Adapter till bil
Med biladaptern kan den portabla tvätten OC 3 bekvämt drivas via bilbatteriet.
Kärcher biladapter kan enkelt anslutas till 12 V uttaget och till laddningsuttaget på OC 3. OC 3 kan nu drivas (inte laddas) via bilbatteriet - till exempel när batteriet är tomt.
Egenskaper och fördelar
Med anslutning till bilens 12 V uttag (cigarettändare)
- Bekvämt med anslutning i bilen
- Kan anslutas till laddningsuttaget på portabla tvättar.
Drivs vi bilen batteri
- Alltid laddad - oberoende av batteritiden
- För full rörlighet.
Stor arbetsradie
- 2 m lång
- Gör det möjligt att ställa upp den portabla tvätten bredvid bilen.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|150 x 38 x 54
Adapter till bil Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.