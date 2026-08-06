Den batteridrivna KM 150/500 R Bp Pack med tre hjul och bakhjulsstyrning är tystgående och avger inga avgaser. Med framsopningsprincipen sugs fint skräp och grov smuts upp på ett säkert sätt. Sopbehållaren stängs automatiskt under transport. Borstvalsen anpassar sig automatiskt till ojämna ytor och byts snabbt utan verktyg. Ett omarbetat sopsystem minskar slitaget. Två horisontellt monterade planfilter garanterar ren luft även i mycket dammiga miljöer. Filterrengöringen utförs med en högeffektiv dubbelskrapa efter en enkel knapptryckning. Filtret är lättåtkomligt och kan bytas utan verktyg. Enkelt val av grundfunktioner med ett och samma reglage med EASY-konceptet.