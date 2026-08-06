Sopmaskin KM 105/180 R Bp Pack Classic
Batterier och laddare som standard, kompakt och robust design: Vår KM 105/180 R Bp Classic Pack industriella sopmaskin. Med fullt hydraliska motorer och en hög grad av flexibilitet.
Högkvalitativa komponenter, solida gummidäck och fullt hydrauliska motorer för drivning och borstar garanterar att vår industriella KM 150/180 R Bp Classic Pack är robust och driftssäker under lång tid. Utrustad med ett högpresterande pocketfilter system som kompletteras med en effektiv filterskak för filterrengöring möjliggör att maskinen kan handskas med även de mest dammiga miljöer. Om behov finns kan maskinen även utrustas med kasettfilter eller rundfiltersystem istället. Modellen gör sig lika bra i grovt smutsig miljö som i trängre inomhusmiljöer som exempelvis en mässhall tack vare sin kompakta design. Handhavandet är intuitivt och användarvänligt för föraren. Bekväm högtömning samt enkelt system för att underhålla maskinen.
Egenskaper och fördelar
Robust konstruktion av maskinen för säkert arbeteFullt hydrauliska motorer för drivning, huvudborste och sidoborste. Leder till längre livslängd för komponenter och maskin. Blinkande ljussignal som standard ökar säkerheten för användare och omgivning.
SopskyffelteknikGaranterar goda rengöringsresultat även vid finkornigt avfall. Problemfri upptagning av grovt avfall. Låg dammbildning.
Enkel att använda, underhålla och ge serviceIntuitiva reglage för handhavande Huvudborstvals och filter kan bytas utan verktyg. Enkel åtkomst till alla viktiga delar.
Effektivt pocketfiltersystem
- Minska effektivt dammbildning vid sopning.
- Kan också fås med kasettfilter- eller rundfiltersystem.
- Effektiv rengöring för en lång livslängd.
Automatisk filterrengöring
- Regelbunden rengöring förlänger livslängden på filtret.
- Minska dammproduktion, även i extrema förhållanden.
- Fungerar effektivt med alla tillgängliga filtersystem.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Elektrisk
|Drivmotor
|DC-motor
|Drift – ström (V/kW)
|36 / 2,5
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|6300
|Arbetsbredd (mm)
|780
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|1050
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|1300
|Batterikapacitet (Ah)
|240
|Batterispänning (V)
|36
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Avfallsbehållare (l)
|180
|Max. lutning (%)
|14
|Arbetshastighet (km/h)
|6
|Filteryta (m²)
|5,2
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|850
|Vikt, klar för drift (kg)
|850
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|850
|Mått (L × B × H) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Följande ingår
- Påsfilter
- Hjul, helt i gummi
Standardutrustning
- Manuell filterrengöring
- Automatisk filterrengöring
- Justerbar huvudsopvals
- Flytande huvudsopvals
- Reglering av sugvolymen
- Sopskyffelteknik
- Drivmotor, framåt
- Drivmotor, bakåt
- Sug
- Hydraulisk hög behållartömning
- Utomhusbruk
- Inomhusbruk
- Batteridisplay
- Timräknare
- Sopfunktion, kan stängas av
- Sidoborste, automatisk utfällbar
Användningsområden
- Perfekt för användning i öppna produktionsmiljöer, lager och logistikbyggnader
- Passar utomhusytor, lastområden och byggarbetsplatser
- För användning i metall och byggindustrin samt övrig tung basindustri