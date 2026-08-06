Skurmaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
Den mångsidiga skurmaskinen BD 70/75 W Classic Bp Pack är extremt enkel att använda. Kommer med 115Ah AGM batteri och möjlighet till Kärcher Fleet uppkoppling. Här med Li-Ion batterier.
Avskalad ned till det som är avgörande och viktigt i kombination med imponerande robust konstruktion: Vår batteridrivna kombiskurmaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack imponerar med sina högkvalitativa delar såsom det stabila skurhuvudet och sugskrapan i aluminium. Användande och underhåll av maskinen är en barnlek och trots sin 75 liters tank är den väldigt kompakt utformad, hanterbar och lätt att transportera. Vänder i korridorer på endast 1,55m. Dom medföljande 115Ah AGM batterierna är underhållsfria och tack vare deras höga kapacitet möjliggör dom långa driftstider. Dessutom kan BD 70/75 W Classic Bp Pack kopplas upp mot vårt molnbaserade fleet management system Kärcher Fleet vilket möjliggör distansövervakning av alla relevanta parametrar i realtid. Den här versionen är utrustad med litium-ion batterier på 160Ah med hela 5 års garanti, en drifttid på över 3,5h och uppladdningstid från tomt till fullt på endast drygt 3h. Med en livslängd på 3800 laddcycler kommer dom kunna användas 4-5 gånger längre än konventionella batterier med bibehållen full kapacitet.
Egenskaper och fördelar
Långlivade lithium-ion batterier.
- 4 till 6 gånger så många laddcyklar som konventionella blybatterier.
- Långa drifttider och hög produktivitet tack vare snabb uppladdning samt möjlighet till stödladdning under korta arbetspauser.
- Låg självurladdning under långa driftsupphåll.
Skurhuvudet och skrapan är tillverkade av slitstark aluminium
- Robust maskinkoncept för tuffa arbetsförhållanden med låg felfrekvens.
- Även utvecklad för applikationer under svåra förhållanden.
Extremt enkelt koncept för handhavande
- Alla funktioner kan hanteras med reglage, knappar och rattar.
- Färgkodat system för enkelt handhavande och kort upplärningstid.
Kompakt och robust design
- Väldigt mångsidig, enkel att hantera och med en god överblick.
- Minskar risken att skada maskin eller utrustning.
Skurtrycket kan justeras vid behov
- Skurtrycket kan ökas från 30 till 50 kilo vid behov.
- Lägre skurtryck när det är ett känsligt golv eller graden av smuts är lägre.
- Högre skurtryck för hårt sittande smuts eller ytskikt.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivmotor
|Arbetsbredd, borste (mm)
|705
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|1030
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|75 / 75
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 3525
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|2115
|Batterityp
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,6 / 180
|Drifttid (h)
|Max. 3,6
|Uppladdningstid (h)
|4
|Körhastighet (km/h)
|Max. 5
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Svängradie (mm)
|1550
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 2,75
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|63 - 65
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1850
|Tillåten totalvikt (kg)
|325
|Vikt utan tillbehör (kg)
|100
|Mått (L × B × H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Följande ingår
- Planskur: 2 Del(ar)
- Snabbladdare
- Sugramp, böjd form
Standardutrustning
- Kraftfull drivning
- 2-tanksystem
Användningsområden
- Perfekt för rengöring av butiker, köpcentran och offentliga byggnader
- Idealisk inom industrin, transportsektorn och på flygplatser
- Idealisk för rengöring i simbassänger, idrottshallar och köpcentrum