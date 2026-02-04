Sopmaskin KM 130/300 R D Classic
KM 130/300 R Classic åkbar sopsugmaskin med påsfilter, stor sopbehållare, chassi i robust stål, enkel spakmanövrering, hydraulisk bakhjulsdrift och Flexible Footprint-system.
Den tåliga industriella sopmaskinen KM 130/300 R Classic är utrustad för tuff användning t.ex. inom bygg-, metall- och gjutindustrin och andra liknande sektorer. Den pålitliga åkbara sopsugmaskinen kan manövreras komfortabelt och enkelt med hjälp av spakarna. Sopbehållaren töms med en hydraulisk högtömning. Sopbehållaren har en enorm kapacitet på 300 l, vilket möjliggör lång användning utan avbrott. Sopmaskinen är rustad för intensiv användning under de tuffaste förutsättningarna tack vare det robusta stålchassit med multirostskydd. Den hydrauliska bakhjulsdriften garanterar god manövrerbarhet även i trånga utrymmen. En annan funktion är Flexible Footprint-systemet som garanterar optimalt sopresultat på olika typer av golvytor – och allt detta med reducerat borstslitage. Vid underhåll och reparationer är alla tekniska komponenterna lätta att komma åt. Standardhjulen i solitt gummi förhindrar stopp till följd av punktering och gör det möjligt att sopa på alla underlag.
Egenskaper och fördelar
Hydraulisk bakhjulsdrift med däck i solitt gummi
Påsfilter med stor area och vibrationsmotor
Robust stålchassi med multirostskydd
Lätt service
Hydraulisk hög behållartömning
Sopskyffelteknik
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Motorfabrikat
|Yanmar
|Drift – ström (kW)
|15,8
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|13000
|Arbetsbredd (mm)
|1000
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|1300
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|1550
|Avfallsbehållare (l)
|300
|Max. lutning (%)
|18
|Arbetshastighet (km/h)
|10
|Filteryta (m²)
|7,8
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|923
|Vikt, klar för drift (kg)
|923
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|923
|Mått (L × B × H) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Följande ingår
- Påsfilter
- Hjul, helt i gummi
Standardutrustning
- Manuell filterrengöring
- Justerbar huvudsopvals
- Servostyrning
- Reglering av sugvolymen
- Sopskyffelteknik
- Drivmotor, framåt
- Drivmotor, bakåt
- Sug
- Hydraulisk hög behållartömning
- Utomhusbruk
- Timräknare
- Sopfunktion, kan stängas av
Videos
Användningsområden
- Byggindustri
- Gjutindustri
- Metallbearbetningsindustri
- Lager
- Byggarbetsplatser
- Järn- och stålindustri
- Metallbearbetningsindustri