa med Linatex suglister
- Perfekt uppsugning även på strukturerade golv och i tvära svängar
- Sänkt risk för att tappa fäste och mindre manuellt arbete
R 55 borstvalsskurhuvud med två borstvalsar
- Högt borsttryck och varvtal
- Perfekt resultat även för djuprengöring på strukturerade golvtyper
- Integrerad försopsfunktion
Eco!Flow system
- Möjliggör hastighetsberoende vattendosering
- Konsekvent bra rengöringsresultat, även i svängar
Ny, integrerad "DOSE" rengöringsmedelsdosering
- Exak dosering av rengöringsmedel
- Konsekvent bra rengöringsresultat och effektiv kostnadsbesparing
- Kontaktlöst byte av rengöringsmedel tack vare ett slutet system
Auto-rinse tankrengöringssystem
- Kontaktlös rengöring av smutsvattentanken
- Inget skvätt
Auto-fill renvattenpåfyllning
- Snabb och enkel påfyllning av renvattentank
- Driftssäkert tack vare den automatiska avstängningen vid full tank
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivmotor
|Arbetsbredd, borste (mm)
|550
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|850
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|50 / 50
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 3300
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|1980
|Batterityp
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,6 / 90
|Drifttid (h)
|Max. 2
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Körhastighet (km/h)
|Max. 6
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|965
|Borstens tryck mot underlaget (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Svängradie (mm)
|1400
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 2,6
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|65
|Tillåten totalvikt (kg)
|235
|Vikt utan tillbehör (kg)
|163,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Följande ingår
- Borstvals: 2 Del(ar)
- Batteri
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
- Snabbladdare
- Sugramper, böjda
- robust gjuten sugstång i aluminium
- doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem
Standardutrustning
- Fact-funktion
- DOSE
- Sopfunktion
- Kraftfull drivning
- 2-tanksystem
- Tanksköljningssystem
- Renvatten indikator: Genom vattentryck
- drivs med hjälp av app
- Autofill-system
- dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
- Typ av suglister: Linatex®
- med hastighetsberoende vattendosering
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- extremt tyst borstvalshuvud för bullerkänsliga områden
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- Easy Operation väljarknapp
Videos
Användningsområden
- Perfekt för rengöring på alla typer av golv som ex. i butiker eller skolor
- Passar för rengöring av lunchmatsalar i skolor och sjukhus.
- För underhåll och periodisk rengöring i exempelvis offentliga byggnader