Sopmaskin KM 130/300 R D Classic

KM 130/300 R Classic åkbar sopsugmaskin med påsfilter, stor sopbehållare, chassi i robust stål, enkel spakmanövrering, hydraulisk bakhjulsdrift och Flexible Footprint-system.

Den tåliga industriella sopmaskinen KM 130/300 R Classic är utrustad för tuff användning t.ex. inom bygg-, metall- och gjutindustrin och andra liknande sektorer. Den pålitliga åkbara sopsugmaskinen kan manövreras komfortabelt och enkelt med hjälp av spakarna. Sopbehållaren töms med en hydraulisk högtömning. Sopbehållaren har en enorm kapacitet på 300 l, vilket möjliggör lång användning utan avbrott. Sopmaskinen är rustad för intensiv användning under de tuffaste förutsättningarna tack vare det robusta stålchassit med multirostskydd. Den hydrauliska bakhjulsdriften garanterar god manövrerbarhet även i trånga utrymmen. En annan funktion är Flexible Footprint-systemet som garanterar optimalt sopresultat på olika typer av golvytor – och allt detta med reducerat borstslitage. Vid underhåll och reparationer är alla tekniska komponenterna lätta att komma åt. Standardhjulen i solitt gummi förhindrar stopp till följd av punktering och gör det möjligt att sopa på alla underlag.

Egenskaper och fördelar
Sopmaskin KM 130/300 R D Classic: Hydraulisk bakhjulsdrift med däck i solitt gummi
Sopmaskin KM 130/300 R D Classic: Påsfilter med stor area och vibrationsmotor
Sopmaskin KM 130/300 R D Classic: Robust stålchassi med multirostskydd
Lätt service
Hydraulisk hög behållartömning
Sopskyffelteknik
Specifikationer

Tekniska data

Drivning diesel
Motorfabrikat Yanmar
Drift – ström (kW) 15,8
Max. ytkapacitet (m²/h) 13000
Arbetsbredd (mm) 1000
Arbetsbredd med en sidoborste (mm) 1300
Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm) 1550
Avfallsbehållare (l) 300
Max. lutning (%) 18
Arbetshastighet (km/h) 10
Filteryta (m²) 7,8
Vikt (med tillbehör) (kg) 923
Vikt, klar för drift (kg) 923
Vikt inkl. förpackning (kg) 923
Mått (L × B × H) (mm) 2040 x 1330 x 1430

Följande ingår

  • Påsfilter
  • Hjul, helt i gummi

Standardutrustning

  • Manuell filterrengöring
  • Justerbar huvudsopvals
  • Servostyrning
  • Reglering av sugvolymen
  • Sopskyffelteknik
  • Drivmotor, framåt
  • Drivmotor, bakåt
  • Sug
  • Hydraulisk hög behållartömning
  • Utomhusbruk
  • Timräknare
  • Sopfunktion, kan stängas av
Sopmaskin KM 130/300 R D Classic
Videos
Användningsområden
  • Byggindustri
  • Gjutindustri
  • Metallbearbetningsindustri
  • Lager
  • Byggarbetsplatser
  • Järn- och stålindustri
