Från vätska till pellets - tekniken som revolutionerar rengöring med torrisblästring

Restaurering av veteranbilar

Utmaning:

Reservdelar är inte längre tillgängliga, men det är ofta möjligt att fortsätta använda de ursprungliga delarna genom att ta bort dem och rengöra dem ordentligt. Att rengöra dem för hand är dock mycket tidskrävande och krävande, särskilt för komplexa delar.

Lösning:

Torrisblästrar med L2P-teknik rengör även komplexa texturer på ett effektivt sätt, samtidigt som de är mycket skonsamma mot material och ytor. Torris är också perfekt för rengöring av elektroniska komponenter, eftersom det inte innebär vatten eller rengöringsmedel.