Tillbehör för skurmaskiner
Den där lilla extra: högkvalitativa originaltillbehör för skurmaskiner
Ett ännu större urval för ännu renare resultat! Vårt omfattande sortiment av tillbehör gör det möjligt att flexibelt anpassa din skurmaskin efter dina behov. De högkvalitativa originaltillbehören inkluderar borstar, gummilister, monteringssats och rondeller för en mängd olika rengöringsändamål. Utrusta din maskin med optimala tillbehör för ett resultat att vara stolt över!
Att göra rätt val sparar tid och ansträngning längre fram.
En guide till att välja rätt tillbehör
Att välja rätt tillbehör är av största vikt. Rätt utrustning hjälper inte bara till att uppnå optimala rengöringsresultat, utan säkerställer också en lång livslängd för golvbeläggningarna.
Beroende på faktorer som typ av yta, smutsnivå och specifika rengöringsmål erbjuder Kärcher ett brett sortiment av tillbehör för skurmaskiner.
Från specialborstar till rondeller för olika golv och rengöringsuppgifter – rätt tillbehör gör att du kan anpassa din maskin för att möta just dina behov.
Vilket borsthuvud är rätt för mig?
Borstvalshuvud
En skurmaskin med borstvalshuvud är idealisk för omfattande djuprengöring av kraftigt nedsmutsade och texturerade golv. Borstvalsen uppnår enastående resultat tack vare den höga borsthastigheten och det ökade kontakttrycket per kvadratcentimeter. Tekniken bakom den erbjuder också betydande fördelar när det gäller att ta bort grov smuts. De motroterande rullarna plockar effektivt upp smutspartiklar och samlar dem i en separat behållare för grov smuts. Detta eliminerar behovet av ett separat sopningssteg före rengöring, vilket sparar tid och stress.
Planskurhuvud
Skurmaskiner med planskurhuvud är idealiska för de flesta vanliga dagliga underhållsrengöringstillämpningar samt för rengöring av mindre kraftig nedsmutsning och lättare smutspartiklar. Planskurborstar arbetar särskilt effektivt på släta golv och är det föredragna valet i ljudkänsliga miljöer som sjukhus, hotell och restauranger
Starka borststrån för ett starkt resultat: rätt borste för varje golvbeläggning.
Tack vare Kärchers mångsidiga borstsystem kan skurmaskinen utrustas optimalt för olika rengöringsuppgifter. Att välja rätt borste är avgörande: de olika typerna av borst och borstarnas hårdhet säkerställer utmärkta rengöringsresultat som idealiskt kan anpassas till det aktuella golvbeläggningen och, om de används korrekt, säkerställa en lång livslängd för borstarna. Oavsett om det är för daglig underhållsrengöring eller djuprengöring, oavsett om du behöver ett borstvalshuvud eller planskurhuvud – Kärchers borstsystem erbjuder rätt lösning för dina behov.
Glamour och glans: rätt rengöringsrondeller för ännu renare resultat.
Upptäck de många typerna av Kärchers golvrengöringsrondeller för din skurmaskin. Med rondellerna kan du effektivt rengöra, avlägsna beläggningar eller polera golvbeläggningar och samtidigt säkerställa värdebevaring i byggnaden. Våra originalrondeller säkerställer effektiv och hållbar drift av dina rengöringsmaskiner och utökar avsevärt deras användningsområde.
Vilka rengöringsrondeller är det rätta valet för mig?
Torrt till sista droppen: rätt sugskrapa för ökad effektivitet.
Utrusta din skurmaskin med rätt sugskrapa – för bästa uppsugningsresultat. Vi erbjuder ett högkvalitativt urval av professionella sugskrapor som passar golvets beskaffenhet och typen av smuts som ska rengöras. De är specialdesignade för lång livslängd och enastående uppsugningsresultat. Oavsett om det är ekonomiska naturgummiskrapor, rivtåliga Linatex®-sugskrapor eller oljebeständiga PU-skrapor – vi har de idealiska tillbehören för din skurmaskin och för alla krav.
Maximal driftstid: full kraft med rätt batteri
Vi erbjuder ett stort urval av lämpliga engångs- och uppladdningsbara batterier för att säkerställa att din skurmaskin inte tappar kraft under arbetet. Specialanpassade efter dina rengöringsbehov och utmaningar, säkerställer energikällorna långa driftstider, hög driftsberedskap och korta stilleståndstider för din maskin. Från uttagbara batterier för kompakta maskiner till kraftfulla AGM-, gel- eller våta batterier för längre driftstider, vi har rätt energiförsörjning för din maskin. Vi erbjuder 5 års garanti på våra nya litiumjonbatterier – för maximal säkerhet och tillförlitlighet.
Gör livet enklare: våra individuella monteringssatser.
Utöver förbrukningsmaterial erbjuder vi på Kärcher även specialutvecklade monteringssatser för att göra användningen av din skurmaskin ännu bekvämare, effektivare och flexiblare. Sortimentet omfattar extra stötskydd, ett sidomonterat skurdäck, fästen för transport av manuell rengöringsutrustning och mycket mer. Oavsett vad du behöver – med våra monteringssatser kan du anpassa din maskin efter dina behov och göra den enklare att hantera och använda på nolltid.