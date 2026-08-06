Sopmaskin KM 150/500 R Bp Pack
Helhydraulisk industriell sopmaskin i robust utförande för de mest krävande arbetsuppgifterna, t.ex. inom bygg- och metallindustrin, gjuterier och liknande sektorer.
Den batteridrivna KM 150/500 R Bp Pack med tre hjul och bakhjulsstyrning är tystgående och avger inga avgaser. Med framsopningsprincipen sugs fint skräp och grov smuts upp på ett säkert sätt. Sopbehållaren stängs automatiskt under transport. Borstvalsen anpassar sig automatiskt till ojämna ytor och byts snabbt utan verktyg. Ett omarbetat sopsystem minskar slitaget. Två horisontellt monterade planfilter garanterar ren luft även i mycket dammiga miljöer. Filterrengöringen utförs med en högeffektiv dubbelskrapa efter en enkel knapptryckning. Filtret är lättåtkomligt och kan bytas utan verktyg. Enkelt val av grundfunktioner med ett och samma reglage med EASY-konceptet.
Egenskaper och fördelar
Effektivt filtersystemPlanfilter med 7 m² filteryta. Effektiv filterrengöring med dubbelskrapa.
Bekväm arbetsplatsAlla kontroller är tydligt ordnade och enkla att komma åt. Fullt överblickbara displayer.
Enkel att använda, underhålla och ge serviceEnkel teknik med beprövade komponenter: helhydraulisk drivenhet, elektrisk snarare än elektronisk. Lättillgänglig motor för smidigt underhåll Huvudsopvals och planfilter kan bytas utan verktyg
Valfritt fyrhjuls chassi
- Förbättrar grepp på hala och ojämna ytor
- Ökar åkkomfort och körsäkerhet
- Optimal för användning på känsliga ytor tack vare lågt yttryck.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Elektrisk
|Drivmotor
|DC-motor
|Drift – ström (V/kW)
|48 / 10
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|12000
|Arbetsbredd (mm)
|1200
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|1500
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|1800
|Batterikapacitet (Ah)
|700
|Batterispänning (V)
|48
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Avfallsbehållare (l)
|500
|Max. lutning (%)
|12
|Arbetshastighet (km/h)
|8
|Filteryta (m²)
|7
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|2690
|Vikt, klar för drift (kg)
|2690
|Mått (L × B × H) (mm)
|2439 x 1720 x 2197
Följande ingår
- Hjul, helt i gummi
Standardutrustning
- Manuell filterrengöring
- Justerbar huvudsopvals
- Servostyrning
- Sopskyffelteknik
- Drivmotor, framåt
- Drivmotor, bakåt
- Sug
- Hydraulisk hög behållartömning
- Utomhusbruk
- Inomhusbruk
- Batteridisplay
- Timräknare
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Användningsområden
- För industri (gjuterier, cementfabriker), logistik och lager, parkeringsplatser och parkeringshus, byggindustrin, flygplatser och hamnar