Att göra rätt val sparar tid och ansträngning längre fram.

En guide till att välja rätt tillbehör

Att välja rätt tillbehör är av största vikt. Rätt utrustning hjälper inte bara till att uppnå optimala rengöringsresultat, utan säkerställer också en lång livslängd för golvbeläggningarna.

Beroende på faktorer som typ av yta, smutsnivå och specifika rengöringsmål erbjuder Kärcher ett brett sortiment av tillbehör för skurmaskiner.

Från specialborstar till rondeller för olika golv och rengöringsuppgifter – rätt tillbehör gör att du kan anpassa din maskin för att möta just dina behov.