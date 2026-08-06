Enkelt koncept, lättanvänt, enkelt underhåll: Vår batteridrivna BR 75/75 W Classic Bp gå-bakom skurmaskin är extremt användarvänlig och levererar utmärkt rengöringsprestanda i många olika användningsområden. Detta beror bland annat på högkvalitativa komponenter, såsom dess borstvalsskurhuvud och hållbara sugramp i aluminium. Den robusta maskinen, som trots sina stora 75 liters tankar även är extremt kompakt, är mycket manövrerbar och idealisk för långa rengöringsapplikationer.