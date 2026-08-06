Skurmaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
BD 43/25 C är en perfekt basmaskin med en arbetsbredd och tankvolym som gör det optimal till de flesta mindre städobjekt. Enkel att hantera, underhålla samt äga. Här med Li-Ion batterier.
Allt som vi ansett som en teoretisk risk för driftsstopp är borttaget eller utbytt mot en mekanisk lösning. Till exempel så istället för en elektrisk knapp på en display hittar ni en metallarm som man trampar på. Det krävs vilja för att få den här arbetshästen att krångla. 17’’ eller 43 centimeter som man också kan säga är en bredd som är “lagom” för det mesta. 25 liter vatten räcker länge och tar lite tid att återfylla. Optimal basmaskin för de flesta städuppdrag. Den här versionen är utrustad med litium-ion batterier på 80Ah med hela 5 års garanti, en drifttid på nära 3h och uppladdningstid från tomt till fullt på endast 2h. Med en livslängd på 3800 laddcycler kommer dom kunna användas 4-5 gånger längre än konventionella batterier med bibehållen full kapacitet.
Egenskaper och fördelar
Långlivade lithium-ion batterier.
- Långa drifttider och hög produktivitet tack vare snabb uppladdning samt möjlighet till stödladdning under korta arbetspauser.
Enkel att använda tack vare EASY-manöverpanelen
Effektiv planskursteknik
- Tyst och energieffektivt skurhuvud
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivning av borsten
|Arbetsbredd, borste (mm)
|430
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|750
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|25 / 25
|Ytkapacitet (m²/h)
|1720
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|860
|Batterityp
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|24 / 90
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|230
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 2,7
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|66
|Anslutningseffekt (W)
|1100
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|44
|Mått (L × B × H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Följande ingår
- Planskur: 1 Del(ar)
- Batteri
- Laddare
- Sugramp, v-formad
Standardutrustning
- 2-tanksystem
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Användningsområden
- Perfekt lösning för städbolag, hotell och restauranger