Adapter till bil

Med biladaptern kan den portabla tvätten OC 3 bekvämt drivas via bilbatteriet.

Kärcher biladapter kan enkelt anslutas till 12 V uttaget och till laddningsuttaget på OC 3. OC 3 kan nu drivas (inte laddas) via bilbatteriet - till exempel när batteriet är tomt.

Egenskaper och fördelar
Med anslutning till bilens 12 V uttag (cigarettändare)
  • Bekvämt med anslutning i bilen
  • Kan anslutas till laddningsuttaget på portabla tvättar.
Drivs vi bilen batteri
  • Alltid laddad - oberoende av batteritiden
  • För full rörlighet.
Stor arbetsradie
  • 2 m lång
  • Gör det möjligt att ställa upp den portabla tvätten bredvid bilen.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 150 x 38 x 54
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