Skurmaskin BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
BR 75/75 W Classic Bp gå-bakom skurmaskin med 75 liters tankar och borstvalsskurhuvud. Mycket lätt att använda och lämplig för många olika tillämpningar.
Enkelt koncept, lättanvänt, enkelt underhåll: Vår batteridrivna BR 75/75 W Classic Bp gå-bakom skurmaskin är extremt användarvänlig och levererar utmärkt rengöringsprestanda i många olika användningsområden. Detta beror bland annat på högkvalitativa komponenter, såsom dess borstvalsskurhuvud och hållbara sugramp i aluminium. Den robusta maskinen, som trots sina stora 75 liters tankar även är extremt kompakt, är mycket manövrerbar och idealisk för långa rengöringsapplikationer.
Egenskaper och fördelar
Skurhuvudet och skrapan är tillverkade av slitstark aluminium
- Robust maskinkoncept för tuffa arbetsförhållanden med låg felfrekvens.
- Även utvecklad för applikationer under svåra förhållanden.
Extremt enkelt koncept för handhavande
- Alla funktioner kan hanteras med reglage, knappar och rattar.
- Färgkodat system för enkelt handhavande och kort upplärningstid.
Kompakt och robust design
- Väldigt mångsidig, enkel att hantera och med en god överblick.
- Minskar risken att skada maskin eller utrustning.
Skurtrycket kan justeras vid behov
- Lägre skurtryck när det är ett känsligt golv eller graden av smuts är lägre.
- Högre skurtryck för hårt sittande smuts eller ytskikt.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Arbetsbredd, borste (mm)
|750
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|1030
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|75 / 75
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 3750
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|2250
|Batterityp
|Underhållsfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|220 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Körhastighet (km/h)
|Max. 5
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|1200
|Borstens tryck mot underlaget (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 2,75
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|65 - 65
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 2050
|Vikt utan tillbehör (kg)
|100
|Mått (L × B × H) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Följande ingår
- Borstvals: 2 Del(ar)
Standardutrustning
- Kraftfull drivning
- 2-tanksystem
Videos
Användningsområden
- Perfekt för rengöring av butiker, köpcentran och offentliga byggnader
- Idealisk för rengöring på flygplatser samt inom industrin och transportsektorn
- Särskilt lämplig för företag som utför lokalvård