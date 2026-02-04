Den tåliga industriella sopmaskinen KM 130/300 R Classic är utrustad för tuff användning t.ex. inom bygg-, metall- och gjutindustrin och andra liknande sektorer. Den pålitliga åkbara sopsugmaskinen kan manövreras komfortabelt och enkelt med hjälp av spakarna. Sopbehållaren töms med en hydraulisk högtömning. Sopbehållaren har en enorm kapacitet på 300 l, vilket möjliggör lång användning utan avbrott. Sopmaskinen är rustad för intensiv användning under de tuffaste förutsättningarna tack vare det robusta stålchassit med multirostskydd. Den hydrauliska bakhjulsdriften garanterar god manövrerbarhet även i trånga utrymmen. En annan funktion är Flexible Footprint-systemet som garanterar optimalt sopresultat på olika typer av golvytor – och allt detta med reducerat borstslitage. Vid underhåll och reparationer är alla tekniska komponenterna lätta att komma åt. Standardhjulen i solitt gummi förhindrar stopp till följd av punktering och gör det möjligt att sopa på alla underlag.