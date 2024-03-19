Från vätska till pellets - tekniken som revolutionerar rengöring med torrisblästring
Där det en gång krävdes komplex logistik, producerar Kärchers torrisbläster sin egen torris från flytande koldioxid, redo när det behövs - ingen förplanering, inget lagerhållning, inga tidsbegränsningar och ingen installationstid. För maximal flexibilitet och produktivitet. Och minimal driftstopp.
L2P torrisblästrar: för spontan och effektiv rengöring på plats
- "Liquid to pellet" (vätska till pellets), eller förkortat L2P, beskriver omvandlingen av flytande koldioxid till torrispellets.
- En integrerad patenterad kompressor i maskinen producerar pelletarna omedelbart från den koldioxid som finns i en gasflaska - inte för att hållas i lager, utan för att användas direkt när det behövs.
- Perfekt för spontan användning, koppla bara på ström och tryckluft och kör!
- Mer flexibla alternativ för applikation innebär ökad produktivitet och maskintillgänglighet.
- Till skillnad från den gamla processen förloras ingen torris genom sublimering*
Sammanfattningsvis möjliggör L2P betydligt mer flexibilitet och oberoende, minskade driftstopp, högre produktivitet och en ökad maskintillgänglighet.
* Sublimering är en process där ett ämne övergår från dess fasta form direkt till gasform utan att passera genom vätskefasen.
L2P – fördelarna i korthet
Exempel på tillämpningar av L2P-tekniken som används av våra kunder
Restaurering av veteranbilar
Utmaning:
Reservdelar är inte längre tillgängliga, men det är ofta möjligt att fortsätta använda de ursprungliga delarna genom att ta bort dem och rengöra dem ordentligt. Att rengöra dem för hand är dock mycket tidskrävande och krävande, särskilt för komplexa delar.
Lösning:
Torrisblästrar med L2P-teknik rengör även komplexa texturer på ett effektivt sätt, samtidigt som de är mycket skonsamma mot material och ytor. Torris är också perfekt för rengöring av elektroniska komponenter, eftersom det inte innebär vatten eller rengöringsmedel.
Rengöring före underhåll och reparation
Utmaning:
Olja, fett och annan envis och ofta svåråtkomlig smuts på ytor i motorrummet kan leda till felaktiga diagnoser och försvåra skadebedömningen.
Lösning:
Möjliga skador eller defekter kan identifieras mycket snabbare och enklare när ytorna är rena. IB 10/8 L2P är en flexibel lösning som kan användas när som helst för att rengöra de relevanta områdena direkt på plats, vilket snabbar upp hela processen.
Rengöring av bilens interiör
Utmaning:
Användningen av vatten och kemiska rengöringsmedel, samt den mekaniska påfrestningen som orsakas av manuella tekniker, för att rengöra fordonets interiörer kan potentiellt orsaka skador på ytor. Dessutom förlängs den totala rengöringstiden av den tid som krävs för att dessa ska torka.
Lösning:
L2P-maskinerna rengör alla ytor i fordon snabbt och bekvämt - även texturerade och svåråtkomliga områden. Torkade fläckar och till och med tuggummi avlägsnas försiktigt och utan att lämna några rester, och torktider elimineras.
L2P i korthet
IB 10/15 L2P Advanced
- Isproduktion ungefär 15–17 kg
- Två platta jetmunstycken (långt och kort) ingår i leveransen
- Högre luftförbrukning (max. 1500 l/min)
- Tryckregulator och filter ingår i leveransen
- Dubbelt så effektiv rengöring vid samma CO2-förbrukning
IB 10/8 L2P
- Isproduktion ungefär 8–10 kg
- Ett platt jetmunstycke ingår i leveransen
- Låg luftförbrukning (max. 800 l/min)
- Tryckregulator och filter finns som tillval
- Mer information finns i vår broschyr
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