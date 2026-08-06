Avskalad ned till det som är avgörande och viktigt i kombination med imponerande robust konstruktion: Vår batteridrivna kombiskurmaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack imponerar med sina högkvalitativa delar såsom det stabila skurhuvudet och sugskrapan i aluminium. Användande och underhåll av maskinen är en barnlek och trots sin 75 liters tank är den väldigt kompakt utformad, hanterbar och lätt att transportera. Vänder i korridorer på endast 1,55m. Dom medföljande 115Ah AGM batterierna är underhållsfria och tack vare deras höga kapacitet möjliggör dom långa driftstider. Dessutom kan BD 70/75 W Classic Bp Pack kopplas upp mot vårt molnbaserade fleet management system Kärcher Fleet vilket möjliggör distansövervakning av alla relevanta parametrar i realtid. Den här versionen är utrustad med litium-ion batterier på 160Ah med hela 5 års garanti, en drifttid på över 3,5h och uppladdningstid från tomt till fullt på endast drygt 3h. Med en livslängd på 3800 laddcycler kommer dom kunna användas 4-5 gånger längre än konventionella batterier med bibehållen full kapacitet.