Sopmaskin KM 150/500 R Bp Pack

Helhydraulisk industriell sopmaskin i robust utförande för de mest krävande arbetsuppgifterna, t.ex. inom bygg- och metallindustrin, gjuterier och liknande sektorer.

Den batteridrivna KM 150/500 R Bp Pack med tre hjul och bakhjulsstyrning är tystgående och avger inga avgaser. Med framsopningsprincipen sugs fint skräp och grov smuts upp på ett säkert sätt. Sopbehållaren stängs automatiskt under transport. Borstvalsen anpassar sig automatiskt till ojämna ytor och byts snabbt utan verktyg. Ett omarbetat sopsystem minskar slitaget. Två horisontellt monterade planfilter garanterar ren luft även i mycket dammiga miljöer. Filterrengöringen utförs med en högeffektiv dubbelskrapa efter en enkel knapptryckning. Filtret är lättåtkomligt och kan bytas utan verktyg. Enkelt val av grundfunktioner med ett och samma reglage med EASY-konceptet.

Egenskaper och fördelar
Sopmaskin KM 150/500 R Bp Pack: Effektivt filtersystem
Effektivt filtersystem
Planfilter med 7 m² filteryta. Effektiv filterrengöring med dubbelskrapa.
Sopmaskin KM 150/500 R Bp Pack: Bekväm arbetsplats
Bekväm arbetsplats
Alla kontroller är tydligt ordnade och enkla att komma åt. Fullt överblickbara displayer.
Sopmaskin KM 150/500 R Bp Pack: Enkel att använda, underhålla och ge service
Enkel att använda, underhålla och ge service
Enkel teknik med beprövade komponenter: helhydraulisk drivenhet, elektrisk snarare än elektronisk. Lättillgänglig motor för smidigt underhåll Huvudsopvals och planfilter kan bytas utan verktyg
Valfritt fyrhjuls chassi
  • Förbättrar grepp på hala och ojämna ytor
  • Ökar åkkomfort och körsäkerhet
  • Optimal för användning på känsliga ytor tack vare lågt yttryck.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Elektrisk
Drivmotor DC-motor
Drift – ström (V/kW) 48 / 10
Max. ytkapacitet (m²/h) 12000
Arbetsbredd (mm) 1200
Arbetsbredd med en sidoborste (mm) 1500
Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm) 1800
Batterikapacitet (Ah) 700
Batterispänning (V) 48
Drifttid (h) Max. 2,5
Avfallsbehållare (l) 500
Max. lutning (%) 12
Arbetshastighet (km/h) 8
Filteryta (m²) 7
Vikt (med tillbehör) (kg) 2690
Vikt, klar för drift (kg) 2690
Mått (L × B × H) (mm) 2439 x 1720 x 2197

Följande ingår

  • Hjul, helt i gummi

Standardutrustning

  • Manuell filterrengöring
  • Justerbar huvudsopvals
  • Servostyrning
  • Sopskyffelteknik
  • Drivmotor, framåt
  • Drivmotor, bakåt
  • Sug
  • Hydraulisk hög behållartömning
  • Utomhusbruk
  • Inomhusbruk
  • Batteridisplay
  • Timräknare
Sopmaskin KM 150/500 R Bp Pack
Sopmaskin KM 150/500 R Bp Pack
Sopmaskin KM 150/500 R Bp Pack
Videos
Användningsområden
  • För industri (gjuterier, cementfabriker), logistik och lager, parkeringsplatser och parkeringshus, byggindustrin, flygplatser och hamnar
Tillbehör