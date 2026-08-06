Skurmaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah

Den mångsidiga, robusta och kompakta skurmaskinen BD 70/75 W Classic Bp Pack är extremt enkel att använda. Kommer med 115Ah AGM batteri och möjlighet till Kärcher Fleet uppkoppling.

Avskalad ned till det som är avgörande och viktigt i kombination med imponerande robust konstruktion: Vår batteridrivna kombiskurmaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack imponerar med sina högkvalitativa delar såsom det stabila skurhuvudet och sugskrapan i aluminium. Användande och underhåll av maskinen är en barnlek och trots sin 75 liters tank är den väldigt kompakt utformad, hanterbar och lätt att transportera. Vänder i korridorer på endast 1,55m. Dom medföljande 115Ah AGM batterierna är underhållsfria och tack vare deras höga kapacitet möjliggör dom långa driftstider. Dessutom kan BD 70/75 W Classic Bp Pack kopplas upp mot vårt molnbaserade fleet management system Kärcher Fleet vilket möjliggör distansövervakning av alla relevanta parametrar i realtid.

Egenskaper och fördelar
Skurhuvudet och skrapan är tillverkade av slitstark aluminium
  • Robust maskinkoncept för tuffa arbetsförhållanden med låg felfrekvens.
  • Även utvecklad för applikationer under svåra förhållanden.
Extremt enkelt koncept för handhavande
  • Alla funktioner kan hanteras med reglage, knappar och rattar.
  • Färgkodat system för enkelt handhavande och kort upplärningstid.
Kompakt och robust design
  • Väldigt mångsidig, enkel att hantera och med en god överblick.
  • Minskar risken att skada maskin eller utrustning.
Skurtrycket kan justeras vid behov
  • Skurtrycket kan ökas från 30 till 50 kilo vid behov.
  • Lägre skurtryck när det är ett känsligt golv eller graden av smuts är lägre.
  • Högre skurtryck för hårt sittande smuts eller ytskikt.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Drivmotor
Arbetsbredd, borste (mm) 705
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 1030
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 75 / 75
Ytkapacitet (m²/h) Max. 3525
Praktiskt ytframförande (m²/h) 2115
Batterityp Underhållsfri
Batteri (V/Ah) 24 / 115
Drifttid (h) Max. 2,2
Uppladdningstid (h) cirka 12,4
Nätspänning (för batteriladdare) (V) 100 - 240
Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz) 50 - 60
Körhastighet (km/h) Max. 5
Borstens rotationshastighet (varv/min) 180
Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Svängradie (mm) 1550
Vattenförbrukning (l/min) Max. 2,75
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 63 - 65
Anslutningseffekt (W) Max. 1850
Tillåten totalvikt (kg) 325
Vikt utan tillbehör (kg) 78
Mått (L × B × H) (mm) 1445 x 750 x 1065

Följande ingår

  • Planskur: 2 Del(ar)
  • Batteri
  • Batteri och laddare ingår
  • Sugramp, böjd form

Standardutrustning

  • Kraftfull drivning
  • 2-tanksystem
Skurmaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
Skurmaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
Videos
Användningsområden
  • Perfekt för rengöring av butiker, köpcentran och offentliga byggnader
  • Idealisk för rengöring på flygplatser samt inom industrin och transportsektorn
  • Passar utmärkt för lokalvårdare i till exempel idrottshallar
Tillbehör
Rengöringsmedel