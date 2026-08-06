Högkvalitativa komponenter, solida gummidäck och fullt hydrauliska motorer för drivning och borstar garanterar att vår industriella KM 150/180 R Bp Classic Pack är robust och driftssäker under lång tid. Utrustad med ett högpresterande pocketfilter system som kompletteras med en effektiv filterskak för filterrengöring möjliggör att maskinen kan handskas med även de mest dammiga miljöer. Om behov finns kan maskinen även utrustas med kasettfilter eller rundfiltersystem istället. Modellen gör sig lika bra i grovt smutsig miljö som i trängre inomhusmiljöer som exempelvis en mässhall tack vare sin kompakta design. Handhavandet är intuitivt och användarvänligt för föraren. Bekväm högtömning samt enkelt system för att underhålla maskinen.